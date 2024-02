Bak ritm şöyle Dıf dı dak dı dıf dıf taş Dıf dı dak dı dıf dıf taş Oldu böyle İyi hadi giriyoruz o zaman *** Şu sıra pek dertliyim Parasızlıktan değil Bilmez miyim hani arasıra Kendimi iyi hissetmiyor da değilim *** Eskiden böyle miydim Nerelerden geldim ben Mutluymuşum da haberim yok Bana bir şeyler oldu yeniden *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Delice bir sevda bu Sürüyor hiç bitmedi Unuturum sanmıştım Hiç aklımdan gitmedi unutulmuyor *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir