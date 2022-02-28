Olduramadım Bıktım usandım bu hataları tekrarlamaktan Onun bunun adına film olmaktan Özendim bezendim her seferinde Bu defa acaba olur mu diye *** Aaah ama kopuktu kopuktu zincir Olduramadım Ne yaptım ne ettimse Olduramadım *** Aaah ama kopuktu kopuktu zincir Olduramadım Ne yaptım ne ettimse Olduramadım *** Hambalele yambaleyo voooohh leyya Hambalele yambaleyo ooo oof off Yarabbim, of yarabbim *** Her seferinde keşfetmek yeniden aşkı Bu vakitsizlikte akla ziyan değil mi Mucize yaratmaktan sıkıldım usandım Durumlar eşit değildi, olmadı *** Aaah ama kopuktu kopuktu zincir Olduramadım Ne yaptım ne ettimse Olduramadım *** Aaah ama kopuktu kopuktu zincir Olduramadım Ne yaptım ne ettimse Olduramadım *** Hambalele yambaleyo voooohh leyya Hambalele yambaleyo ooo oof off Yarabbim, of yarabbim

Amanın Aman Özledim seni Buralara gediğinden beri Özledim güneşi Buraları gördüğümden beri *** Amanın aman yandırdın beni Bıktım bu hallere koydurdun beni Amanın aman yandırdın beni Güldün yüzüme kandırdın beni offf *** Amanın aman aman heyya Amanın aman hey aman hey *** Amanın aman aman heyya Amanın aman heyaney Aman hey ya *** Özledim güneşi Buralara hiç doğmuyor Bana bir dost gönder buralarda hiç olmuyor *** Amanın aman yandırdın beni Bıktım bu hallere koydurdun beni Amanın aman yandırdın beni Güldün yüzüme kandırdın beni off *** Amanın aman aman heyya Amanın aman hey aman hey *** Amanın aman aman heyya Amanın aman heyaney Aman hey ya *** Seviyorum seni Elbette yapamam sensiz Üstelik bu devirde Söyle ne kadar samimiyiz *** Amanın aman aman heyya Amanın aman hey aman hey *** Amanın aman aman heyya Amanın aman heyaney Aman hey ya

Biz İstersek Biz istersek dağları un Demiri yün Kılıcı kın ederiz *** Biz gidersek dağları delip Yüreği ezip Her şeyi silip gideriz *** Biz istersek dikeni gül Nefreti kül Yüreği tül ederiz *** Biz seversek geceyi gün Bugünü dün Sevdayı düğün ederiz *** Hala aynı yer biziz Değişen zamana ayar biziz *** Hala aynı karar biziz Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz *** Biz istersek dağları un Demiri yün Kılıcı kın ederiz *** Biz gidersek dağları delip Yüreği ezip Her şeyi silip gideriz *** Biz istersek dikeni gül Nefreti kül Yüreği tül ederiz *** Biz seversek geceyi gün Bugünü dün Sevdayı düğün ederiz *** Hala aynı yer biziz Değişen zamana ayar biziz *** Hala aynı karar biziz Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz *** Hala aynı yer biziz Değişen zamana ayar biziz *** Hala aynı karar biziz Bizde kış yok dört mevsim bahar biziz

Gündüz Rüyası Bu odada, defalarca Aşık oldum sana Sen inanmadın *** Sakin sakin, sabah altı Doyasıya şimdi, kavuşmak zamanı *** Avucun avucumun içinde Dudaklarımda ellerin Ne lüzum var aşkımı tarife Gündüz rüyası bu afife *** Senin bana kızgınlığın Boş söz sevmeyen kadın kırgınlığın *** Yokluğun desem bir başka Beni zaten uyku tutmaz Gece uykuları bitti bize Gündüz rüyası bu afife *** Bu odada, defalarca Aşık oldum sana Sen inanmadın *** Avucun avucumun içinde Dudaklarımda ellerin Ne lüzum var aşkı tarife Gündüz rüyası bu afife *** Gündüz rüyası bu afife

Muaf Zaman aktı akacak falan Biz sallanıyoruz aman aman Havada duman hayattan muaf Bu sene böyle kalsam ne tuhaf *** Ben aslında seviyorum dedim mi *** Zaman aktı akacak falan Biz sallanıyoruz aman aman Havada duman hayattan muaf Bu sene böyle kalsam ne tuhaf *** Bırakalım artık Ben mi yoksa sen mi daha delisin Sensiz olmaz artık Bunu sende bilirsin *** Havada duman hayattan muaf Bu sene böyle kalsam ne tuhaf *** Ben aslında seviyorum dedim mi *** Zaman aktı akacak falan Biz sallanıyoruz aman aman Havada duman hayattan muaf Bu sene böyle kalsam ne tuhaf

