Benim hala umudum var İsyan etsem de istediğim kadar İnat etsem bile bırakmazlar sahibim var Benim hala umudum var Seviyorlar bazen soruyorlar Hayran hayran seyret ister katıl ister vazgeç *** Güzel günler bizi bekler Eyvallah dersin olur biter Boyun büküp önünde Ağlasam sessizce Şu garip gönlüm affolur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım, aşka zararım dokunur mu? *** Elveda sana yeter tamam Bitsin artık bu dram bu fotoroman Ham meyvayız hala koparmışlar dalımızdan *** Güzel günler bizi bekler eyvallah dersin olur biter Güzel günler bizi bekler eyvallah dersin geçer gider Bıraksam kendimi şöyle oh ne rahat Bu da geçer gülüm yaşamana bak *** Alınacak dersler var sorulacak sorular bu da geçer gülüm bizden bu kadar *** Benim hala umudum var İsyan etsem de istediğim kadar İnat etsem bile bırakmazlar sahibim var