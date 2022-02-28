Bugün ruh halim yerlerde Beni sevmiyor diyormuşsun her yerde Sendeki bu kıskançlık, bu öfke Düzelir mi bana hele bir söyle *** Hayalinle geldim bu günlere Hayalinle aştım engelleri Takıldım belki ama düşmedim yere Seni düşündüm hemen hemen her yerde *** Gözlerim yollarda yanımda olmasan da Bekliyorum gelişini, seviyorum seni Erkek kadını severse, sonra birden vazgeçerse Bir iz bırakır silinmez Gerisi gelecektir o da bilinmez *** Bugün ruh halim yerlerde Sensiz bomboş bu evde Tuhaf bir boşluk var içimde Seni böyle uzaktan sevince