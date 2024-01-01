Malesef Böyle Oldu Ben her sonbahar sana şarkılar yazardım Mevsim kış oldu senden haber yok Şok üstüne şok derken korktum seni üzmekten Yoruldum düşünmekten *** Maalesef böyle oldu ne yapayım ben Pişman oldum çoktan senin yüzünden Yıktım gönülleri senin yüzünden Maalesef böyle oldu ne yapayım ben *** Bizde bu kafa varken almış başımızı giderken Nasıl değsin ayaklar yere birbirimizden korkarken Şok üstüne şok derken korktum seni üzmekten Yoruldum düşünmekten

Ruh Halim Yerlerde Bugün ruh halim yerlerde Beni sevmiyor diyormuşsun her yerde Sendeki bu kıskançlık, bu öfke Düzelir mi bana hele bir söyle *** Hayalinle geldim bu günlere Hayalinle aştım engelleri Takıldım belki ama düşmedim yere Seni düşündüm hemen hemen her yerde *** Gözlerim yollarda yanımda olmasan da Bekliyorum gelişini, seviyorum seni Erkek kadını severse, sonra birden vazgeçerse Bir iz bırakır silinmez Gerisi gelecektir o da bilinmez *** Bugün ruh halim yerlerde Sensiz bomboş bu evde Tuhaf bir boşluk var içimde Seni böyle uzaktan sevince

Aşkın Kenarından Rüyamda çıkıveriyorsun karşıma Kandırıyorsun beni bu besbelli Bir uyanıyorum yalnızım öyle üzülüyorum ki Hücreler bırakamıyor kendini Şöyle tam bir oh çekecekken *** Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen Herkes bir parça aldı götürdü benden Ben demeyi bıraktım yoruldum seni üzmekten Biraz gönlünü alsam geçerken aşkın kenarından *** Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen Bir görünüp bir yok oluyorsun Gönlüme güzeller koyuyorsun *** Ellerin dans ederken tam karşımda Sen çocukça coştukça coşuyorsun Herkes bir parça aldı götürdü benden Ben demeyi bıraktım yoruldum seni üzmekten *** Biraz gönlünü alsam geçerken aşkın kenarından *** Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen

Emin Misin Sakın bu aşk yalanmış deme bana Yazık bunca emeğe bunca çabaya İnan bunlar için değmez kavgaya *** Laf olsun diye sevilmez bilir misin? Sevmiyorsun diyorsun, emin misin? Bırakalım bu Facebook, Whatsapp’ı Gel seninle gezelim Sarhoş gibi geçiyor günlerim Ben seninim sen benim *** Vazgeçemezsin vazgeçmem savrulmuşuz birbirimize İşlemişsin içime ben seni silemem Ben biterim bu aşk bitmez Kolay kolay silinmez Alıp da başını öyle gidilmez gülüm

Güzel Şeyler De Oluyor Güzel şeyler de oluyor hayatta Mesela merak edip soruyorsun Seni seven biri var Mutluyum yanında aşığım sana Bunu herkes biliyor Bu sevda oturdu başıma Git diyorum gitmiyor sensiz olmuyor En zoru da geceler sensiz geçmek bilmiyor Aklım sende olunca bende kafa kalmıyor Sen gittin uzaklara bıraktın beni buralarda Ne çok sevmişim meğer her hatıra aklımda *** Güzel şeyler de oluyor hayatta Başını omuzuma koyuyorsun Seni seven biri var Mutluyum yanında aşığım sana Bunu herkes biliyor Bu sevda oturdu başıma Git diyorum gitmiyor sensiz olmuyor

Beyaz Sayfa Ara sıra gözyaşlarım kısa hızlı sessiz Ne zaman başımı yastığa koysam rüyalarım sensiz Söylüyorum aşka dair yazıyorum nadiren Gecelerim senle dolu sahicisinden *** Tembel günlerimde kadınlar oldu Geçmişim günah, günahlar dolu Sonra sana rastladım silindi günahlar Önüne bembeyaz bir sayfa kondum Önüme bembeyaz bir sayfa kondun *** Sen uykudayken mışıl mışıl satırlar arasında Konuşurken mırıl mırıl yüzün karşımda Açtığın yara izleri duruyor hala Uyku tutmuyorsa beni ne var bunda Seviyorum utanmanı yüzün kızarınca Korkuyorum iki deli yan yana

Senin Hatrına Eskiden sabahtan alırdım gitarı elime Yazdıklarımı düzeltirdim bir gece önce Senden sonra bıraktım o işleri artık Neler oldu bize böyle, ne olacaktı Senin hatrına katlanıyorum *** Tam anlatamıyorum sana telefonda Bomboş konuşmalar var etrafımda Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum Senin hatrına katlanıyorum *** Gel de yaz şimdi bu aşkı gel de bestele Seyahat etsek diyorum dolaşsak el ele Kıskanıyorum ben seni hemen herkesten Atamıyorum bu hissi seviyorum gerçekten Senin hatrına katlanıyorum *** Tam anlatamıyorum sana telefonda Bomboş konuşmalar var etrafımda Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum Senin hatrına katlanıyorum

Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz Bu koşuşma hiç mi durmaz? Aşık olsam kimse duymaz Bu çölde senden başka gül açmaz Gül açmaz Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz Yazan çıkmaz *** Günler sayılı, hiç şaşmaz Akar gider, soru sorulmaz Senin yerini hiç kimse dolduramaz Dolduramaz Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz Yazan çıkmaz *** Bugünlerde geçmişimle yüzleştim Aklı başında biri yok hayatımda Her yeni günden ne çok şey bekledim İlerisi karanlıktı çözülmedim Çözülmedim *** Bu koşuşma hiç mi durmaz? Aşık olsam kimse duymaz Bu çölde senden başka gül açmaz Gül açmaz Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz Yazan çıkmaz

Hayret Makamı Bir rüzgâr esiyor içinde sen varsın Gözüme kaçan tozlar benim kabahatim Derdimi nasıl anlatayım kimlere danışayım Kimlere sorayım da anlatsın deliler arasındayım *** Sizin oralar nasıl diye sorarsan Çekirdek çitliyoruz seyrederek Sarsıcı olaylara sabrederek Hayret makamında bize bu kısmet *** Eğer benim gibi birini bulursan Pek sanmıyorum bu bir gerçek Sarsıcı olaylara sabrederek Hayret makamında bize bu kısmet

Yıllar Sonra Yıllar sonra bir havaalanında birden bire sen çıktın karşıma Bakışların yorgundu, benim halim darmaduman Yüzün biraz solgundu, başım beladaydı insanlarla *** Ayaküstü sordun bana, ne yapıyorsun diye Seyrediyorum olayları kim bilir aklım nerde Bazen güneşli günler, bazen bir fırtına Üzüntünü bırak da gel gelirsen böyle gel bana Bir de üstüne aşk olunca başım belada insanlarla