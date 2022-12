Biz istersek dağları un Demiri yün Kılıcı kın ederiz *** Biz gidersek dağları delip Yüreği ezip Her şeyi silip gideriz *** Biz istersek dikeni gül Nefreti kül Yüreği tül ederiz *** Biz seversek geceyi gün Bugünü dün Sevdayı düğün ederiz *** Hala aynı yer biziz Değişen zamana ayar biziz *** Hala aynı karar biziz Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz *** Biz istersek dağları un Demiri yün Kılıcı kın ederiz *** Biz gidersek dağları delip Yüreği ezip Her şeyi silip gideriz *** Biz istersek dikeni gül Nefreti kül Yüreği tül ederiz *** Biz seversek geceyi gün Bugünü dün Sevdayı düğün ederiz *** Hala aynı yer biziz Değişen zamana ayar biziz *** Hala aynı karar biziz Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz *** Hala aynı yer biziz Değişen zamana ayar biziz *** Hala aynı karar biziz Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz

Bıktım usandım bu hataları tekrarlamaktan Onun bunun adına film olmaktan Özendim bezendim her seferinde Bu defa acaba olur mu diye *** Aaah ama kopuktu kopuktu zincir Olduramadım Ne yaptım ne ettimse Olduramadım *** Aaah ama kopuktu kopuktu zincir Olduramadım Ne yaptım ne ettimse Olduramadım *** Hambalele yambaleyo voooohh leyya Hambalele yambaleyo ooo oof off Yarabbim, of yarabbim *** Her seferinde keşfetmek yeniden aşkı Bu vakitsizlikte akla ziyan değil mi Mucize yaratmaktan sıkıldım usandım Durumlar eşit değildi, olmadı *** Aaah ama kopuktu kopuktu zincir Olduramadım Ne yaptım ne ettimse Olduramadım *** Aaah ama kopuktu kopuktu zincir Olduramadım Ne yaptım ne ettimse Olduramadım *** Hambalele yambaleyo voooohh leyya Hambalele yambaleyo ooo oof off Yarabbim, of yarabbim