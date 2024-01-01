-
Bak kim geliyor?
Görüyor musun?
İşte bir deli
Hâlinden belli
***
Deli deli, kulakları küpeli
Deli deli, kulakları küpeli
***
Bizlerin bizlere oyunu bu
Deli diye kesip atmak işin kolay yolu
Bunun bir başı sonu yok mu?
Sebepsiz sonuç olur mu?
***
Deli deli, kulakları küpeli
Deli deli, kulakları küpeli
***
Yolladılar onu Avrupa'ya (Avrupa, Avrupa)
Kendi yolunu bulmaya
Derken bir gün, iki yıl sonra
Bir de küpe takmış kulağına
***
Deli deli, kulakları küpeli
Deli deli, kulakları küpeli
***
Bizlerin bizlere oyunu bu
Deli diye kesip atmak işin kolay yolu
Bunun bir başı sonu yok mu?
Sebepsiz sonuç olur mu?
***
Deli deli, kulakları küpeli
Deli deli, kulakları küpeli
***
Yolladılar onu Avrupa'ya (Avrupa, Avrupa)
Kendi yolunu bulmaya
Derken bir gün, iki yıl sonra
Bir de küpe takmış kulağına
***
Deli deli, kulakları küpeli
Deli deli, kulakları küpeli
-
Bu sabah yağmur var İstanbul'da
Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye
Anne sözü dinler gibi masum
Ağladım bu sabah
***
Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca
Martılar mahsun oldu onlar bile ağladılar
Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki
Seni bana getirmez ki
***
Bu sabah yağmur var İstanbul'da
Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye
Anne sözü dinler gibi masum
Ağladım bu sabah
***
Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca
Martılar mahzun oldu onlar bile ağladılar
Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki
Seni bana getirmez ki
Seni bana getirmez ki
-
Aşkta sabır yeterli olmuyor
Bu sevda başımdan gitmiyor
Eşimden dostumdan kaçar oldum
Sevdalandım ben sana, aşık oldum
***
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
Oh, diday diday day
***
Çalış çabala, bitmiyor
Günler sensiz olunca geçmiyor
Eşimden dostumdan kaçar oldum
Sevdalandım ben sana, aşık oldum
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
***
Hep yanımdan ol ki sen
Sevgimiz kolay olsun
Olay olsun Aşkımız
İlk inanan sen ol bana
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
***
Olay olsun Aşkımız
İlk inanan sen ol bana
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
***
Aşka sabır yeterli olmuyor
Bu sevda başımdan gitmiyor
Eşimden dostumdan kaçar oldum
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
-
Arayıp sormasan da
Unuttum seni sanma
Dünya bir yana
Sen bir yana
Aşık ettin beni kendine
Sonra da terk ettin gizlice
Aradım seni her yerde
Hiç kimselere soramadım
***
Bekledim dön diye
Dönmedin bile bile
Bile bile sevdiğimi
Korkundan gelmedin
***
Arayıp sormasan da
Unuttum seni sanma sakın
Dünya bir yana
Sen bir yana
***
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
***
Haberin gelir bana duyarım nasıl olsa
Bilirim kimlerlesin ne yaptın neler ettin
Aklım fikrim hep sende sevsen de sevmesen de
Seni hiç aldatmadım aldatmayı hiç sevmem
***
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
***
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
-
Güllerin içinden, canım
Koşarak koşarak gel, bana gel
O güzel gözlerini, canım
Süzerek süzerek gel, bana gel
Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım
Gülerek gülerek gel, bana gel
***
Aaah, aaah, aaah
***
Güllerin içinden, canım
Koşarak koşarak gel, bana gel
O güzel gözlerini, canım
Süzerek süzerek gel, bana gel
****
Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım
Gülerek gülerek gel, bana gel
Dayanamadım gayrı döndüm, canım
Diyerek diyerek gel, bana gel
***
Aaah, aaah, aaah
-
Peki peki anladık
Her şeyden sen anlarsın
Peki peki anladık
Her şeyi sen bilirsin
***
En güzel grubu sen kurdun
En güzel ritmi sen buldun
En iyi dalgıç sensin
En güzel filmi sen çektin
Peki peki anladık
***
Peki peki anladık
En güzel sen bakarsın
Peki peki anladık
En güzel sen ağlarsın
***
İlk önce sen başlattın
En önce sen yavaşlattın
En uzağa sen gittin
En çabuk da sen döndün
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi!
