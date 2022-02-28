Senin Hatrına Şarkı Sözleri
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Eskiden sabahtan alırdım gitarı elime
Yazdıklarımı düzeltirdim bir gece önce
Senden sonra bıraktım o işleri artık
Neler oldu bize böyle, ne olacaktı
Senin hatrına katlanıyorum
***
Tam anlatamıyorum sana telefonda
Bomboş konuşmalar var etrafımda
Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum
Senin hatrına katlanıyorum
***
Gel de yaz şimdi bu aşkı gel de bestele
Seyahat etsek diyorum dolaşsak el ele
Kıskanıyorum ben seni hemen herkesten
Atamıyorum bu hissi seviyorum gerçekten
Senin hatrına katlanıyorum
***
Tam anlatamıyorum sana telefonda
Bomboş konuşmalar var etrafımda
Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum
Senin hatrına katlanıyorum