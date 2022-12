İlk zamanlar fevkalade Sonrasını Allah bilir Bütün aşklar tatlı başlar Neler olur Allah bilir ** Bu ne güzellik be canım Rüyada görsem hayra yormam Biz ikimiz aşk gibiyiz Olur mu bilmem aman aman *** Bu ne güzellik Bu ne güzellik *** Aşksız insan yarım insan Hiç tatmadan yaşamışsan Kaçıp kurtuldum sanırsan Neler olur Allah bilir *** Bu ne güzellik be canım Rüyada görsem hayra yormam Biz ikimiz aşk gibiyiz Olur mu bilmem aman aman *** Sensiz olamam ben sensiz Sensiz olamam ben sensiz sensiz *** Anahtarsız kilitsin sen Her bir şeyi bilirsin sen Üfüren yok kasırgasın İşin aslı bir yelsin sen *** Bu ne güzellik Bu ne güzellik