***
Peki peki anladık
En güzel sen gülersin
Peki peki anladık
En güzel sen söversin
***
En güzel yemeği sen yaptın
En güzel kızı sen kaptın
En güzel tumbayı sen çaldın
En güzel şarkıyı sen yazdın
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi!
***
Peki peki anladık
Her şeyden sen anlarsın
Peki peki anladık
Her şeyi sen bilirsin
***
En güzel grubu sen kurdun
En güzel ritmi sen buldun
En iyi dalgıç sensin
En güzel filmi sen çektin
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi!
-
Hey ya
Hey ya, hey ya
Hey ya
Hey ya, hey ya
***
Bir denize açılmış sufi
Ne sonu var ne sahili
Aşka aşık olmuş, o besbelli
Deli mi, divane mi?
***
Dance the dance of sufi Sophia
Aşka aşık olmuş sufi
Dance the dance of sufi Sophia
***
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
***
Bu sesler, bu sözler bizim değil
Bunu aşıklar bilir
Gül de bir bize, diken de bir
Bunu aşıklar bilir
***
Dance the dance of sufi Sophia
Aşka aşık olmuş sufi
Dance the dance of sufi Sophia
***
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
***
Gülen bir dünya
Olmaz mı dersin?
İnsan insanı
Sevmez mi sufi?
***
Gül de bir bize, diken de bir
Bunu aşıklar bilir
Bu sesler, bu sözler bizim değil
Bunu aşıklar bilir
***
Dance the dance of sufi Sophia
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya
***
Hey ya, hey ya
Hey ya
Hey ya, hey ya
Hey ya
Hey ya, hey ya
***
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya, hey ya
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya, hey ya
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya, hey ya
-
Senle beraber olsak da sevgilim
Ayrılsakta, ölsek de bu yolda
Ömür boyu bağlansak da
Sevinsekte üzülsek de
Yalnızlık ömür boyu
***
Senle beraber olsakta sevgilim
Hiç görmesek birbirimizi, özlesek
Hep yalnızlık yavrum
Yalnızlık ömür boyu
***
Birden sen gelsen aklıma
Seni unutsam bazı bazı
Meraklansam gizlice,
Delice kıskansam seni
***
Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu,
Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu
-
Vak vak vak vak vak the rock, hı
Vak the rock
***
Sınıfımı geçince
Bir gitar aldım kendime
***
Annem kızdı bana
Babam darıldı
Derslerimi aksattım diye
Öğretmenim çok çok kızdı
***
Sabah akşam durmadan
Çaldım, çaldım söyledim
***
Vak vak vak vak the rock
Vak vak vak vak the rock
***
Komşular şikayet etti
Ben hala devam ettim
Avaz avaz bağırdım
Vak vak vak diye
Avaz avaz bağırdım
Vak vak vak diye
***
Vak the rock
Vak vak the rock
Vak the rock
Vak vak the rock
***
Vak the rock
Vak vak the rock
Vak the rock
Vak vak the rock
***
Herkes kızgın bana
Herkes darıldı
Herkes şaşkın bu ara
