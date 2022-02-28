Aman ha emir alamam Dayanamam ben oyununa Sakın ha bana dokunma Benle oynama bir daha *** Girdim güne zıpkın gibi Kırdım bütün zincirleri Taktım zilleri yallah yallah Oynadım şöyle rahat rahat *** Bu acayip insanlar Alemde yamuk mu var Bu çatık kaşlar, boş kavgalar *** Alemde yamuk mu var Merhametsiz insanlar Alemde yamuk mu var Bu kızgınlık, bu kavgalar Alemde yamuk mu var *** Susarak olur mu böyle Söyle kimde kabahat Bana bak, ne yaparsam Yaparım ben, işine bak *** O yasak bu yasaksa İş kesatsa, durum sakat