Erken kalkmak mecburen İşe gitmek mecburen Eve dönmek mecburen Mecburiyetten *** Oh sesleri of olunca Her kafadan ses çıkınca Şaşırınca bunalınca Mecburiyetten *** Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburiyetten *** Olan olsun bıraktım Anlamı yok zorlamanın Şans kadere inandım Mecburiyetten *** Birçok güzeller sevdim Birini biraz fazla Gönül eşit sevmiyor Mecburiyetten *** Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburen mecburen Mecburiyetten