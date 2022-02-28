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MFÖ Yalnızlar Garı Yalnızlar Garı Sensizliği bitmedi gecelerimizin Farkına varamadım rütbelerimizin Dervişler devran ederken gecelerde Ben toy bir mehtap kelimeler birer varsayım Ana yalnızlar garındayım *** Evden sokağa zorlanmış kızgınlıklarım De hele kurbanım ne olacak halım Çocukların karım, kağıt kalem gitarım için Onca çileye dayandım ana yalnızlar garındayım Ana yalnızlar garındayım *** Sensizliği bitmedi gecelerimizin Farkına varamadım aile çay bahçelerinin Radyasyon bulutları geçti gecelerden Ben toy bir mehtap, kelimeler birer varsayım Ana yalnızlar garındayım Tüm Şarkıları