Ayrılık Ateşi Şarkı Sözleri
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Ömür boyu unutulmaz
İçimizdeki büyük deprem
O neydi o, o önce hafiften
Sonra korkutarak varken yok olmak
***
Sabah oluyor yeni bir tuzak
Benim sabahlarımdan çok uzak
O neydi o
***
Kendi kendime neler ettim
Boşu boşuna bir telaş
Kaç kere ölmek istedim ama
Sevişirken yavaş yavaş
***
Sabah oluyor yeni bir tuzak
Benim sabahlarımdan çok uzak
***
Ömür boyu unutulmaz
İçimizdeki büyük deprem
O neydi o, o önce hafiften
Sonra korkutarak varken yok olmak
***
Sabah oluyor yeni bir tuzak
Benim sabahlarımdan çok uzak
***
O neydi o
İçimizdeki deprem
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Geceleri yakıyor en çok niye bu ayrılık ateşi
Yine bana uyumak haram görmeden güneşi
Maziyi hatırladım iki büyük soru hazırladım
Birazcık yüreği varsa bulun bana o kalleşi
***
Bu gece bir fırtına kopacak
Belki zaman bile duracak
Sen şöyle bir geç
Hayat hesap soracak
***
Yeni başlıyor daha film
İzlemeye başla güzelim
Ben çıktıysam yola
Büyük giderim
***
Hazırım ben her sona
Gelelim esas konuya
Kaçıyor hayat elimden
Bağıra çağıra
***
Geceleri yakıyor en çok niye bu ayrılık ateşi
Yine bana uyumak haram görmeden güneşi
Maziyi hatırladım iki büyük soru hazırladım
Birazcık yüreği varsa bulun bana o kalleşi