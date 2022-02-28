Bu odada, defalarca Aşık oldum sana Sen inanmadın *** Sakin sakin, sabah altı Doyasıya şimdi, kavuşmak zamanı *** Avucun avucumun içinde Dudaklarımda ellerin Ne lüzum var aşkımı tarife Gündüz rüyası bu afife *** Senin bana kızgınlığın Boş söz sevmeyen kadın kırgınlığın *** Yokluğun desem bir başka Beni zaten uyku tutmaz Gece uykuları bitti bize Gündüz rüyası bu afife *** Bu odada, defalarca Aşık oldum sana Sen inanmadın *** Avucun avucumun içinde Dudaklarımda ellerin Ne lüzum var aşkı tarife Gündüz rüyası bu afife *** Gündüz rüyası bu afife