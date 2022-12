Öyle bir zamanda gel ki Ayrılmak mümkün olmasın Mesela bir ilkbahar sabahı Ve ne olur kimse duymasın *** Ben mısra peşinde Her mevsimle barışık Mısralarım basit manalı Bilsinler yazan aşık *** Bana kızıyorsun… Sonra bir merhamet aniden Beni affediyorsun Seni sevmeme budur neden *** Aşk vadisinde Batağa düşmüş eşek Çırpındıkça batar da batar Bu aşkı nasıl tarif etsek *** Güller açmış bahçemizde Yan sokak kasımpatı Her yer çiçek, mevsim ilkbahar Kim bilir gecenin saat kaçı *** Bana kızıyorsun… Sonra bir merhamet aniden Beni affediyorsun Seni sevmeme budur neden *** Öyle bir zamanda gel ki Ayrılmak mümkün olmasın Mesela bir ilkbahar sabahı Ve ne olur kimse duymasın *** Ben mısra peşinde Her mevsimle barışık Mısralarım basit manalı Bilsinler ki yazan aşık