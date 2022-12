Yanına gelmesem Sesini duymasam Sana dokunmasam Bu aşk olur mu *** Yüzüne bakmasam Elini tutmasam Sana sarılmasam Bu aşk olur mu *** Gittin de ne oldu, beni unuttun mu Sen beni her zaman bağışladın *** Sevdin özledin hatta alkışladın Aşk eğer bunun adı aşksa Sen benden ya bambaşkaysan bambaşka *** Lalala lalala bunun adı aşksa Lalala lalala bambaşkaysan bambaşka *** Seni üzmeden Sana söz vermesem Pişmanım desem Bu aşk olur mu *** Buldun da ne oldu, tuttun yok oldu Aşk eğer bunun adı aşksa Sen benden ya bambaşkaysan bambaşka Mahsun mahsun oturma yatağında Mükemmel bir yaştasın bana bağlanma

Yasak olsun her şey sana Kimse olmasın yanında Kimse görmesin seni benden başka *** Duyma görme konuşma Gülme sevme sevişme Bilme yapma değişme dokunma *** Ooooo *** Ben seni kıskanınca Dedim ki bu kadar fazla Burda başkasın dışarda başka *** Yasak olsun her şey sana Kimse olmasın yanında Kimse görmesin seni benden başka *** Ooooo *** Ben sana oynadım varımı yoğumu Bozdum orucu, anlar mısın Yenilik derken değiştik, farkındasın Silahlara veda ettim, sen varsın

Sorma sormayacaksın Sorma sorma *** Kafam karışık gönlüm alışık Sakın şaşırma bir gün dönersen bana Bakışın başka gülüşün başka Sormuşum aşka her yerde her zaman *** Aşkın merkezinden duydular bizi Saçımızdaki beyazlarla daha da güzeliz şimdi Herkesi memnun edemem ki Kim kazanır bilemem ki *** Düşerim yollara kendimi bulmaya *** Sormayacaksın Sormayacaksın

Ben her sabah uyandığımda Her yeni doğan güne "merhaba" derim Bakarım penceremden ne güzel dünya Henüz varmadı tren o son istasyona *** Dert bitmez, gönül coşar Biri bitse biri başlar, ah zaman Ne de çabuk geçer Kim bilir nasıl biter masal *** Yalnızım şimdi suskunum Daima sana tutkunum Vurulmuşum bir aşkın kıyısında Acıma n'olur bana Her zaman aşk yolunda Ne çok şeyler gelir başımıza *** Neler neler yaşandı senin uğrunda Gönül nasıl yıprandı bu aşk yolunda Bakarım penceremden ne güzel dünya Henüz varmadı tren o son istasyona