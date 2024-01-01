-
Bir garip dünyadayız
Kendi kendimize
Olaylar başka
Para gelince aşka
***
Nasıl geçinir bilinemez
Birçok aile
Sorunlar başka
Para gelince aşka
***
Önlenemez bir yarış
Herkes bir köşe peşinde
Arzular başka
Para gelince aşka
***
İşimiz gücümüz politika
Yediden yetmişe
Yorumlar başka
Para gelince aşka
***
Nasıl geçinir bilinemez
Birçok aile
Sorunlar başka
Para gelince aşka
***
Dönüşü olmayan bu yolda
Nefretten sevgiye
Duygular başka
Para gelince aşka
***
Dönüşü olmayan bu yolda
Nefretten sevgiye
Duygular başka
Para gelince aşka
-
Gülmüyor yüzüm hayat zor oldu
Güller susuz kurudu soldu
Tövbe ettim gene bozuldu, yüreğim yanar
Mazeretim var asabiyim ben
***
Eskidim belki, gönül yoruldu
Aşık oldum, soru soruldu
Affet beni kırdım istemeden, yüreğim yanar
Mazeretim var asabiyim ben
***
Boş laf bunlar hepsi bahane
Hâlim ne kötü ne şahane
Nedir bu böyle aynı hikaye
Suç kimde neden böyle
Üzdün yeter üstüme varma
Soru sorma biliyorsun mazeretim var
Boş konuşma görüyorsun asabiyim ben
-
Sakın gelme sözlerim kayıp
Ayıp ediyorum kendime
Bir sızı var içimde
Ölesim tuttu
Yaşıyorum gürül gürül kaç gündür
Uyku tutmuyor sakın gelme
***
Sakın gelme hazır değilim
Deliyim kaç gündür
Lodosum tuttu
Poyrazım soğuk
***
Sakın gelme dönesim yok
Çok uzaktayım çok
Bir şarkı var aklımda
Söylemesi ayıp
***
Sözleri kayıp
Kaç zamandır dilimde
Sakın söyleme
-
-
-
Ben ilk kime âşıktım?
Düşünelim bakalım hangisi
Hangi kadın kırdı beni?
Neden böyle şaşırdım?
***
Merdivenleri çıkınca
Tıpış tıpış yavaşça
Bakıp maziye ağladım
Mırıl mırıl ara sıra
***
Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla
Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla
***
Uyku ner'desin?
Kanun namına gelsene
Yalnızım bıçak sırtında
Öfkem patlama hâlinde
***
Kendi kendime bu kavgama
Boşu boşuna zaman kaybı
Ben bilemedim kendimi
Her şeyim sana bağlı
***
Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla
Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla
***
Ben ilk kime âşıktım?
Düşünelim bakalım hangisi
Hangi kadın kırdı beni?
Neden böyle şaşırdım?
***
Kendi kendime bu kavgama
Boşu boşuna zaman kaybı
Ben bilemedim kendimi
Her şeyim sana bağlı
***
Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla
Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla
Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla
Leyla'yım, Leyla'yım, Leyla
-
Ağlamadan
Dillerim dolaşmadan
Yumruğum çözülmeden
Gecenin karşısında
***
Gündelik sözler arasında
Bir aşkın komasında
Yumrugum çözülmeden
Gecenin karşısında
***
Şafaktan utanmayıp
Utandırmadan aşkı
Üzerime yüreğimden başka bir
Muska takmadan
Ağlamadan
***
Belgeler gerekli
Kanıtlar, ifadeler
Mühür ve imza peşpeşe kaç gece
Yıllarca, yıllarca
***
Ağlamadan
Dillerim dolaşmadan
Yumruğum çözülmeden
Gecenin karşısında
***
Haytanın tekiyim ben
Bunu bilsin insanlar
Ruhumun peşindedir
O eski yanlışlıklar
***
Belgeler gerekli
Kanıtlar, ifadeler
Mühür ve imza peşpeşe kaç gece
Yıllarca, yıllarca
Yıllarca, yıllarca
***
Ağlamadan
Dillerim dolaşmadan
-
Nasıl da aşığım sana bi bilsen
Nasıl sarılmak geliyor sana içimden
Sensin elbette daha çok bilen benden
Nasıl özledim seni bir bilsen
***
Bu aşk tarif edilmez bunu bilesin
Suyun rengini anlatabilir misin
