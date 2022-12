Michael Jackson

They told him don’t you ever come around here Onlar buralara daha önce gelmediğini ona anlattı.. Don’t wanna see your face, you better disappear Yüzünü görmek istemez,görünmezken çok daha iyisin… The fire’s in their eyes and their words are really clear Onların kelimeleri gayet netti gözleriyse ateşliydi.. So beat it, just beat it Öyleyse vur ona,sadece vur ona… *** You better run, you better do what you can Kaçarken çok daha iyisin,yapabileceğini çok daha iyi bu yaptıgın.. Don’t wanna see no blood, don’t be a macho man Kansız görmek istemez,maço erkek olma… You wanna be tough, better do what you can Sen kabadayı olmak istersin,yapabileceğini yaparken çok daha iyisin.. So beat it, but you wanna be bad Öyleyse vur ona,fakat sen kötü olmak istiyorsun… *** Just beat it, beat it, beat it, beat it Sadece vur ona,vur ona,vur ona… No one wants to be defeated Kimse yenilmiş olmak istemez… Showin’ how funky and strong is your fight nası korkak ve güçlü olduğunu kavganda gösterirken… It doesn’t matter who’s wrong or right kimin dogru yada yanlıs oldugu sorun değil.. Just beat it, beat it sadece vur ona,vur ona… Just beat it, beat it sadece vur ona,vur ona.. Just beat it, beat it sadece vur ona,vur ona.. Just beat it, beat it sadece vur ona,vur ona.. *** They’re out to get you, better leave while you can Onlar seni almak için dışarda,yapabileceğin kaçmaktan daha iyidir… Don’t wanna be a boy, you wanna be a man Bir erkek cocuk yada bir adam olmak istemiyorsun… You wanna stay alive, better do what you can Sen hayatta kalmak istiyorsun,yapabileceğinden cok daha iyi bu.. So beat it, just beat it Öyleyse vur ona,sadece vur ona… *** You have to show them that you’re really not scared Gerçekten korkmadıgını onlara göstermelisin… You’re playin’ with your life, this ain’t no truth or dare Hayatınla oynuyorsun,bu cesaretin yada hakikatın dışında bişey.. They’ll kick you, then they beat you, Onlar seni tekmelicek ardından sana vurucaklar… Then they’ll tell you it’s fair Ardından sana onun şirinliğini anlatacaklar.. So beat it, but you wanna be bad Öyleyse vur ona,fakat sen kötü olmak istiyorsun… *** Just beat it, beat it, beat it, beat it Sadece vur ona,vur ona,vur ona… No one wants to be defeated Kimse yenilmiş olmak istemez… Showin’ how funky and strong is your fight nası korkak ve güçlü olduğunu kavganda gösterirken… It doesn’t matter who’s wrong or right kimin dogru yada yanlıs oldugu sorun değil.. Just beat it, beat it, beat it, beat it *** No one wants to be defeated Kimse yenilmiş olmak istemez… Showin’ how funky and strong is your fight nası korkak ve güçlü olduğunu kavganda gösterirken… It doesn’t matter who’s wrong or right kimin dogru yada yanlıs oldugu sorun değil *** Beat it, beat it, beat it, beat it Vur ona, vur ona, vur ona, vur ona.. No one wants to be defeated Kimse yenilmiş olmak istemez… Showin’ how funky and strong is your fight nası korkak ve güçlü olduğunu kavganda gösterirken… It doesn’t matter who’s wrong or right kimin dogru yada yanlıs oldugu sorun değil *** just Beat it, beat it, beat it, beat it sadece vur ona, vur ona, vur ona, vur ona.. No one wants to be defeated Kimse yenilmiş olmak istemez… Showin’ how funky and strong is your fight nası korkak ve güçlü olduğunu kavganda gösterirken… It doesn’t matter who’s wrong or right kimin dogru yada yanlıs oldugu sorun değil just Beat it, beat it, beat it, beat it sadece vur ona, vur ona, vur ona, vur ona.. No one wants to be defeated Kimse yenilmiş olmak istemez… Showin’ how funky and strong is your fight nası korkak ve güçlü olduğunu kavganda gösterirken… It doesn’t matter who’s wrong or right kimin dogru yada yanlıs oldugu sorun değil *** Just beat it, beat it, beat it, beat it Sadece vur ona,vur ona,vur ona… No one wants to be defeated Kimse yenilmiş olmak istemez.. Just beat it, beat it Sadece vur ,vur ona… Beat it, beat it, beat it Vur ona ,vur ona,vur ona…