Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar Şarkı Sözleri
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MFÖ
Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar
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Benim hala umudum var
İsyan etsem de istediğim kadar
İnat etsem bile bırakmazlar sahibim var
Benim hala umudum var
Seviyorlar bazen soruyorlar
Hayran hayran seyret ister katıl ister vazgeç
***
Güzel günler bizi bekler
Eyvallah dersin olur biter
Boyun büküp önünde
Ağlasam sessizce
Şu garip gönlüm affolur mu?
Bu fırtına durulur mu?
Benden adam olur mu?
Korkarım, aşka zararım dokunur mu?
***
Elveda sana yeter tamam
Bitsin artık bu dram bu fotoroman
Ham meyvayız hala koparmışlar dalımızdan
***
Güzel günler bizi bekler eyvallah dersin olur biter
Güzel günler bizi bekler eyvallah dersin geçer gider
Bıraksam kendimi şöyle oh ne rahat
Bu da geçer gülüm yaşamana bak
***
Alınacak dersler var sorulacak sorular bu da geçer gülüm bizden bu kadar
***
Benim hala umudum var
İsyan etsem de istediğim kadar
İnat etsem bile bırakmazlar sahibim var
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