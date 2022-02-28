Yandım Şarkı Sözleri
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Özledim seni, düştüm yollara
Açtım gönlümü rüzgarına
Bir hayaldi sanki, bir macera
Yıkıldım, kelimeler paramparça
***
Yandım, yandım
Yandım, yandım ah ki ne yandım!
Bana yeniden şarkılar söyleten kadın
***
Baka baka doyamadım, hem kokladım da
Sarhoşluğu geçmedi hala
İçimde sevdan
***
Hala hoş bir havan var
Ne güzel adın
Bir çizik attın gönlüme, kanattın
***
Yandım, yandım
Yandım, yandım ah ki ne yandım!
Bana yeniden şarkılar söyleten kadın
***
Baka baka doyamadım, hem kokladım da
Sarhoşluğu geçmedi hala
İçimde sevdan
***
Seni görebildiğim yer rüyalar artık
Deli diyorlar bana
Ah bu ayrılık