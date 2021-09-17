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7/24 Dinle MFÖ Aşkın Kenarından
Aşkın Kenarından

Aşkın Kenarından

96 Parça | 05:30:33

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşkın Kenarından

MFÖ 03:30
02

Hep Yaşın 19

MFÖ 04:08
03

Mecburen

MFÖ 03:06
04

Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da

MFÖ 03:40
05

Yazan Aşık

MFÖ 03:10
06

Yanlızlar Garı

MFÖ 03:27
07

Yalnızlar Garı

MFÖ 03:26
08

Yandım

MFÖ 03:10
09

Yalnızlık Ömür Boyu

MFÖ 04:02
10

Vurgun Yedım

MFÖ 03:13

...

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