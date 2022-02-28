Ruh Halim Yerlerde Şarkı Sözleri
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Bugün ruh halim yerlerde
Beni sevmiyor diyormuşsun her yerde
Sendeki bu kıskançlık, bu öfke
Düzelir mi bana hele bir söyle
***
Hayalinle geldim bu günlere
Hayalinle aştım engelleri
Takıldım belki ama düşmedim yere
Seni düşündüm hemen hemen her yerde
***
Gözlerim yollarda yanımda olmasan da
Bekliyorum gelişini, seviyorum seni
Erkek kadını severse, sonra birden vazgeçerse
Bir iz bırakır silinmez
Gerisi gelecektir o da bilinmez
***
Bugün ruh halim yerlerde
Sensiz bomboş bu evde
Tuhaf bir boşluk var içimde
Seni böyle uzaktan sevince