Hişt, birazcık or'dan, birazcık bur'dan Biraz da şur'dan öpeyim mi? Dudaklarında, ayaklarında Her tel saçında gezeyim mi? *** Gözlerimi açmadan Sesimi çıkarmadan Kimseye duyurmadan Seveyim mi? *** Bak aşkım bak, 14 Şubat Nice yıllar aşkımıza Bak aşkım bak, 14 Şubat *** Sevgililer günü bir gün Ben sana ölürüm her gün Sevgililer günü bir gün Ben seni severim her gün *** Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes *** Kilitlenmişsem anahtarımsın Ateşlenmişsem ilacımsın Sen benden fazla bana âşıksın Gönül dolusu heyecansın *** Sen ülkesin, ben şehir Sen zindansın, ben esir Sana her şey verilir Sen hayatsın *** Bak aşkım bak, 14 Şubat Nice yıllar aşkımıza Bak aşkım bak, 14 Şubat *** Sevgililer günü bir gün Ben sana ölürüm her gün Sevgililer günü bir gün Ben seni severim her gün *** Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes *** Sevgililer günü bir gün Ben sana ölürüm her gün Sevgililer günü bir gün Ben seni severim her gün *** Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes *** Sevgililer günü bir gün Ben sana ölürüm her gün Sevgililer günü bir gün Ben seni severim her gün *** Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes