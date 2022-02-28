Masal Şarkı Sözleri
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Ben her sabah uyandığımda
Her yeni doğan güne "merhaba" derim
Bakarım penceremden ne güzel dünya
Henüz varmadı tren o son istasyona
***
Dert bitmez, gönül coşar
Biri bitse biri başlar, ah zaman
Ne de çabuk geçer
Kim bilir nasıl biter masal
***
Yalnızım şimdi suskunum
Daima sana tutkunum
Vurulmuşum bir aşkın kıyısında
Acıma n'olur bana
Her zaman aşk yolunda
Ne çok şeyler gelir başımıza
***
Neler neler yaşandı senin uğrunda
Gönül nasıl yıprandı bu aşk yolunda
Bakarım penceremden ne güzel dünya
Henüz varmadı tren o son istasyona