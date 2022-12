Ne yaptıysam olmadı Gönül unutmadı Daha da geç olmadan *** Karar zamanı *** Ne isterim ben senden Ya hiç, ya da her şeyi Zaten anladım tek şeyi Adım enayi *** Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi, enayi Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi oh *** Sen bir deniz feneri Yanarsın bana Bilmem nedendir hala Çarparım kayalara *** Eskiden ben seni Ne çok özlerdim Kendimi sevdirmek için Ah neler neler çektim *** Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi, enayi Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi oh *** Çok lüzumsuz, çok saçma Bu ayrılık aptalca, aptalca Çok lüzumsuz, çok saçma Bu ayrılık aptalca, aptalca *** Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi oh *** Ne yaptıysam olmadı Gönül unutmadı Daha da geç olmadan Karar zamanı *** Ne isterim ben senden Ya hiç, ya da her şeyi Zaten anladım tek şeyi Adım enayi *** Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi, enayi Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi oh *** Çok lüzumsuz, çok saçma Bu ayrılık aptalca, aptalca Çok lüzumsuz, çok saçma Bu ayrılık aptalca, aptalca *** Enayi miyim ben, enayi miyim