Yalnızlar Garı Şarkı Sözleri
MFÖ Yalnızlar Garı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen MFÖ Yalnızlar Garı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalnızlar Garı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sensizliği bitmedi gecelerimizin
Farkına varamadım rütbelerimizin
Dervişler devran ederken gecelerde
Ben toy bir mehtap kelimeler birer varsayım
Ana yalnızlar garındayım
***
Evden sokağa zorlanmış kızgınlıklarım
De hele kurbanım ne olacak halım
Çocukların karım, kağıt kalem gitarım için
Onca çileye dayandım ana yalnızlar garındayım
Ana yalnızlar garındayım
***
Sensizliği bitmedi gecelerimizin
Farkına varamadım aile çay bahçelerinin
Radyasyon bulutları geçti gecelerden
Ben toy bir mehtap, kelimeler birer varsayım
Ana yalnızlar garındayım