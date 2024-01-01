Sevgililer Günü Şarkı Sözleri
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Rüyalarımın gül kokusu
Geceler boyu düşündüm
Kıskanmanın faydası yok
Gör işte, ben de boyun büktüm
Gör işte, ben de boyun büktüm
***
Bir gece geç saate seni buldum
Birden ürperdi bütün vücudum
Hançerini çektin, sapladın gittin
Sen beni ya sevdin, ya da sevmedin
Sen beni ya sevdin, ya da sevmedin
***
Yaralarım geçer gibi oldu zamanla
Sonra bir yangının külünü
Yeniden yakıp geçtik
Biz senle yan yana
Senle yan yana
***
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar
***
Senle yan yana
Senle yan yana
***
Rüyalarımın gül kokusu
Geceler boyu düşündüm
Kıskanmanın faydası yok
Gör işte, ben de boyun büktüm
Gör işte, ben de boyun büktüm
***
Bu sıkıntı bu perde
Kalkıverse birdenbire
Öbür dünya cennetini
Kursam kendi içimde
***
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar
***
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar
Sonrası rüyalar, rüyalar, rüyalar
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Hişt, birazcık or'dan, birazcık bur'dan
Biraz da şur'dan öpeyim mi?
Dudaklarında, ayaklarında
Her tel saçında gezeyim mi?
***
Gözlerimi açmadan
Sesimi çıkarmadan
Kimseye duyurmadan
Seveyim mi?
***
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, 14 Şubat
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
***
Kilitlenmişsem anahtarımsın
Ateşlenmişsem ilacımsın
Sen benden fazla bana âşıksın
Gönül dolusu heyecansın
***
Sen ülkesin, ben şehir
Sen zindansın, ben esir
Sana her şey verilir
Sen hayatsın
***
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, 14 Şubat
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
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