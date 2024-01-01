Ateş-i Aşka Şarkı Sözleri
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Gel gel yanalım ateş-i aşka
Ateş-i aşka
Gel gel yanalım ateş-i aşka
Ateş-i aşka
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Yanmayan bilmez ateş-i aşka
Gel gel yanalım ateş-i aşka
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Gel gel yanalım ateş-i aşka
Ateş-i aşka
Gel gel yanalım ateş-i aşka
Ateş-i aşka
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Yandır bu cismi ateş-i aşka
Yanmayan bilmez ateş-i aşka
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Terk eyle resmi, yandır bu cismi
Yandır bu cismi ateş-i aşka