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7/24 Dinle MFÖ Sarı Laleler
Sarı Laleler

Sarı Laleler

96 Parça | 05:30:28

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sarı Laleler

MFÖ 03:20
02

Hep Yaşın 19

MFÖ 04:08
03

Mecburen

MFÖ 03:06
04

Yazan Aşık

MFÖ 03:09
05

Yalnızlar Garı

MFÖ 03:26
06

Yalnızlar Garı

MFÖ 03:26
07

Yandım

MFÖ 03:08
08

Yalnızlık Ömür Boyu

MFÖ 04:02
09

Vurgun Yedim

MFÖ 03:13
10

Uç Oldum

MFÖ 02:52

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