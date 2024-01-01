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MFÖ Ateş-i Aşka Ateş-i Aşka Gel gel yanalım ateş-i aşka Ateş-i aşka Gel gel yanalım ateş-i aşka Ateş-i aşka *** Yanmayan bilmez ateş-i aşka Gel gel yanalım ateş-i aşka *** Gel gel yanalım ateş-i aşka Ateş-i aşka Gel gel yanalım ateş-i aşka Ateş-i aşka *** Yandır bu cismi ateş-i aşka Yanmayan bilmez ateş-i aşka *** Terk eyle resmi, yandır bu cismi Yandır bu cismi ateş-i aşka Tüm Şarkıları