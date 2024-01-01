Geçiniz Günler günlerimize tane tane damlarken Diyorum, neden olmasın Siz de geçiniz Geçiniz, geçiniz Üstelik tam zamanında geldiniz az önce Biraz sonra ve şimdi *** Önünüzdeki boşluğu, şu gördüğünüz Biraz iter misiniz Bir parça daha lütfen, iyi *** Şimdi geçiniz hemen geçiniz *** Ah bilemezsiniz nasıl Sanki bir olayın çok derin kıyısında bir tatil geçireceksiniz Bilemezsiniz ne güzel, rengarenksiniz Öylesiniz, öylesiniz *** Hafifçe sıçrayaraktan Azıcık eğilerekten Ansızın çekilerekten geriye Koşaraktan öne doğru yeniden Sürekli devinimler, sürekli sesler Geldiler, gelecekler, geliyorlar *** Gelecekler, geliyorlar, geldiler *** Gelecekler, geliyorlar, geldiler

Ali Desidero Arkadaşları Ali derler Hani oturur bizim kahvede Yakmış abayı bir dilbere Nefaset bir şey fidan boylu *** Bizim Ali pişpirik oynar MFÖ dinler maç seyreder Dedik ya abayı yakmış kıza Bundan haberi yok kızın ama Ali Desidero Ali Desidero *** Kız çok gizel latif şirin Hem kitap kurdu hem bir ahu Venus mü desem Afrodit mi Eli yüzü düzgün bir içim su *** Elbette ki feminist bir kız Metafiziğe de inanmakta *** Bir kusuru var yalnız kızın Biraz entel takılmakta Optimizt hem de pesimist biraz idealizme de savunmakta Ali Desidero Ali Desidero *** Teoride desen zehir gibi Pratik dersen sallanmakta Bazen ben hümanistim diyor Bazen rastyonalist oluyor Değişik bir psikoloji Bir felsefe idiotloji İdiot idiot idiotloji *** Bizim Ali kahveden aynen Kız oradan gelip geçerken Gözüne kestirip kafasına takıyor Bu benim diyor dokunanı yakarım *** Ne yapmalı ne etmeli Bir oyunbazlık bir şeytanlık Kıza dalavere mi çevirmeli *** Bu beraberlik nasıl olacak İkise ayrı telden çalıyor *** Centilmencemi yaklaşmalı Familyasıyla mı tanışmalı Bir bilene mi danışmalı Bu kız sanki bir buzdolabı Ali Desidero Ali Desidero *** Ali kahvede oturup duruyor Kızın geçmesini bekliyor Hatun kişi görününce köşeden MFÖ başlıyor aynen kasetten Ali Desidero Ali Desidero *** Matmazel MFÖ'yü duyar duymaz Biran kendinden geçiyor Ha bayıldı ha bayılacak derken Ali kızın elinden tutuyor Ali kıza bir klark çekiyor Kahvedekiler ınınının diyor Inının ın ının ın ını nın Kız pardon diyor başım döndü MFÖ yakar gönlümü Rica ederim diyor delikanlı Gelebilir her genç kızın başına Yardım edeyim size isterseniz Evinize götüreyim icabında *** Ay nasıl olur diyor kız içinden Ben sizi hiç tanımıyorum ama Hem konu komşu ne der sonra Merci giderim tek başıma *** Olur mu ne önemi var diyor oğlan Yürüyelim işte ne çıkar bundan Hem sizinle de tanışmış oluruz Hem konuşuruz şurdan burdan Ali Desidero Ali Desidero *** Ne kibar çocuk diyor kız içinden Hem samimi hem vefalı yani Bir imtihan çekeyim şuna diyor Serseri mi yoksa bir dahi mi *** Diyor felsefeyi severmisiniz Ali diyor biz hep dönerciyiz Luther diyor kız Machiavelli Şampiyon biziz diyor Ali Attığımız gollerden belli *** Kız anlıyor ki dünyalar ayrı Ali'ye kibarca bir bay bay Ali diyor hay hay Gözü parlıyor aniden kızın Şeytan tüyü var bu hınzırın Ali anlıyor ki doğru yolda Hazırım diyor buluşmaya Kız diyor ki bu işler narin Bugün olmaz Ali belki yarın

