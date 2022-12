Peki peki anladık Her şeyden sen anlarsın Peki peki anladık Her şeyi sen bilirsin *** En güzel grubu sen kurdun En güzel ritmi sen buldun En iyi dalgıç sensin En güzel filmi sen çektin Peki peki anladık *** Peki peki anladık En güzel sen bakarsın Peki peki anladık En güzel sen ağlarsın *** İlk önce sen başlattın En önce sen yavaşlattın En uzağa sen gittin En çabuk da sen döndün Peki peki anladık Sen neymişsin be abi! *** Peki peki anladık En güzel sen gülersin Peki peki anladık En güzel sen söversin *** En güzel yemeği sen yaptın En güzel kızı sen kaptın En güzel tumbayı sen çaldın En güzel şarkıyı sen yazdın Peki peki anladık Sen neymişsin be abi! *** Peki peki anladık Her şeyden sen anlarsın Peki peki anladık Her şeyi sen bilirsin *** En güzel grubu sen kurdun En güzel ritmi sen buldun En iyi dalgıç sensin En güzel filmi sen çektin Peki peki anladık Sen neymişsin be abi!