Herkes bağırdı
***
Böyle de şarkı olur muymuş
Bu iş karın doyurur muymuş
Böyle de şarkı olur muymuş
Bu iş karın doyurur muymuş
***
Vak the rock
Vak vak the rock
Vak the rock
Vak vak the rock
***
Vak the rock
Vak vak the rock
Vak the rock
Vak vak the rock
***
Vak vak
Vak vak
Vak vak
Vak vak
***
Vak vak
Vak vak
***
Derken günlerden bir gün
Şarkım çok meşhur oldu
Çevrem insanla doldu
Para desen çok çok çok çoktu
***
Annem öptü beni
Babam barıştı
Sınıftan içeri girince
Birden ortalık karıştı
***
Vak the rock
Vak vak the rock
Vak the rock
Vak vak the rock
***
Vak the rock
Vak vak the rock
Vak the rock
Vak vak the rock
***
Böyle de şarkı olur muymuş
Bu iş karın doyurur muymuş
Böyle de şarkı olur muymuş
Bu iş karın doyurur muymuş
***
Avaz avaz bağırdım
Vak vak vak diye
Avaz avaz bağırdım
Ördek gibi
Vak vak vak diye ha
-
Bu Günlerde Kararsız Tutarsız Oldum
Ne Istediğimi Bilmez Oldum
Bir Şöyle Söyledim
Bir Böyle Söyledim
Bir De Söylediklerimin Tam Tersini
Senin Yüzünden Düştüm Bu Hale
Ne Bir Şifa Buldum
Ne De Bir Çare
***
Bu Günlerde Kararsız Biraz Da
Tutarsız Oldum
Senin Yüzünden Bu Hale Düştüm
Bir Şöyle Söyledim
Bir Böyle
***
No Problem
Aslında No Problem
***
Devamlı Kötü Düşünmesem
Razı Olmayı Bir Öğrensem
Ne Konuşun Ne Dinlerim
Ne Kulum Ne Efendi
***
No Problem
***
Senin Yüzünden Bu Hale Düştüm
Bir Şöyle Söyledim Bir Böyle
***
No Problem
No Problem
-
Güneş doğar günes batar
Ama insan uyumaz bazen düşünür
***
Geceler kisa çabuk geçer
Ama insan uyumaz bazen düşünür
Deniz masmavidir ne güzel
Ama insanlar görmez bazen
***
Şiirler şarkılar masallar
Ama insanlar duymaz bazen
***
Üzme kendini ümitsiz gibi
Sevenin var bak ne güzel
***
Deniz masmavidir ne güzel
Ama insanlar görmez bazen
***
Şiirler şarkılar masallar
Ama insanlar duymaz bazen
***
Üzme kendini ümitsiz gibi
Sevenin var bak ne güzel
***
Güneş doğar günes batar
Ama insan uyumaz bazen düşünür
-
Bir ordayım bir burda
Hayaller ortasında
Gecenin yarısında
Düşünceler diyarında
***
Bir senleyim bir sensiz
Olaylara ilgisiz
Bir senleyim bir sensiz
Olaylara ilgisiz
***
Canım çeker güzelliğini
Günler olur çaresiz
Bir neşeli bir durgun
Şarkılara vurgunum
Yeller eser başımda
Ben yollara tutukunum
***
Bir ordayım bir burda
Hayaller ortasında
Bir ordayım bir burda
Hayaller ortasında
***
Gecenin yarısında
Düşünceler diyarında
***
Bir senleyim bir sensiz
Olaylara ilgisiz
Bir senleyim bir sensiz
Olaylara ilgisiz
***
Canım çeker güzelliğini
Günler olur çaresiz
***
Bir ordayım bir burda
Ben yollara tutukunum
Bir senleyim bir sensiz
Ben yollara tutkunum
-
Bir güzele gönül verdim
Anam istemedi
İyilik mi bu bana?
