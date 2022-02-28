Gündüz Rüyası Şarkı Sözleri
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Bu odada, defalarca
Aşık oldum sana
Sen inanmadın
***
Sakin sakin, sabah altı
Doyasıya şimdi, kavuşmak zamanı
***
Avucun avucumun içinde
Dudaklarımda ellerin
Ne lüzum var aşkımı tarife
Gündüz rüyası bu afife
***
Senin bana kızgınlığın
Boş söz sevmeyen kadın kırgınlığın
***
Yokluğun desem bir başka
Beni zaten uyku tutmaz
Gece uykuları bitti bize
Gündüz rüyası bu afife
***
Bu odada, defalarca
Aşık oldum sana
Sen inanmadın
***
Avucun avucumun içinde
Dudaklarımda ellerin
Ne lüzum var aşkı tarife
Gündüz rüyası bu afife
***
Gündüz rüyası bu afife