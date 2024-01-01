Bir Avuç Gözyaşı (1980) Şarkı Sözleri
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MFÖ
Bir Avuç Gözyaşı (1980)
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Bu koşuşma hiç mi durmaz?
Aşık olsam kimse duymaz
Bu çölde senden başka gül açmaz
Gül açmaz
Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz
Yazan çıkmaz
***
Günler sayılı, hiç şaşmaz
Akar gider, soru sorulmaz
Senin yerini hiç kimse dolduramaz
Dolduramaz
Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz
Yazan çıkmaz
***
Bugünlerde geçmişimle yüzleştim
Aklı başında biri yok hayatımda
Her yeni günden ne çok şey bekledim
İlerisi karanlıktı çözülmedim
Çözülmedim
***
Bu koşuşma hiç mi durmaz?
Aşık olsam kimse duymaz
Bu çölde senden başka gül açmaz
Gül açmaz
Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz
Yazan çıkmaz
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Bir parça ümidi çok görme bana
Ümitsiz bir aşkın anlamı olmaz
Severek açıver kalbini bana
Sevmeyen bir kalbin anlamı olmaz
***
En gerçek bir aşkla uzat kolunu
Tanrı bile sever aşık kulunu
Boş yere bekletme sakın yolunu
Yolcusuz yolların anlamı olmaz
***
Ümit ver seveyim daha yıllarca
Ümitsiz yılların anlamı olmaz
Sen ki bir çiçeksin ben kuru bir dal
Çiçeksiz dalların anlamı olmaz
***
En gerçek bir aşkla uzat kolunu
Tanrı bile sever aşık kulunu
Boş yere bekletme sakın yolunu
Yolcusuz yolların anlamı olmaz
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Öyle dertliyim ki ben tesellisiz kalmışım
Kederden ızdıraptan nasibimi almışım
***
Kahrolmuş bir bedenim terk edilmiş kalbim var
Açsam dert kitabını mazi beni yaralar
***
Dost görülüp gülenler kopardı seni benden
Gönlüm senden ayrılsa ruhum ayrılmaz senden
***
Kahrolmuş bir bedenim terk edilmiş kalbim var
Açsam dert kitabını mazi beni yaralar
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