Gülmüyor yüzüm hayat zor oldu Güller susuz kurudu soldu Tövbe ettim gene bozuldu, yüreğim yanar Mazeretim var asabiyim ben *** Eskidim belki, gönül yoruldu Aşık oldum, soru soruldu Affet beni kırdım istemeden, yüreğim yanar Mazeretim var asabiyim ben *** Boş laf bunlar hepsi bahane Hâlim ne kötü ne şahane Nedir bu böyle aynı hikaye Suç kimde neden böyle Üzdün yeter üstüme varma Soru sorma biliyorsun mazeretim var Boş konuşma görüyorsun asabiyim ben