Michael Jackson

Your Butt Is Mine sigaranı alıyorum Gonna Take You Right seni de alacağım Just Show Your Face yüzünü göster In Broad Daylight geniş aydınlıkta I’m Telling You On How I Feel sana nasıl hissettiğimi söylüyorum Gonna Hurt Your Mind kalbini kıracağım Don’t Shoot To Kill öldürmeyeceğim Come On, Come On, hadi, hadi Lay It On Me All Right… üstüme bırak onu *** I’m Giving You On Count Of Three üç tanesini sana bırakıyorum To Show Your Stuff Or Let It Be . . . saçmalıklarını göstermek için ya da saçmalaman için I’m Telling You sana söylüyorum Just Watch Your Mouth sadece ağzına bir bak I Know Your Game What You’re About oynamak üzere olduğun oyunun farkındayım *** Well They Say The Sky’s The Limit derlerki gökyüzü sınırdır And To Me That’s Really True bana sorarsan gerçekten doğru But My Friend You Have Seen Nothing ama yanındaki arkadaşım daha hiçbirşey görmedi Just Wait ‘Til I Get Through . . . sadece ben gösterene kadar bekleyin *** Because I’m Bad, I’m Bad- çünkü ben kötüyüm, kötüyüm Come On hadi (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü gerçekten kötü, gerçekten kötü) You Know I’m Bad, I’m Bad- biliyorsun kötüyüm, kötüyüm You Know It biliyorsun (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü gerçekten kötü, gerçekten kötü) You Know I’m Bad, I’m Bad- biliyorsun kötüyüm, kötüyüm Come On, You Know hadi ama, biliyorsun (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü gerçekten kötü, gerçekten kötü) And The Whole World Has To Answer Right Now şimdi tüm dünya cevabı biliyor Just To Tell You Once Again, Who’s Bad . . . sana bir kez daha anlatmak için, kimin kötü olduğunu *** The Word Is Out You’re Doin’ Wrong yanlış yapıyorsun demek yanlış olur Gonna Lock You Up Before Too Long, çok uzamadan seni kilitleyeceğim Your Lyin’ Eyes Gonna Take You Right gözlerin sana gerçeği gösterecek So Listen Up dinleyin Don’t Make A Fight, dövüşmeyin Your Talk Is Cheap konuşmaların çok ucuz You’re Not A Man sen adam değilsin You’re Throwin’ Stones To Hide Your Hands ellerini gizlemek için taşlar atıyorsun *** Well They Say The Sky’s The Limit derlerki gökyüzü sınırdır And To Me That’s Really True bana sorarsan gerçekten doğru But My Friend You Have Seen Nothing ama yanındaki arkadaşım daha hiçbirşey görmedi Just Wait ‘Til I Get Through . . . sadece ben gösterene kadar bekleyin *** Because I’m Bad, I’m Bad- çünkü ben kötüyüm, kötüyüm Come On hadi (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü gerçekten kötü, gerçekten kötü) You Know I’m Bad, I’m Bad- biliyorsun kötüyüm, kötüyüm You Know It biliyorsun (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü gerçekten kötü, gerçekten kötü) You Know I’m Bad, I’m Bad- biliyorsun kötüyüm, kötüyüm Come On, You Know hadi ama, biliyorsun (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü gerçekten kötü, gerçekten kötü) And The Whole World Has To Answer Right Now şimdi tüm dünya cevabı öğrendi Just To Tell You Once Again, Who’s Bad . . . sana bir kez daha anlatmak için, kimin kötü olduğunu *** We Can Change The World dünyayı değiştirebiliriz Tomorrow yarın This Could Be A Better Place burası daha güzel bir yer olabilir If You Don’t Like What I’m Sayin’ söylediklerim hoşuna gitmiyorsa Then Won’t You Slap My Face . . . suratımı tokatlamayacak mısın *** Because I’m Bad, I’m Bad- çünkü ben kötüyüm, kötüyüm Come On hadi (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü gerçekten kötü, gerçekten kötü) You Know I’m Bad, I’m Bad- biliyorsun kötüyüm, kötüyüm You Know It biliyorsun (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü gerçekten kötü, gerçekten kötü) You Know I’m Bad, I’m Bad- biliyorsun kötüyüm, kötüyüm Come On, You Know hadi ama, biliyorsun (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü gerçekten kötü, gerçekten kötü) And The Whole World Has To Answer Right Now şimdi tüm dünya cevabı öğrenmiş oldu Just To Tell You Once Again, Who’s Bad . . . sana bir kez daha anlatmak için, kimin kötü olduğunu *** Woo! Woo! Woo! (And The Whole World Has To Answer Right Now Just To Tell You Once Again . . .) (şimdi bütün dünya cevabı öğrendi sana birkez daha anlatmak için) You Know I’m Bad, I’m Bad- biliyorsun ben kötüyüm, kötüyüm Come On hadi (Bad Bad-Really, Really Bad) kötü gerçekten kötüyüm, gerçekten kötü You Know I’m Bad, I’m Bad- biliyorsun kötüyüm, kötüyüm You Know It-You Know It bunu biliyorsun, biliyorsun (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know, You Know, You Know, Come On (biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun, hadi ama) (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü gerçekten kötü, gerçekten kötü) And The Whole World Has To Answer Right Now bütün dünya cevabı biliyor şimdi (And The Whole World Has To Answer Right Now) (ve bütün dünya cevabı biliyor şimdi) Just To Tell You sana bir kez daha anlatmak için (Just To Tell You Once Again) (bir kez daha) *** You Know I’m Smooth, I’m Bad, You Know It biliyorsun ben kusursuzum, ben kötüyüm, biliyorsun (Bad Bad-Really, Really Bad) (köyü gerçekten kötü, gerçekten kötüyüm) You Know I’m Bad, I’m Bad Baby biliyorsun ben kötüyüm, kötüyüm bebeğim (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü gerçekten kötüyüm, gerçekten kötü) You Know, You Know, You Know It, Come On biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun, hadi ama (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü, gerçekten kötü, gerçekten kötüyüm) And The Whole World Has To Answer Right Now şimdi bütün dünya cevabı biliyor (And The Whole World Has To Answer Right Now) (şimdi bütün dünya cevabı biliyor) Woo! (Just To Tell You Once Again) (sana bir kez daha anlatmak için) *** You Know I’m Bad, I’m Bad- You Know It biliyorsun kötüyüm, kötüyüm-biliyorsun (Bad Bad-Really, Really Bad) (kötü, gerçekten kötüyüm, kötüyüm gerçekten) You Know I’m Bad-You Know-Hoo! biliyorsun kötüyüm, biliyorsun (Bad Bad-Really, Really Bad) kötü, gerçekten kötü, gerçekten kötü You Know I’m Bad-I’m Bad- You Know It, You Know biliyorsun kötüyüm, kötüyüm biliyorsun, biliyorsun (Bad Bad-Really, Really Bad) kötü, gerçekten kötü, gerçekten kötü And The Whole World Has To Answer Right Now şimdi bütün dünya cevabı biliyor (And The Whole World Has To Answer Right Now) bütün dünya biliyor cevabı Just To Tell You Once Again . . . sana bir kez daha anlatmak için (Just To Tell You Once Again . . .) (sana bir kez daha anlatmak için) Who’s Bad? kimmiş kötü?