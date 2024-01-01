-
Eskiden sabahtan alırdım gitarı elime
Yazdıklarımı düzeltirdim bir gece önce
Senden sonra bıraktım o işleri artık
Neler oldu bize böyle, ne olacaktı
Senin hatrına katlanıyorum
***
Tam anlatamıyorum sana telefonda
Bomboş konuşmalar var etrafımda
Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum
Senin hatrına katlanıyorum
***
Gel de yaz şimdi bu aşkı gel de bestele
Seyahat etsek diyorum dolaşsak el ele
Kıskanıyorum ben seni hemen herkesten
Atamıyorum bu hissi seviyorum gerçekten
Senin hatrına katlanıyorum
***
Tam anlatamıyorum sana telefonda
Bomboş konuşmalar var etrafımda
Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum
Senin hatrına katlanıyorum
-
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Beni arıyor mu?
Soruyor mu?
Özlüyor mu?
Telefona bakmaktan sıkıldım
***
Beni arıyor mu?
Soruyor mu?
Özlüyor mu?
Kapılara bakmaktan sıkıldım
***
Bakma
Bakmazsan bakma
Ne olur git artık
Çık git rüyamdan
***
Sevme
Sevmezsen sevme
Ne olur git artık
Çık git dünyamdan
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Beni arıyor mu?
Soruyor mu?
Özlüyor mu?
Telefona bakmaktan sıkıldım
***
Beni arıyor mu?
Soruyor mu?
Özlüyor mu?
Kapılara bakmaktan sıkıldım
***
Bakma
Bakmazsan bakma
Ne olur git artık
Çık git rüyamdan
***
Sevme
Sevmezsen sevme
Ne olur git artık
Çık git dünyamdan
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
-
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Beni arıyor mu?
Soruyor mu?
Özlüyor mu?
Telefona bakmaktan sıkıldım
***
Beni arıyor mu?
Soruyor mu?
Özlüyor mu?
Kapılara bakmaktan sıkıldım
***
Bakma
Bakmazsan bakma
Ne olur git artık
Çık git rüyamdan
***
Sevme
Sevmezsen sevme
Ne olur git artık
Çık git dünyamdan
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Beni arıyor mu?
Soruyor mu?
Özlüyor mu?
Telefona bakmaktan sıkıldım
***
Beni arıyor mu?
Soruyor mu?
Özlüyor mu?
Kapılara bakmaktan sıkıldım
***
Bakma
Bakmazsan bakma
Ne olur git artık
Çık git rüyamdan
***
Sevme
Sevmezsen sevme
Ne olur git artık
Çık git dünyamdan
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
Gördün mü halimi
Ne yaptın bak
Ne olur söyle ne olur
***
Hey kız
-
Neyin kafası bu bilemiyorum
Her yeni kadını sen sanıyorum
Ne olacak halim bilemiyorum
Senden başkasıyla
***
İçime attığım olmuyor
İçimde tuttuğum hiç olmuyor
İnan iki çift laf edilmiyor
Senden başkasıyla
***
Aşk kalbimizi kanatır mı
Gelen gideni aratır mı
Acaba bu sorun yaratır mı
Senden başkasıyla
***
Bir arada durduk beceremedik
Ayrı kaldık yürütemedik
İki gönlü biz bir edemedik
Senden başkasıyla
***
Oldu da bitti maşallah
İyi olur inşallah
Aşkımız nazara mı geldi
Hayır olur inşallah
***
Oldu da bitti maşallah
İyi olur inşallah
Aşkımız nazara mı geldi
Hayır olur inşallah
***
Çapkın mıyım bilemiyorum
E sapkın mıyım bilemiyorum
Bazen kafaya çok takıyorum
Senden başkasıyla
***
Aşk burnumuzu sürter mi
Şeytan bizi yine dürter mi
Çelik bu ders sana yeter mi
Ondan başkasıyla
***
Oldu da bitti maşallah
İyi olur inşallah
Aşkımız nazara mı geldi
Hayır olur inşallah
***
Oldu da bitti maşallah
İyi olur inşallah
Aşkımız nazara mı geldi
Kapak olur inşallah
***
Kapak olur inşallah
Kapak olur inşallah
-
Ayrılalı çok oldu ağladın mı benim kadar çaresizce dolaştın mı benim kadar
***
Sözlerin bir içim su, susunca çöle döndüm.
Gözlerin hayat, kirpiklerin ok, bakınca öldüm
Kim ağladı benim kadar için için kim ağladı
Kim ağladı çaresizce kim ağladı
***
Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan
Nereye kadar sabır çeker, nereye kadar
Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan
Nereye kadar sabır çeker, aşk nereye kadar
***
Ayrılalı çok oldu ağladın mı benim kadar çaresizce dolaştın mı benim kadar
***
Sözlerin bir içim su, susunca çöle döndüm.
Gözlerin hayat, kirpiklerin ok, bakınca öldüm
Kim ağladı benim kadar için için kim ağladı
Kim ağladı çaresizce kim ağladı
***
Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan
Nereye kadar sabır çeker, nereye kadar
Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan
Nereye kadar sabır çeker, aşk nereye kadar
***
Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan
Nereye kadar sabır çeker, nereye kadar
Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan
Nereye kadar sabır çeker, aşk nereye kadar
-
Kırılan kalbin bu mudur hâli, bu mudur yâri?
Böyle olur mu ah kırdın gittin kalbimi
Ya benim hâlim canlı cenaze, ölüyüm sanki
Senin sayende ah tek soluksuz hiç nefessiz
***
Yerlerdeyim yerlerde bıraktığın o yerde
Verdiğin sözler nerde yerlerdeyim yerlerde
Yerlerdeyim yerlerde sen neredesin, ben nerde?
Aşk mı bu ne olur söyle yerlerdeyim yerlerde
***
Sevenin hâli böyle olur mu?
Sevenin kalbi böyle vurur mu?
Ah ta derinden can yerinden
***
Düşenin hâli böyle olur mu?
Sevenin ahı yerde kalır mı?
Ah hep kadersiz hep kadersiz
***
Yerlerdeyim yerlerde bıraktığın o yerde
Verdiğin sözler nerde yerlerdeyim yerlerde
Yerlerdeyim yerlerde sen neredesin, ben nerde?
Aşk mı bu ne olur söyle yerlerdeyim yerlerde
***
Tek soluksuz, hiç nefessiz
***
Yerlerdeyim yerlerde bıraktığın o yerde
Verdiğin sözler nerde yerlerdeyim yerlerde
Yerlerdeyim yerlerde sen neredesin, ben nerde?
Aşk mı bu ne olur söyle yerlerdeyim yerlerde
-
Sever misin, sevmez misin?
Sever misin ömür boyu?
İyi günde, kötü günde
Delice sever misin?
***
Sever misin, sevmez misin?
Sever misin ömür boyu?
İyi günde, kötü günde
Delice sever misin?
***
Yeter artık, yeter
Yetmez mi çektiğim?
Beni dertten kurtar, aah
Delice sever misin?
***
Yeter artık, yeter
Yetmez mi çektiğim?
Beni dertten kurtar, aah
Delice sever misin?
***
Sever misin, sevmez misin?
Sever misin ömür boyu?
İyi günde, kötü günde
Delice sever misin?
***
Sever misin, sevmez misin?
Sever misin ömür boyu?
İyi günde, kötü günde
Delice sever misin?
***
Yeter artık, yeter
Yetmez mi çektiğim?
Beni dertten kurtar, aah
Delice sever misin?
***
Yeter artık, yeter
Yetmez mi çektiğim?
Beni dertten kurtar, aah
Delice sever misin?