Uç Oldum Nerden çıktın karşıma? Uçurdun uzaklara Baharda yazda kış olunca Uçtum uçtum uç oldum Bir topacık suç oldum *** Ben ben oldum bizler oldum Bizden de geçtim hiç oldum Öldürmedim bak kendimi Uslandır tenezzül eyle *** İnanmayanlar elendiler Ben hep seni düşündüm Baharda yazda kış olunca Uçtum uçtum uç oldum Bir topacık suç oldum *** Sevmeyenler elendiler Ben hep seni düşündüm Baharda yazda kıştı Düşün düşün düş oldum Seni gördüm aşık oldum

Enayi Miyim Ben Ne yaptıysam olmadı Gönül unutmadı Daha da geç olmadan *** Karar zamanı *** Ne isterim ben senden Ya hiç, ya da her şeyi Zaten anladım tek şeyi Adım enayi *** Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi, enayi Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi oh *** Sen bir deniz feneri Yanarsın bana Bilmem nedendir hala Çarparım kayalara *** Eskiden ben seni Ne çok özlerdim Kendimi sevdirmek için Ah neler neler çektim *** Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi, enayi Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi oh *** Çok lüzumsuz, çok saçma Bu ayrılık aptalca, aptalca Çok lüzumsuz, çok saçma Bu ayrılık aptalca, aptalca *** Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi oh *** Ne yaptıysam olmadı Gönül unutmadı Daha da geç olmadan Karar zamanı *** Ne isterim ben senden Ya hiç, ya da her şeyi Zaten anladım tek şeyi Adım enayi *** Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi, enayi Enayi miyim ben, enayi miyim ben? Enayi oh *** Çok lüzumsuz, çok saçma Bu ayrılık aptalca, aptalca Çok lüzumsuz, çok saçma Bu ayrılık aptalca, aptalca *** Enayi miyim ben, enayi miyim

Gözyaşlarımızı Bitti Mi Sandın Günler günlerin ardından Seni unutmak mecburiyetindeyim Seni sevmeler cumhuriyetinde Gözyaşlarım Gözyaşlarım Kafiye olsun diye değil *** Özleye özleye Kavuştuk birbirimize Birbirimize vitaminler moraller verdik İçimizdeki şeytanlara Zülfikarlarla saldırdık *** Gözyaşlarımızı bitti mi sandın Gözyaşlarımızı bitti mi sandın *** Günler günlerin ardından Seni unutmak mecburiyetindeyim Seni sevmeler cumhuriyetinde Senin dulluğun Benim kulluğum Kafiye olsun diye değil *** Özleye özleye kavuştuk birbirimize Birbirimize vitaminler moraller verdik İçimizdeki şeytanlara Zülfikarlarla saldırdık *** Gözyaşlarımızı bitti mi sandın Gözyaşlarımızı bitti mi sandın Gözyaşlarımızı bitti mi sandın

Ele Güne Karşı Arayıp sormasan da Unuttum seni sanma Dünya bir yana Sen bir yana Aşık ettin beni kendine Sonra da terk ettin gizlice Aradım seni her yerde Hiç kimselere soramadım *** Bekledim dön diye Dönmedin bile bile Bile bile sevdiğimi Korkundan gelmedin Arayıp sormasan da Unuttum seni sanma sakın Dünya bir yana Sen bir yana Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki *** Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki *** Unuturum sanmıştın güzelim Gözüm yollarda kaldı *** Haberin gelir bana duyarım nasıl olsa Bilirim kimlerlesin ne yaptın neler ettin Aklım fikrim hep sende sevsen de sevmesen de Seni hiç aldatmadım aldatmayı hiç sevmem *** Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki Unuturum sanmıştın güzelim Gözüm yollarda kaldı *** Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki Unuturum sanmıştın güzelim Gözüm yollarda kaldı

Muhabbetler Sana Doğru Ne kadar güzel olduğunu Sana anlatamadım Yasaklar vardı bozamadım Teması iman aşkımın Dua gözbebeği Şıp sevdi kızgınlıklarım ve sis düdükleri *** Hepsi hepsi kuru muhabbet Muhabbetler sana doğru Hepsi hepsi kuru muhabbet Muhabbetler sana doğru *** Birbirimizi seçmişiz ki Bunca zaman beraber Bunca zaman birlikte olmuşuz Video yalnızlığımız Şarkıların tomurcuğu Seninle beraberliğimiz Tadını buldu Hepsi hepsi kuru muhabbet Muhabbetler sana doğru Hepsi hepsi kuru muhabbet Muhabbetler sana doğru *** Muhabbetler sana doğru Muhabbetler sana doğru.. Sana doğru.. Muhabbetler sana doğru..

