Özledim seni, düştüm yollara Açtım gönlümü rüzgarına Bir hayaldi sanki, bir macera Yıkıldım, kelimeler paramparça *** Yandım, yandım Yandım, yandım ah ki ne yandım! Bana yeniden şarkılar söyleten kadın *** Baka baka doyamadım, hem kokladım da Sarhoşluğu geçmedi hala İçimde sevdan *** Hala hoş bir havan var Ne güzel adın Bir çizik attın gönlüme, kanattın *** Yandım, yandım Yandım, yandım ah ki ne yandım! Bana yeniden şarkılar söyleten kadın *** Baka baka doyamadım, hem kokladım da Sarhoşluğu geçmedi hala İçimde sevdan *** Seni görebildiğim yer rüyalar artık Deli diyorlar bana Ah bu ayrılık