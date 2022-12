Yasak olsun her şey sana Kimse olmasın yanında Kimse görmesin seni benden başka *** Duyma görme konuşma Gülme sevme sevişme Bilme yapma değişme dokunma *** Ooooo *** Ben seni kıskanınca Dedim ki bu kadar fazla Burda başkasın dışarda başka *** Yasak olsun her şey sana Kimse olmasın yanında Kimse görmesin seni benden başka *** Ooooo *** Ben sana oynadım varımı yoğumu Bozdum orucu, anlar mısın Yenilik derken değiştik, farkındasın Silahlara veda ettim, sen varsın

Yanına gelmesem Sesini duymasam Sana dokunmasam Bu aşk olur mu *** Yüzüne bakmasam Elini tutmasam Sana sarılmasam Bu aşk olur mu *** Gittin de ne oldu, beni unuttun mu Sen beni her zaman bağışladın *** Sevdin özledin hatta alkışladın Aşk eğer bunun adı aşksa Sen benden ya bambaşkaysan bambaşka *** Lalala lalala bunun adı aşksa Lalala lalala bambaşkaysan bambaşka *** Seni üzmeden Sana söz vermesem Pişmanım desem Bu aşk olur mu *** Buldun da ne oldu, tuttun yok oldu Aşk eğer bunun adı aşksa Sen benden ya bambaşkaysan bambaşka Mahsun mahsun oturma yatağında Mükemmel bir yaştasın bana bağlanma

Sorma sormayacaksın Sorma sorma *** Kafam karışık gönlüm alışık Sakın şaşırma bir gün dönersen bana Bakışın başka gülüşün başka Sormuşum aşka her yerde her zaman *** Aşkın merkezinden duydular bizi Saçımızdaki beyazlarla daha da güzeliz şimdi Herkesi memnun edemem ki Kim kazanır bilemem ki *** Düşerim yollara kendimi bulmaya *** Sormayacaksın Sormayacaksın

Ben her sabah uyandığımda Her yeni doğan güne "merhaba" derim Bakarım penceremden ne güzel dünya Henüz varmadı tren o son istasyona *** Dert bitmez, gönül coşar Biri bitse biri başlar, ah zaman Ne de çabuk geçer Kim bilir nasıl biter masal *** Yalnızım şimdi suskunum Daima sana tutkunum Vurulmuşum bir aşkın kıyısında Acıma n'olur bana Her zaman aşk yolunda Ne çok şeyler gelir başımıza *** Neler neler yaşandı senin uğrunda Gönül nasıl yıprandı bu aşk yolunda Bakarım penceremden ne güzel dünya Henüz varmadı tren o son istasyona