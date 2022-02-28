Güllerin İçinden Şarkı Sözleri
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Güllerin içinden, canım
Koşarak koşarak gel, bana gel
O güzel gözlerini, canım
Süzerek süzerek gel, bana gel
Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım
Gülerek gülerek gel, bana gel
***
Aaah, aaah, aaah
***
Güllerin içinden, canım
Koşarak koşarak gel, bana gel
O güzel gözlerini, canım
Süzerek süzerek gel, bana gel
****
Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım
Gülerek gülerek gel, bana gel
Dayanamadım gayrı döndüm, canım
Diyerek diyerek gel, bana gel
***
Aaah, aaah, aaah