Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz Bu koşuşma hiç mi durmaz? Aşık olsam kimse duymaz Bu çölde senden başka gül açmaz Gül açmaz Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz Yazan çıkmaz *** Günler sayılı, hiç şaşmaz Akar gider, soru sorulmaz Senin yerini hiç kimse dolduramaz Dolduramaz Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz Yazan çıkmaz *** Bugünlerde geçmişimle yüzleştim Aklı başında biri yok hayatımda Her yeni günden ne çok şey bekledim İlerisi karanlıktı çözülmedim Çözülmedim *** Bu koşuşma hiç mi durmaz? Aşık olsam kimse duymaz Bu çölde senden başka gül açmaz Gül açmaz Neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz Yazan çıkmaz

Anlamı Olmaz Bir parça ümidi çok görme bana Ümitsiz bir aşkın anlamı olmaz Severek açıver kalbini bana Sevmeyen bir kalbin anlamı olmaz *** En gerçek bir aşkla uzat kolunu Tanrı bile sever aşık kulunu Boş yere bekletme sakın yolunu Yolcusuz yolların anlamı olmaz *** Ümit ver seveyim daha yıllarca Ümitsiz yılların anlamı olmaz Sen ki bir çiçeksin ben kuru bir dal Çiçeksiz dalların anlamı olmaz *** En gerçek bir aşkla uzat kolunu Tanrı bile sever aşık kulunu Boş yere bekletme sakın yolunu Yolcusuz yolların anlamı olmaz