Güllerin İçinden Şarkı Sözleri MFÖ Güllerin İçinden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen MFÖ Güllerin İçinden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güllerin İçinden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

MFÖ Güllerin İçinden Güllerin İçinden Güllerin içinden, canım Koşarak koşarak gel, bana gel O güzel gözlerini, canım Süzerek süzerek gel, bana gel Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım Gülerek gülerek gel, bana gel *** Aaah, aaah, aaah *** Güllerin içinden, canım Koşarak koşarak gel, bana gel O güzel gözlerini, canım Süzerek süzerek gel, bana gel **** Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım Gülerek gülerek gel, bana gel Dayanamadım gayrı döndüm, canım Diyerek diyerek gel, bana gel *** Aaah, aaah, aaah Tüm Şarkıları