Bende istek kalmadı
***
Kimseleri görmeden
Uçuverdim uzaklara
Memleketi düşündüm
New York sokaklarında
***
Ayırt etmek güç oldu
Doğru ile eğriyi
Sevmek bize iş oldu
New York sokaklarında
***
Amerika
Amerika
***
Etler olmuş plastik
Endüstri nükleer
Metrolara yaklaşma
New York sokaklarında
***
Vitaminler avuç avuç
Siren sesleri her yerde
Kovboylar huzursuz olmuş
New York sokaklarında
***
Amerika
Amerika
-
Leyla'dan geçme faslındayım
Mevla'yı bulma yollarında
Leyla'dan geçme faslındayım
Mevla'yı bulma yollarında
***
Majörler tükendi
Minörlere yolculuk
Buselik makamına
Buselik makamına
***
Leyla'dan geçme faslındayım
Mevla'yı bulma yollarında
Leyla'dan geçme faslındayım
Mevla'yı bulma yollarında
***
Majörler tükendi
Minörlere yolculuk
Buselik makamına
Buselik makamına
***
Aşk için söylenen
Her söze kandım
Pervane misali
Ateşe yandım
***
Gördüğüm her dilber ateştir bana
Mecazi aşka inandım güneşli havalarda
Buselik makamına
Buselik makamına
***
Buselik makamına
Buselik makamına
-
Nasıl anlatsam
Nerden başlasam
M-m
***
Bodrum Bodrum
Bodrum Bodrum
***
Duygu biraz duygu
Bütün isteğim buydu
Biraz deniz biraz uyku
Bütün isteğim buydu
***
Bodrum Bodrum
Bodrum Bodrum
***
Nasıl anlatsam
Nerden başlasam
Kaç kişiydik o zaman bak
Kaç kişi kaldi şimdi
***
Bodrum Bodrum
***
Bir zamanlar aşık olmuştum
Ama şimdi ismi neydi unuttum
***
Bodrum Bodrum
Bodrum Bodrum
***
Duygu biraz duygu
Bütün isteğim buydu
Biraz deniz biraz uyku
Bütün isteğim buydu
***
Bodrum Bodrum
Bodrum Bodrum
***
Bir zamanlar aşık olmuştum
Ama şimdi ismi neydi unuttum
***
Bodrum Bodrum
Bodrum Bodrum
***
Nasıl anlatsam
Nerden başlasam
Kaç kişiydik o zaman bak
Kaç kişi kaldı şimdi
***
Bodrum Bodrum
Bodrum Bodrum
-
Ayrılıktan mıdır nedir kavuşma isteği, bu gayret
Seneler geçti eskimemiş bu sevda, hayret
İstanbul gecelerinde, Paris sokaklarında, Ankara'da evimde böyle bu...
Bodrum'a gidemez oldum, yıldızlar şahidim
Yıldızlar uzak, anlatmak zor
Sevgilim olmadı senden sonra
Dostlarım benden apayrı
Kızım büyüdü maşallah, senin de bir oğlun olmuş, ne güzel...
Orta yaşlı olduk artık saçım hafif kel
***
Seninle kırılmışız bir zaman
Tamiri zor bilirsin
Kırık kalpler derneğinde suskunuz
Son bir denemeye ne dersin?
Ödemeler peşin bu sefer
Ümitler en kolay becerdiğim
Kelimeler kafi...
***
Bodrum'a gidemez oldum yıldızlar şahidim
Yıldızlar uzak, anlatmak zor...
***
Seninle kırılmışız bir zaman
Tamiri zor bilirsin
Kırık kalpler derneğinde suskunuz
Son bir denemeye ne dersin?
Ödemeler peşin bu sefer
Ümitler en kolay becerdiğim
Kelimeler kafi...
-
Bütün kabile kızar bana
Derler "Bu adam çalışmaz mı?"
"Bu adam hep düşünür mü?"
"Bir kuş ölmüş diye üzülür mü?"
***
Gündüz böyle diyenler
Gece olunca
***
Ateşler yakılınca
Denizler coşunca
***
Ben bir şarkı söylerim yorgun insanlara
***
Bakın bakın, martılar uçar
Bakın bakın, yıldızlar koşar
Bakın ne güzel bir hayat var dünyamızda
Bir hüzün çöker, bir garip olur insanlar
***
Yaklaşırlar birbirlerine
Şarkım sürer sabaha kadar
Melekler uçar üstünüzde
Şarkım sürer sabaha kadar
Melekler uçar üstünüzde
***
Bu sabah uyandırmamışlar beni
Ava giden dostlar
Bu sabah uyandırmamışlar beni
Ava giden dostlar
Ne güzel
Ne güzel