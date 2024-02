Ben ilk kime âşıktım? Düşünelim bakalım hangisi Hangi kadın kırdı beni? Neden böyle şaşırdım? *** Merdivenleri çıkınca Tıpış tıpış yavaşça Bakıp maziye ağladım Mırıl mırıl ara sıra *** Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla *** Uyku ner'desin? Kanun namına gelsene Yalnızım bıçak sırtında Öfkem patlama hâlinde *** Kendi kendime bu kavgama Boşu boşuna zaman kaybı Ben bilemedim kendimi Her şeyim sana bağlı *** Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla *** Ben ilk kime âşıktım? Düşünelim bakalım hangisi Hangi kadın kırdı beni? Neden böyle şaşırdım? *** Kendi kendime bu kavgama Boşu boşuna zaman kaybı Ben bilemedim kendimi Her şeyim sana bağlı *** Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla

Bak ritm şöyle Dıf dı dak dı dıf dıf taş Dıf dı dak dı dıf dıf taş Oldu böyle İyi hadi giriyoruz o zaman *** Şu sıra pek dertliyim Parasızlıktan değil Bilmez miyim hani arasıra Kendimi iyi hissetmiyor da değilim *** Eskiden böyle miydim Nerelerden geldim ben Mutluymuşum da haberim yok Bana bir şeyler oldu yeniden *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Delice bir sevda bu Sürüyor hiç bitmedi Unuturum sanmıştım Hiç aklımdan gitmedi unutulmuyor *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir of *** Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir Öylesine kötümser olmuşum Öylesine karamsar olmuşum ki Bilmem nedendir *** Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir Bilmem nedendir bilmem nedendir