Mecburen Erken kalkmak mecburen İşe gitmek mecburen Eve dönmek mecburen Mecburiyetten *** Oh sesleri of olunca Her kafadan ses çıkınca Şaşırınca bunalınca Mecburiyetten *** Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburiyetten *** Olan olsun bıraktım Anlamı yok zorlamanın Şans kadere inandım Mecburiyetten *** Birçok güzeller sevdim Birini biraz fazla Gönül eşit sevmiyor Mecburiyetten *** Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburiyetten

Alaturka Elaleme güldürme kendini Güldürme kendini elaleme Yarım yamalak bir dram içinde Yarım yamalak bir dram içinde Elaleme güldürme kendini Güldürme kendini elaleme *** Ala ala alaturka alaturka Alaturka ala alaturka alaturka *** Elaleme güldürme kendini Güldürme kendini elaleme Yarım yamalak bir dram içinde Yarım yamalak bir dram içinde *** Acılar resim değilki Asılsın duvara İki bin yılına doğru Çocuksun daha sahip çıkmak lazım sana *** Ala ala alaturka alaturka Alaturka ala alaturka alaturka *** Elaleme güldürme kendini Güldürme kendini elaleme Yarım yamalak bir dram içinde Yarım yamalak bir dram içinde Elaleme güldürme kendini Güldürme kendini elaleme *** Ala ala alaturka alaturka Alaturka ala alaturka ala ala alaturka

Anında Görüntü Öğlene doğru uyanmış Kafası dünden kıyak Kendisi afili delikanlı İşi gücü hır çıkartmak *** Gene sinemada çıngar çıkartmış Haşat olacakmış az daha salak Paçozun teki yanına oturmuş Kafasını bozacak *** Sap sap oturmuş gaconun teki Hadise çıkacak besbelli Başlıyor laf atışmalar derken O ne alttan bir gölge İskele oluyor yandan Ih diyor bizimkisi *** "Bize de mi lolo lan?" diyor Basıyor narayı, iyi mi Zilli karıyla haybecisi Uzuyor, aynen volta *** Filmin zevki de kaçıyor zaten Çıkıyor bir yerde bir tek atıyor Raconlardan bıkmış artık Zaten haybeden yaşıyor *** Kızamıyorum abi, adamım benim Kıyak çocuktur, severim hani Bırak takılsın herkes gibi Harbi çocuktur, severim hani *** Hiç hani hani hani, anında görüntü *** Yatağa yatıyor, uykusu kaçıyor Mangırı yok ki cebinde Cartayı çekecek angut sonunda Hep sakat işler peşinde *** Normal bir işte de çalışmış Ayak işine alıştırmışlar Almış mangırı ay sonunda Gitmiş kumara yatırmış *** Fıttıracaksın lan en sonunda Alengirli bir laf et bari "Yediniz lan beni, benden paso!" de Kumar yüzünden her gün terso *** Jeton düşecek ama biz göremeyeceğiz Katakulliye getiriyorlar seni Uyan be oğlum, hile var işte Devamlı bizi de üzmesene *** Hiç hani hani hani, anında görüntü *** Adamım benim Severim hani Herkes gibi Severim hani *** Hiç hani hani hani, anında görüntü *** Hiç hani hani hani Hiç hani hani hani (Hiç hani) Hiç hani hani hani Hiç hani hani hani (Hiç hani) Hiç hani hani hani Hiç hani hani hani (Hiç hani) *** Rüyasında sabaha karşı Mahalleden üç tufacı Sevdiği kıza asılıyorlar Yollarını kesiyor, distur çekiyor Geriliyorlar çağanoz gibi *** "Gazla lan!" diyor bir tanesine "Katakofti iskele olma!" Faka basar mı, kaçın kurası Fayrap etmiş yakayı bağrı *** Keriz diyor kıza, kafadan kontak Maksat gene hır çıkartmak Bir tokat kıza, iki seksen İcabında kıyak yapıyor *** Öbür herif buna bir madik atıyor Çekiyor bıçağı, takıyor bacağa Ordan çekiyor, façasını bozuyor Bizimki zokayı yutuyor iyi mi *** Hiç hani hani hani, anında görüntü *** Bi' sıçrıyor ki rüyaymış Aman şeytana bismillah Aynaya bakıyor, faça sağlam Lan gene seviyor Allah *** Hiç hani hani hani (Hiç hani) Hiç hani hani hani (Hiç hani) Hiç hani hani hani (Hiç hani) Hiç hani hani hani (Hiç hani)