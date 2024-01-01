Kendi Kendine Şarkı Sözleri
MFÖ Kendi Kendine şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen MFÖ Kendi Kendine şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kendi Kendine sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Rüyamda çıkıveriyorsun karşıma
Kandırıyorsun beni bu besbelli
Bir uyanıyorum yalnızım öyle üzülüyorum ki
Hücreler bırakamıyor kendini
Şöyle tam bir oh çekecekken
***
Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen
Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen
Herkes bir parça aldı götürdü benden
Ben demeyi bıraktım yoruldum seni üzmekten
Biraz gönlünü alsam geçerken aşkın kenarından
***
Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen
Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen
Bir görünüp bir yok oluyorsun
Gönlüme güzeller koyuyorsun
***
Ellerin dans ederken tam karşımda
Sen çocukça coştukça coşuyorsun
Herkes bir parça aldı götürdü benden
Ben demeyi bıraktım yoruldum seni üzmekten
***
Biraz gönlünü alsam geçerken aşkın kenarından
***
Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen
Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen
-
Bugün ruh halim yerlerde
Beni sevmiyor diyormuşsun her yerde
Sendeki bu kıskançlık, bu öfke
Düzelir mi bana hele bir söyle
***
Hayalinle geldim bu günlere
Hayalinle aştım engelleri
Takıldım belki ama düşmedim yere
Seni düşündüm hemen hemen her yerde
***
Gözlerim yollarda yanımda olmasan da
Bekliyorum gelişini, seviyorum seni
Erkek kadını severse, sonra birden vazgeçerse
Bir iz bırakır silinmez
Gerisi gelecektir o da bilinmez
***
Bugün ruh halim yerlerde
Sensiz bomboş bu evde
Tuhaf bir boşluk var içimde
Seni böyle uzaktan sevince
-
Sakın bu aşk yalanmış deme bana
Yazık bunca emeğe bunca çabaya
İnan bunlar için değmez kavgaya
***
Laf olsun diye sevilmez bilir misin?
Sevmiyorsun diyorsun, emin misin?
Bırakalım bu Facebook, Whatsapp’ı
Gel seninle gezelim
Sarhoş gibi geçiyor günlerim
Ben seninim sen benim
***
Vazgeçemezsin vazgeçmem savrulmuşuz birbirimize
İşlemişsin içime ben seni silemem
Ben biterim bu aşk bitmez
Kolay kolay silinmez
Alıp da başını öyle gidilmez gülüm
-
Güzel şeyler de oluyor hayatta
Mesela merak edip soruyorsun
Seni seven biri var
Mutluyum yanında aşığım sana
Bunu herkes biliyor
Bu sevda oturdu başıma
Git diyorum gitmiyor sensiz olmuyor
En zoru da geceler sensiz geçmek bilmiyor
Aklım sende olunca bende kafa kalmıyor
Sen gittin uzaklara bıraktın beni buralarda
Ne çok sevmişim meğer her hatıra aklımda
***
Güzel şeyler de oluyor hayatta
Başını omuzuma koyuyorsun
Seni seven biri var
Mutluyum yanında aşığım sana
Bunu herkes biliyor
Bu sevda oturdu başıma
Git diyorum gitmiyor sensiz olmuyor
-
Ara sıra gözyaşlarım kısa hızlı sessiz
Ne zaman başımı yastığa koysam rüyalarım sensiz
Söylüyorum aşka dair yazıyorum nadiren
Gecelerim senle dolu sahicisinden
***
Tembel günlerimde kadınlar oldu
Geçmişim günah, günahlar dolu
Sonra sana rastladım silindi günahlar
Önüne bembeyaz bir sayfa kondum
Önüme bembeyaz bir sayfa kondun
***
Sen uykudayken mışıl mışıl satırlar arasında
Konuşurken mırıl mırıl yüzün karşımda
Açtığın yara izleri duruyor hala
Uyku tutmuyorsa beni ne var bunda
Seviyorum utanmanı yüzün kızarınca
Korkuyorum iki deli yan yana
-
Eskiden sabahtan alırdım gitarı elime
Yazdıklarımı düzeltirdim bir gece önce
Senden sonra bıraktım o işleri artık
Neler oldu bize böyle, ne olacaktı
Senin hatrına katlanıyorum
***
Tam anlatamıyorum sana telefonda
Bomboş konuşmalar var etrafımda
Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum
Senin hatrına katlanıyorum
***
Gel de yaz şimdi bu aşkı gel de bestele
Seyahat etsek diyorum dolaşsak el ele
Kıskanıyorum ben seni hemen herkesten
Atamıyorum bu hissi seviyorum gerçekten
Senin hatrına katlanıyorum
***
Tam anlatamıyorum sana telefonda
Bomboş konuşmalar var etrafımda
Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum
Senin hatrına katlanıyorum
-
Bu koşuşma hiç mi durmaz?