Milli Park Biliniyor şarkıların sırası bizde Biliniyor, hayat bizden razıdır Otların sarardığı yerlerde güneş Kurşunun değdiği yerde heves kalmıştır *** Beni artık kimseler aramasın Aşkın en tavanında yattığım anlaşılmasın *** Korkunçtur yalnızlığımız Bir oyun oynanır oyalanırız Orman değiliz artık Milli parkız Biliniyor şarkıların sırası bizde Biliniyor, hayat bizden razıdır Otların sarardığı yerlerde güneş Kurşunun değdiği yerde heves kalmıştır *** Beni artık kimseler aramasın Aşkın en tavanında yattığım anlaşılmasın *** Gözyaşları gizlenir İdare edilir durum İstesek de istemesek de beraberiz yavrum *** Korkunçtur yalnızlığımız Bir oyun oynanır oyalanırız Orman değiliz artık Milli parkız *** Orman değiliz artık Milli parkız *** Şimdi Bir çok sayfasını atlayarak bitirdiğim şu kitabın Başından başlayabilirim ve sonsuz gözyaşlarım *** Gözyaşları gizlenir İdare edilir durum İstesek de istemesek de beraberiz yavrum *** Korkunçtur yalnızlığımız Bir oyun oynanır oyalanırız Orman değiliz artık Milli parkız

Ne Bileyim Ben Bir zamanlar fırtınalar estirirdim Eskisi gibi değilim şimdi değiştim Kumarım yoktur kavga etmem Her gece barlara gitmem *** Ne bileyim ben Ah ne bileyim ben *** Bir kuş kanatlanır şu gönlümden Çırpınır çırpınır da uçamaz Gene bir davet çıkarsa senden Dönerim bilirsin aşığım Aşıklar kaçamaz Aşıklar kaçamaz *** İnsan olmak yetmez Yetmiyor zaten Süpermen süpermen olmak lazım bazen *** Nasıl da yeniden aşık oldum ben Bu sevda bambaşka avare eden Ne bileyim ben *** Şimdi benim Adım n'olur n’olmaz Bu işler artık bana inan ki koymaz Birinde az muhabbet, kiminde naz Sende ne var, bende biraz *** Ne bileyim ben Ah ne bileyim ben *** İnsan olmak yetmez Yetmiyor zaten Süpermen süpermen olmak lazım bazen

O Neydi O Ömür boyu unutulmaz İçimizdeki büyük deprem O neydi o, o önce hafiften Sonra korkutarak varken yok olmak *** Sabah oluyor yeni bir tuzak Benim sabahlarımdan çok uzak O neydi o *** Kendi kendime neler ettim Boşu boşuna bir telaş Kaç kere ölmek istedim ama Sevişirken yavaş yavaş *** Sabah oluyor yeni bir tuzak Benim sabahlarımdan çok uzak *** Ömür boyu unutulmaz İçimizdeki büyük deprem O neydi o, o önce hafiften Sonra korkutarak varken yok olmak *** Sabah oluyor yeni bir tuzak Benim sabahlarımdan çok uzak *** O neydi o İçimizdeki deprem

Sarı Laleler Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan Sana sarı laleler aldım, çiçek pazarından Sen olmasan buralara gelemezdim ben Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden *** Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam Dayanamam kıskanırım seni paylaşamam Satırlar uçar gider aklımdan Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından *** Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan Sana sarı laleler aldım, çiçek pazarından Sen olmasan buralara gelemezdim ben Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden *** Yeniden başlasam bu sefer korkmadan Koklayıp birbirimizi çöpe atmadan Satırlar uçar gider aklımdan Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından *** Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan Sana sarı laleler aldım, çiçek pazarından Sen olmasan buralara gelemezdim ben Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden *** Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam Dayanamam kıskanırım seni paylaşamam Satırlar uçar gider aklımdan Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından

Silmez Gibisin Bir günah ardından bakıyor yüzün Seni sevdiğime değmez gibisin O kadar mağrur ki kupkuru sesin Başını sen asla eğmez gibisin *** Yenilip bu aşkı terk etmek de var Günbegün gururu tüketmek de var Kaçarak saklanıp hükmetmek de var Hangisi olursa gelmez gibisin *** Unutmak gerekli başlamak için Başımı göğsüne yaslamak için Günahı günahla yıkamak için Gidersem affetmez silmez gibisin