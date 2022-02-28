Ben her sabah uyandığımda Her yeni doğan güne "merhaba" derim Bakarım penceremden ne güzel dünya Henüz varmadı tren o son istasyona *** Dert bitmez, gönül coşar Biri bitse biri başlar, ah zaman Ne de çabuk geçer Kim bilir nasıl biter masal *** Yalnızım şimdi suskunum Daima sana tutkunum Vurulmuşum bir aşkın kıyısında Acıma n'olur bana Her zaman aşk yolunda Ne çok şeyler gelir başımıza *** Neler neler yaşandı senin uğrunda Gönül nasıl yıprandı bu aşk yolunda Bakarım penceremden ne güzel dünya Henüz varmadı tren o son istasyona