Aşık olsam kimse duymaz
Bu çölde senden başka gül açmaz
Gül açmaz
Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz
Yazan çıkmaz
***
Günler sayılı, hiç şaşmaz
Akar gider, soru sorulmaz
Senin yerini hiç kimse dolduramaz
Dolduramaz
Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz
Yazan çıkmaz
***
Bugünlerde geçmişimle yüzleştim
Aklı başında biri yok hayatımda
Her yeni günden ne çok şey bekledim
İlerisi karanlıktı çözülmedim
Çözülmedim
***
Bu koşuşma hiç mi durmaz?
Aşık olsam kimse duymaz
Bu çölde senden başka gül açmaz
Gül açmaz
Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz
Yazan çıkmaz
-
Bir rüzgâr esiyor içinde sen varsın
Gözüme kaçan tozlar benim kabahatim
Derdimi nasıl anlatayım kimlere danışayım
Kimlere sorayım da anlatsın deliler arasındayım
***
Sizin oralar nasıl diye sorarsan
Çekirdek çitliyoruz seyrederek
Sarsıcı olaylara sabrederek
Hayret makamında bize bu kısmet
***
Eğer benim gibi birini bulursan
Pek sanmıyorum bu bir gerçek
Sarsıcı olaylara sabrederek
Hayret makamında bize bu kısmet
-
Ben her sonbahar sana şarkılar yazardım
Mevsim kış oldu senden haber yok
Şok üstüne şok derken korktum seni üzmekten
Yoruldum düşünmekten
***
Maalesef böyle oldu ne yapayım ben
Pişman oldum çoktan senin yüzünden
Yıktım gönülleri senin yüzünden
Maalesef böyle oldu ne yapayım ben
***
Bizde bu kafa varken almış başımızı giderken
Nasıl değsin ayaklar yere birbirimizden korkarken
Şok üstüne şok derken korktum seni üzmekten
Yoruldum düşünmekten
-
Yıllar sonra bir havaalanında birden bire sen çıktın karşıma
Bakışların yorgundu, benim halim darmaduman
Yüzün biraz solgundu, başım beladaydı insanlarla
***
Ayaküstü sordun bana, ne yapıyorsun diye
Seyrediyorum olayları kim bilir aklım nerde
Bazen güneşli günler, bazen bir fırtına
Üzüntünü bırak da gel gelirsen böyle gel bana
Bir de üstüne aşk olunca başım belada insanlarla
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Bak şu bebelerin güzelliğine
Kaş destan göz destan
Elleri kan içinde
Kör olasın demiyorum
Kör olma da gör beni
Ekildik, toprak olduk
Çekildik, bayrak olduk
Döküldük, yaprak olduk
Geldik bugüne
***
Ekmeği bol eyledik
Acıyı bal eyledik
Sıratı yol eyledik
Geldik bugüne
Gün gün ile barışmalı
Kardeş kardeş duruşmalı
Koklaşmalı söyleşmeli
Korka korka yaşamak ne
***
Bak şu bebelerin güzelliğine
Kaş destan göz destan
Elleri kan içinde
Kör olasın demiyorum
Kör olma da gör beni
Hor baktık mı karıncaya
Kırdık mı kanadını serçenin
Ya nasıl kıyarız insana
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