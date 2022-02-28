Ömür boyu unutulmaz İçimizdeki büyük deprem O neydi o, o önce hafiften Sonra korkutarak varken yok olmak *** Sabah oluyor yeni bir tuzak Benim sabahlarımdan çok uzak O neydi o *** Kendi kendime neler ettim Boşu boşuna bir telaş Kaç kere ölmek istedim ama Sevişirken yavaş yavaş *** Sabah oluyor yeni bir tuzak Benim sabahlarımdan çok uzak *** Ömür boyu unutulmaz İçimizdeki büyük deprem O neydi o, o önce hafiften Sonra korkutarak varken yok olmak *** Sabah oluyor yeni bir tuzak Benim sabahlarımdan çok uzak *** O neydi o İçimizdeki deprem

Geceleri yakıyor en çok niye bu ayrılık ateşi Yine bana uyumak haram görmeden güneşi Maziyi hatırladım iki büyük soru hazırladım Birazcık yüreği varsa bulun bana o kalleşi *** Bu gece bir fırtına kopacak Belki zaman bile duracak Sen şöyle bir geç Hayat hesap soracak *** Yeni başlıyor daha film İzlemeye başla güzelim Ben çıktıysam yola Büyük giderim *** Hazırım ben her sona Gelelim esas konuya Kaçıyor hayat elimden Bağıra çağıra *** Geceleri yakıyor en çok niye bu ayrılık ateşi Yine bana uyumak haram görmeden güneşi Maziyi hatırladım iki büyük soru hazırladım Birazcık yüreği varsa bulun bana o kalleşi