Nerdeyiz Seninle biz nerdeyiz ki Nasıl bir ilişki bu Nasıl hala yanyanayız Yoksa birer alışkanlık mıyız *** Anlaşılır yanı çok hayatımın Sevişir gibi sevmek istemez canım Bir sürü haller içine halim Seni sevmeye hüküm giydim *** Bir hüznün kıyısında Karıştım halkın arasına Yalnızlığın koynunda sessiz Nerdeyiz, nerdeyiz Seninle biz nerdeyiz ki nerdeyiz

Olmuyor Olamıyor Bağrımda bir alev yanıyor Bana sorarsan söyleyecek hiçbir şeyim yok Pırıl pırıl bir dünya yaratmışsın kendine Olmuyor Olamıyor *** Sen ve ben ikimiz ayrı kişi Birimiz akıllı birimiz deli Nereye atsan elimi sen varsın Ne düşünsem karşımdasın *** Nasıl olur bilinmez bu iş Suç bizde değil, huzur görünmüyor Pırıl pırıl bir dünya yaratmışsın kendine Olmuyor Olamıyor *** Sen ve ben ikimiz ayrı kişi Birimiz akıllı birimiz deli Nereye atsan elimi sen varsın Ne düşünsem karşımdasın *** Olmuyor Olamıyor

Sen Ve Ben Sen ve ben aynı şeyleri düşünürken Aynı şeylere üzülüp aynı şeylere sevinirken Sen ve ben uuuu anlaşamadık gitti sonunda bitti *** Resmin kalsın yeter Ben hala yalnız ve çılgınlar gibi Ben hala yalnız ve çılgın *** Bu gemi nereye nereye gider Kimler iner kimler biner bilinmez bilinmez

Sevdim Bir Kere O günde seninle konuşmuştuk yine Artık susmak ve yaşamak dostum ne dersin Belki sana bir masal belki de hikaye Söylemek istediğim aslında kim bilir, kim bilir Ne dersin *** Bazen çalıp eğleniriz Bazen duyup hisleniriz Sevdim bir kere, kim olursan ol Tattım bir kere, ne olursan ol *** Bazen çalıp eğleniriz Bazen duyup hisleniriz *** Sevdim bir kere, kim olursan ol Tattım bin kere, ne olursan ol

Sude Day dahi ya hum Nurunda nurunda nurunda nurunda Hiya hiya *** Ha bu ya da feste sebaha Ha bu ya da feste sebaha Dasdisdos Sude sude su Sude sude su *** Day dahi ya hum Nurunda nurunda nurunda nurunda Hi yahi ya *** Day dahi ya hum Nurunda nurunda nurunda nurunda Hi yahi ya *** Ha bu ya da feste sebaha Ha bu ya da feste sebaha Dasdisdos *** Ha bu ya da feste sebaha Ha bu ya da feste sebaha Dasdisdos Sude sude su Sude sude su *** Da hiya hiya hiya hum Da hiya hiya hiya hum Da hiya hiya hiya hum Da hiya hiya hiya hum Yaaa heeey.. *** Day dahi ya hum Nurunda nurunda nurunda nurunda Hi yahi ya *** Gele gele gel gel Gele gele gele gele Gele gele gel yar gel *** Gele gele gel gel Gele gele gele gele Gele gele gel yar gel *** Sude sude su Sude sude su *** Ha bu ya da feste sebaha Ha bu ya da feste sebaha Dasdisdos *** Ha bu ya da feste sebaha Ha bu ya da feste sebaha Dasdisdos *** Day dahi ya hum Nurunda nurunda nurunda nurunda Hi yahi ya *** Day dahi ya hum