Gülün kokusunu bana anlatsana
Şekerin tadı gibi bendeki bu sevda
***
Bir acayip haldeyim, acayip halde
Halin nedir diyen yok
Bir acayip haldeyim, acayip halde
Senden başka hiç kimse sormuyor
***
Nasıl da aşığım sana bi bilsen
Nasıl sarılmak geliyor sana içimden
Sensin elbette daha çok bilen benden
Nasıl özledim seni bir bilsen
***
Bir acayip haldeyim, acayip halde
Halin nedir diyen yok
Bir acayip haldeyim, acayip halde
Senden başka hiç kimse sormuyor
***
Bu aşk tarif edilmez bunu bilesin
Suyun rengini anlatabilir misin
Gülün kokusunu bana anlatsana
Şekerin tadı gibi bendeki bu sevda
***
Bir acayip haldeyim, acayip halde
Halin nedir diyen yok
Bir acayip haldeyim, acayip halde
Senden başka hiç kimse sormuyor
Bir acayip haldeyim, acayip halde
-
Sanki bir hayal gibi
Nasıl da dolaştın hayatımda
Bir yudumda doğmak
Bir sevgide ölmek istedim
Gecelerde bir gölge olmak istedim
Sonsuza doğru akıp gitmek istedim
***
Bir resim bir rüya
Belki bir şarkı
Aynı bedende
İki gönül olmak istedim
Ve de yanımda bir tek
Seni istedim
***
Oysa bir yanlış gibi
Silinmeye yazıldım satırlara
Her ölümle doğmak
Hiç yok olmamak istedim
***
Sensizliğe öfkeli
Sabır istedim
Gönüllerde sevgiye
Yol ver istedim
***
Bir kere gördüm
Bir kere sevdim
Bin kez istedim
Aynı şarkıda iki gönül
Olmak istedim
Ve de yanımda bir tek
Seni istedim
-
Bak ritm şöyle
Dıf dı dak dı dıf dıf taş
Dıf dı dak dı dıf dıf taş
Oldu böyle
İyi hadi giriyoruz o zaman
***
Şu sıra pek dertliyim
Parasızlıktan değil
Bilmez miyim hani arasıra
Kendimi iyi hissetmiyor da değilim
***
Eskiden böyle miydim
Nerelerden geldim ben
Mutluymuşum da haberim yok
Bana bir şeyler oldu yeniden
***
Bilmem nedendir bilmem nedendir
Bilmem nedendir bilmem nedendir of
***
Öylesine kötümser olmuşum
Öylesine karamsar olmuşum ki
Bilmem nedendir
Öylesine kötümser olmuşum
Öylesine karamsar olmuşum ki
Bilmem nedendir
***
Bilmem nedendir bilmem nedendir
Bilmem nedendir bilmem nedendir of
***
Bilmem nedendir bilmem nedendir of
***
Delice bir sevda bu
Sürüyor hiç bitmedi
Unuturum sanmıştım
Hiç aklımdan gitmedi unutulmuyor
***
Bilmem nedendir bilmem nedendir
Bilmem nedendir bilmem nedendir of
***
Öylesine kötümser olmuşum
Öylesine karamsar olmuşum ki
Bilmem nedendir
Öylesine kötümser olmuşum
Öylesine karamsar olmuşum ki
Bilmem nedendir
***
Bilmem nedendir bilmem nedendir
Bilmem nedendir bilmem nedendir
Bilmem nedendir bilmem nedendir
Bilmem nedendir bilmem nedendir
Bilmem nedendir bilmem nedendir
-
Rüyalarımın gül kokusu
Geceler boyu düşündüm
Kıskanmanın faydası yok
Gör işte, ben de boyun büktüm
Gör işte, ben de boyun büktüm
***
Bir gece geç saate seni buldum
Birden ürperdi bütün vücudum
Hançerini çektin, sapladın gittin
Sen beni ya sevdin, ya da sevmedin
Sen beni ya sevdin, ya da sevmedin
***
Yaralarım geçer gibi oldu zamanla
Sonra bir yangının külünü
Yeniden yakıp geçtik
Biz senle yan yana
Senle yan yana
***
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar
***
Senle yan yana
Senle yan yana
***
Rüyalarımın gül kokusu
Geceler boyu düşündüm
Kıskanmanın faydası yok
Gör işte, ben de boyun büktüm
Gör işte, ben de boyun büktüm
***
Bu sıkıntı bu perde
Kalkıverse birdenbire
Öbür dünya cennetini
Kursam kendi içimde
***
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar
***
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar