-
Sen ve ben aynı şeyleri düşünürken
Aynı şeylere üzülüp aynı şeylere sevinirken
Sen ve ben uuuu anlaşamadık gitti sonunda bitti
***
Resmin kalsın yeter
Ben hala yalnız ve çılgınlar gibi
Ben hala yalnız ve çılgın
***
Bu gemi nereye nereye gider
Kimler iner kimler biner bilinmez bilinmez
-
Ne yaptıysam olmadı
Gönül unutmadı
Daha da geç olmadan
***
Karar zamanı
***
Ne isterim ben senden
Ya hiç, ya da her şeyi
Zaten anladım tek şeyi
Adım enayi
***
Enayi miyim ben, enayi miyim ben?
Enayi, enayi
Enayi miyim ben, enayi miyim ben?
Enayi oh
***
Sen bir deniz feneri
Yanarsın bana
Bilmem nedendir hala
Çarparım kayalara
***
Eskiden ben seni
Ne çok özlerdim
Kendimi sevdirmek için
Ah neler neler çektim
***
Enayi miyim ben, enayi miyim ben?
Enayi, enayi
Enayi miyim ben, enayi miyim ben?
Enayi oh
***
Çok lüzumsuz, çok saçma
Bu ayrılık aptalca, aptalca
Çok lüzumsuz, çok saçma
Bu ayrılık aptalca, aptalca
***
Enayi miyim ben, enayi miyim ben?
Enayi oh
***
Ne yaptıysam olmadı
Gönül unutmadı
Daha da geç olmadan
Karar zamanı
***
Ne isterim ben senden
Ya hiç, ya da her şeyi
Zaten anladım tek şeyi
Adım enayi
***
Enayi miyim ben, enayi miyim ben?
Enayi, enayi
Enayi miyim ben, enayi miyim ben?
Enayi oh
***
Çok lüzumsuz, çok saçma
Bu ayrılık aptalca, aptalca
Çok lüzumsuz, çok saçma
Bu ayrılık aptalca, aptalca
***
Enayi miyim ben, enayi miyim
-
Günler günlerin ardından
Seni unutmak mecburiyetindeyim
Seni sevmeler cumhuriyetinde
Gözyaşlarım
Gözyaşlarım
Kafiye olsun diye değil
***
Özleye özleye
Kavuştuk birbirimize
Birbirimize vitaminler moraller verdik
İçimizdeki şeytanlara
Zülfikarlarla saldırdık
***
Gözyaşlarımızı bitti mi sandın
Gözyaşlarımızı bitti mi sandın
***
Günler günlerin ardından
Seni unutmak mecburiyetindeyim
Seni sevmeler cumhuriyetinde
Senin dulluğun
Benim kulluğum
Kafiye olsun diye değil
***
Özleye özleye kavuştuk birbirimize
Birbirimize vitaminler moraller verdik
İçimizdeki şeytanlara
Zülfikarlarla saldırdık
***
Gözyaşlarımızı bitti mi sandın
Gözyaşlarımızı bitti mi sandın
Gözyaşlarımızı bitti mi sandın
-
Arayıp sormasan da
Unuttum seni sanma
Dünya bir yana
Sen bir yana
Aşık ettin beni kendine
Sonra da terk ettin gizlice
Aradım seni her yerde
Hiç kimselere soramadım
***
Bekledim dön diye
Dönmedin bile bile
Bile bile sevdiğimi
Korkundan gelmedin
Arayıp sormasan da
Unuttum seni sanma sakın
Dünya bir yana
Sen bir yana
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
***
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
***
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
***
Haberin gelir bana duyarım nasıl olsa
Bilirim kimlerlesin ne yaptın neler ettin
Aklım fikrim hep sende sevsen de sevmesen de
Seni hiç aldatmadım aldatmayı hiç sevmem
***
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
***
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
-
Ne kadar güzel olduğunu
Sana anlatamadım
Yasaklar vardı bozamadım
Teması iman aşkımın
Dua gözbebeği
Şıp sevdi kızgınlıklarım
ve sis düdükleri
***
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
***
Birbirimizi seçmişiz ki
Bunca zaman beraber
Bunca zaman birlikte olmuşuz
Video yalnızlığımız
Şarkıların tomurcuğu
Seninle beraberliğimiz
Tadını buldu
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
***
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru..
Sana doğru..
Muhabbetler sana doğru..
-
Seninle biz nerdeyiz ki
Nasıl bir ilişki bu
Nasıl hala yanyanayız
Yoksa birer alışkanlık mıyız
***
Anlaşılır yanı çok hayatımın
Sevişir gibi sevmek istemez canım
Bir sürü haller içine halim
Seni sevmeye hüküm giydim
***
Bir hüznün kıyısında
Karıştım halkın arasına
Yalnızlığın koynunda sessiz
Nerdeyiz, nerdeyiz
Seninle biz nerdeyiz ki nerdeyiz
-
Bağrımda bir alev yanıyor
Bana sorarsan söyleyecek hiçbir şeyim yok
Pırıl pırıl bir dünya yaratmışsın kendine
Olmuyor Olamıyor
***
Sen ve ben ikimiz ayrı kişi
Birimiz akıllı birimiz deli
Nereye atsan elimi sen varsın
Ne düşünsem karşımdasın
***
Nasıl olur bilinmez bu iş
Suç bizde değil, huzur görünmüyor
Pırıl pırıl bir dünya yaratmışsın kendine
Olmuyor Olamıyor
***
Sen ve ben ikimiz ayrı kişi
Birimiz akıllı birimiz deli
Nereye atsan elimi sen varsın
Ne düşünsem karşımdasın
***
Olmuyor Olamıyor
-
O günde seninle konuşmuştuk yine
Artık susmak ve yaşamak dostum ne dersin
Belki sana bir masal belki de hikaye
Söylemek istediğim aslında kim bilir, kim bilir
Ne dersin
***
Bazen çalıp eğleniriz
Bazen duyup hisleniriz
Sevdim bir kere, kim olursan ol
Tattım bir kere, ne olursan ol
***
Bazen çalıp eğleniriz
Bazen duyup hisleniriz
***
Sevdim bir kere, kim olursan ol
Tattım bin kere, ne olursan ol
-
Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hiya hiya
***
Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos
Sude sude su
Sude sude su
***
Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hi yahi ya
***
Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hi yahi ya
***
Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos
***
Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos
Sude sude su
Sude sude su
***
Da hiya hiya hiya hum
Da hiya hiya hiya hum
Da hiya hiya hiya hum
Da hiya hiya hiya hum
Yaaa heeey..
***
Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hi yahi ya
***
Gele gele gel gel
Gele gele gele gele
Gele gele gel yar gel
***
Gele gele gel gel
Gele gele gele gele
Gele gele gel yar gel
***
Sude sude su
Sude sude su
***
Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos
***
Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos
***
Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hi yahi ya
***
Day dahi ya hum
-
Tam ortasındayım yağmurun
Karın soğuğun ortasındayım
Nasıl da paylaşıyor insan isterse
Nasıl da birmiş meğer hasretler
Nasıl da mecburmuşuz sabretmeye
Sevmeye, öğrenmeye
***
Tam ortasındayım yolun
Hmmm koşunun ortasındayım
Tam varıyorum ki hedefe
Bir yenisi başlıyor
Bu oyun hep aynı, değişmiyor
Hala devam hala figân
Hem de bile bile
***
Nasıl da paylaşıyor insan isterse
Nasıl da birmiş meğer hasretler
Nasıl da mecburmuşuz sabretmeye
Sevmeye, öğrenmeye...
-
Nerden çıktın karşıma?
Uçurdun uzaklara
Baharda yazda kış olunca
Uçtum uçtum uç oldum
Bir topacık suç oldum
***
Ben ben oldum bizler oldum
Bizden de geçtim hiç oldum
Öldürmedim bak kendimi
Uslandır tenezzül eyle
***
İnanmayanlar elendiler
Ben hep seni düşündüm
Baharda yazda kış olunca
Uçtum uçtum uç oldum
Bir topacık suç oldum
***
Sevmeyenler elendiler
Ben hep seni düşündüm
Baharda yazda kıştı
Düşün düşün düş oldum
Seni gördüm aşık oldum
-