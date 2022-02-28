Ve MFÖ Şarkı Sözleri
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Karnım tok kimsem yok
Sensiz olmak bombok
İş yok güç yok suç yok
Hiçbir haber yok mu ya
***
Kim neyi nerde yapmış
Hangi atmaca bıldırcını kapmış
Herkesin elinde telefon varmış mış mış
***
Kimin yararına dedikodu medikodu
Düzelir mi yarına dedikodu medikodu
Dedikodu medikodu dedikodu medikodu
***
Ye iç otur gül oyna
Hesabı şaşırmış
İşte ipin ucunu
Böyle kaçırmış
***
Karnım tok kimsem yok
Sensiz olmak bombok
İş yok güç yok suç yok
Hiçbir haber yok mu ya
***
Kimin yararına dedikodu medikodu
Düzelir mi yarına dedikodu medikodu
***
Filme çek herkesi, yay zamana
Çevir gariban gibi, çek sorguya
Uçur insanları, düşür tabloya
Çıkar göklere, sonra sal aşağıya
***
Kimin yararına dedikodu medikodu
Düzelir mi yarına dedikodu medikodu
-
Hadi bana sor
Sevmek bu kadar mı zor
Senden başka yok bildiğim yol
Hadi bana sor
***
Gezginci ruhumuz bir gün dinerse
Korkmadan döneriz
Gururluyuz
Eksilirse ağlayanlar çevremizden
Ya gerçeği söyleriz
Ya da nasıl istersen
***
Ne güzel şeysin sen
Hep yaşın 19
Gel yanıma sar beni
Bugün var yarın yokuz
***
Ne güzel şeysin sen
-
Yasak olsun her şey sana
Kimse olmasın yanında
Kimse görmesin seni benden başka
***
Duyma görme konuşma
Gülme sevme sevişme
Bilme yapma değişme dokunma
***
Ooooo
***
Ben seni kıskanınca
Dedim ki bu kadar fazla
Burda başkasın dışarda başka
***
Yasak olsun her şey sana
Kimse olmasın yanında
Kimse görmesin seni benden başka
***
Ooooo
***
Ben sana oynadım varımı yoğumu
Bozdum orucu, anlar mısın
Yenilik derken değiştik, farkındasın
Silahlara veda ettim, sen varsın
-
Yanına gelmesem
Sesini duymasam
Sana dokunmasam
Bu aşk olur mu
***
Yüzüne bakmasam
Elini tutmasam
Sana sarılmasam
Bu aşk olur mu
***
Gittin de ne oldu, beni unuttun mu
Sen beni her zaman bağışladın
***
Sevdin özledin hatta alkışladın
Aşk eğer bunun adı aşksa
Sen benden ya bambaşkaysan bambaşka
***
Lalala lalala bunun adı aşksa
Lalala lalala bambaşkaysan bambaşka
***
Seni üzmeden
Sana söz vermesem
Pişmanım desem
Bu aşk olur mu
***
Buldun da ne oldu, tuttun yok oldu
Aşk eğer bunun adı aşksa
Sen benden ya bambaşkaysan bambaşka
Mahsun mahsun oturma yatağında
Mükemmel bir yaştasın bana bağlanma
-
Sorma sormayacaksın
Sorma sorma
***
Kafam karışık gönlüm alışık
Sakın şaşırma bir gün dönersen bana
Bakışın başka gülüşün başka
Sormuşum aşka her yerde her zaman
***
Aşkın merkezinden duydular bizi
Saçımızdaki beyazlarla daha da güzeliz şimdi
Herkesi memnun edemem ki
Kim kazanır bilemem ki
***
Düşerim yollara kendimi bulmaya
***
Sormayacaksın
Sormayacaksın
-
Ben her sabah uyandığımda
Her yeni doğan güne "merhaba" derim
Bakarım penceremden ne güzel dünya
Henüz varmadı tren o son istasyona
***
Dert bitmez, gönül coşar
Biri bitse biri başlar, ah zaman
Ne de çabuk geçer
Kim bilir nasıl biter masal
***
Yalnızım şimdi suskunum
Daima sana tutkunum
Vurulmuşum bir aşkın kıyısında
Acıma n'olur bana
Her zaman aşk yolunda
Ne çok şeyler gelir başımıza
***
Neler neler yaşandı senin uğrunda
Gönül nasıl yıprandı bu aşk yolunda
Bakarım penceremden ne güzel dünya
Henüz varmadı tren o son istasyona
-
Aman ha emir alamam
Dayanamam ben oyununa
Sakın ha bana dokunma
Benle oynama bir daha
***
Girdim güne zıpkın gibi
Kırdım bütün zincirleri
Taktım zilleri yallah yallah
Oynadım şöyle rahat rahat
***
Bu acayip insanlar
Alemde yamuk mu var
Bu çatık kaşlar, boş kavgalar
***
Alemde yamuk mu var
Merhametsiz insanlar
Alemde yamuk mu var
Bu kızgınlık, bu kavgalar
Alemde yamuk mu var
***
Susarak olur mu böyle
Söyle kimde kabahat
Bana bak, ne yaparsam
Yaparım ben, işine bak
***
O yasak bu yasaksa
İş kesatsa, durum sakat
-
Hayatın oyun olmuş diyerekten
Kesip atamazsın ki
Dün gece okşarken seni
Beni yok sayamazsın ki
***
İster ye ister fırlat
Ne gördün bak, bana onu anlat
Yok sayamazsın ki
***
Sabah oldu uyandım
Beş param yok
Uzaklardasın uzaklarda
***
Al işte yeni bir gün daha sana
***
Vur vur vur
Bu kavga sonumuzdur
***
İncesin bir tanesin
Gel seninle kaçalım derim
Buralar bozgun, buralar zor
Ya kalalım ya da gidelim
***
Evet kolaydır, hayır zor
Böyle yıkılma, çok koyuyor
Bu kavga sonumuzdur
***
Vur vur vur
Bu kavga sonumuzdur
Vur vur vur
Hayır demek zordur
-
İlk zamanlar fevkalade
Sonrasını Allah bilir
Bütün aşklar tatlı başlar
Neler olur Allah bilir
**
Bu ne güzellik be canım
Rüyada görsem hayra yormam
Biz ikimiz aşk gibiyiz
Olur mu bilmem aman aman
***
Bu ne güzellik
Bu ne güzellik
***
Aşksız insan yarım insan
Hiç tatmadan yaşamışsan
Kaçıp kurtuldum sanırsan
Neler olur Allah bilir
***
Bu ne güzellik be canım
Rüyada görsem hayra yormam
Biz ikimiz aşk gibiyiz
Olur mu bilmem aman aman
***
Sensiz olamam ben sensiz
Sensiz olamam ben sensiz sensiz
***
Anahtarsız kilitsin sen
Her bir şeyi bilirsin sen
Üfüren yok kasırgasın
İşin aslı bir yelsin sen
***
Bu ne güzellik
Bu ne güzellik
-
Bıraktı seni
Terk etti evi
Ne var bunda
Olur demek ki
***
Konuşan kadınlarsınız
Sen en güzelleri
Bugün az dedikodu yaptınız
Yorgundunuz besbelli
***
Mahvettiniz şarkımdaki gülleri
Atlarıyla ezdi geçti
Milenyum süvarileri
Atlarıyla ezdi geçti
Milenyum süvarileri
***
Ben bu işleri düşündüm desem
Bir planım olsa seni terk etsem
Mutlu mu oluruz sorarım sana
Bari sen yalan söyle bana
***
Kızardı yoksa
İnsana kalsa
Takar kafasına
Uuu na na na na na
-