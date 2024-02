Hey ya Hey ya, hey ya Hey ya Hey ya, hey ya *** Bir denize açılmış sufi Ne sonu var ne sahili Aşka aşık olmuş, o besbelli Deli mi, divane mi? *** Dance the dance of sufi Sophia Aşka aşık olmuş sufi Dance the dance of sufi Sophia *** Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi *** Bu sesler, bu sözler bizim değil Bunu aşıklar bilir Gül de bir bize, diken de bir Bunu aşıklar bilir *** Dance the dance of sufi Sophia Aşka aşık olmuş sufi Dance the dance of sufi Sophia *** Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi *** Gülen bir dünya Olmaz mı dersin? İnsan insanı Sevmez mi sufi? *** Gül de bir bize, diken de bir Bunu aşıklar bilir Bu sesler, bu sözler bizim değil Bunu aşıklar bilir *** Dance the dance of sufi Sophia Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya *** Hey ya, hey ya Hey ya Hey ya, hey ya Hey ya Hey ya, hey ya *** Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya, hey ya Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya, hey ya Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya, hey ya

Vak vak vak vak vak the rock, hı Vak the rock *** Sınıfımı geçince Bir gitar aldım kendime *** Annem kızdı bana Babam darıldı Derslerimi aksattım diye Öğretmenim çok çok kızdı *** Sabah akşam durmadan Çaldım, çaldım söyledim *** Vak vak vak vak the rock Vak vak vak vak the rock *** Komşular şikayet etti Ben hala devam ettim Avaz avaz bağırdım Vak vak vak diye Avaz avaz bağırdım Vak vak vak diye *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Herkes kızgın bana Herkes darıldı Herkes şaşkın bu ara Herkes bağırdı *** Böyle de şarkı olur muymuş Bu iş karın doyurur muymuş Böyle de şarkı olur muymuş Bu iş karın doyurur muymuş *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Vak vak Vak vak Vak vak Vak vak *** Vak vak Vak vak *** Derken günlerden bir gün Şarkım çok meşhur oldu Çevrem insanla doldu Para desen çok çok çok çoktu *** Annem öptü beni Babam barıştı Sınıftan içeri girince Birden ortalık karıştı *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Böyle de şarkı olur muymuş Bu iş karın doyurur muymuş Böyle de şarkı olur muymuş Bu iş karın doyurur muymuş *** Avaz avaz bağırdım Vak vak vak diye Avaz avaz bağırdım Ördek gibi Vak vak vak diye ha