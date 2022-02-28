Yazan Aşık Şarkı Sözleri
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Öyle bir zamanda gel ki
Ayrılmak mümkün olmasın
Mesela bir ilkbahar sabahı
Ve ne olur kimse duymasın
***
Ben mısra peşinde
Her mevsimle barışık
Mısralarım basit manalı
Bilsinler yazan aşık
***
Bana kızıyorsun…
Sonra bir merhamet aniden
Beni affediyorsun
Seni sevmeme budur neden
***
Aşk vadisinde
Batağa düşmüş eşek
Çırpındıkça batar da batar
Bu aşkı nasıl tarif etsek
***
Güller açmış bahçemizde
Yan sokak kasımpatı
Her yer çiçek, mevsim ilkbahar
Kim bilir gecenin saat kaçı
***
Bana kızıyorsun…
Sonra bir merhamet aniden
Beni affediyorsun
Seni sevmeme budur neden
***
Öyle bir zamanda gel ki
Ayrılmak mümkün olmasın
Mesela bir ilkbahar sabahı
Ve ne olur kimse duymasın
***
Ben mısra peşinde
Her mevsimle barışık
Mısralarım basit manalı
Bilsinler ki yazan aşık
-