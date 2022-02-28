Eskiden sabahtan alırdım gitarı elime Yazdıklarımı düzeltirdim bir gece önce Senden sonra bıraktım o işleri artık Neler oldu bize böyle, ne olacaktı Senin hatrına katlanıyorum *** Tam anlatamıyorum sana telefonda Bomboş konuşmalar var etrafımda Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum Senin hatrına katlanıyorum *** Gel de yaz şimdi bu aşkı gel de bestele Seyahat etsek diyorum dolaşsak el ele Kıskanıyorum ben seni hemen herkesten Atamıyorum bu hissi seviyorum gerçekten Senin hatrına katlanıyorum *** Tam anlatamıyorum sana telefonda Bomboş konuşmalar var etrafımda Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum Senin hatrına katlanıyorum