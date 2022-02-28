Yamuk Mu Var Şarkı Sözleri
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Aman ha emir alamam
Dayanamam ben oyununa
Sakın ha bana dokunma
Benle oynama bir daha
***
Girdim güne zıpkın gibi
Kırdım bütün zincirleri
Taktım zilleri yallah yallah
Oynadım şöyle rahat rahat
***
Bu acayip insanlar
Alemde yamuk mu var
Bu çatık kaşlar, boş kavgalar
***
Alemde yamuk mu var
Merhametsiz insanlar
Alemde yamuk mu var
Bu kızgınlık, bu kavgalar
Alemde yamuk mu var
***
Susarak olur mu böyle
Söyle kimde kabahat
Bana bak, ne yaparsam
Yaparım ben, işine bak
***
O yasak bu yasaksa
İş kesatsa, durum sakat