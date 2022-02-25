Michael Jackson

She was more like a beauty queen
Daha çok bir güzellik krâliçesi gibiydi
From a movie scene
Bir film sahnesinden
I said, don’t mind
Dedim ki, umursama
But what do you mean
Ama ne demek istiyorsun sen?
I am the one
Tek kişi benim
Who will dance on the floor in the round
Pistte yuvarlağın içinde dans edecek olan
She said I am the one who will dance
Benim o kişi olduğumu söyledi,
On the floor in the round
Dans pistinde dans edecek olan
***
She told me her name was Billie Jean
Bana isminin Billie Jean olduğunu söyledi
As she caused a scene
Ve bir manzaraya neden oldu
Then every head turned with eyes
Sonra bütün başlar bakışlarını çevirdi
That dreamed of being the one
Tek kişi olmanın hayâlini kuran
Who will dance on the floor in the round
Pistte yuvarlağın içinde dans edecek olan
***
People always told me
İnsanlar hep diyorlardı bana
Be careful what you do
Ne yaptığına dikkat et
And don’t go around
Ve ortalıkta gezinme
Breaking young girls’ hearts
Genç kızların kâlbini kırarak
And mother always told me,
Ve annem hep diyordu bana
Be careful who you love
Kimi sevdiğine dikkat et
Be careful what you do
Ne yaptığına dikkat et
‘Cause the lie becomes the truth
Çünkü yalan gerçek olur
***
Billie Jean is not my lover
Billie Jean sevgilim değil benim
She’s just a girl who claims that
Yalnızca iddia eden bir kız O
I am the one
Benim bir tânesi olduğumu
But the kid is not my son
Ama çocuk benim oğlum değil
She says I am the one
O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
But the kid is not my son
Ama çocuk benim oğlum değil
***
For forty days and forty nights
40 gün 40 gece
The law was on her side
Yasa ondan yana oldu
But who can stand
Ama kim dayanabilir ki
When she’s in demand
O’na tâlepler olduğunda?
Her schemes and plans
O’nun plânları ve projeleri
‘Cause we danced on the floor in the round
Pistte yuvarlağın içinde dans ettik diye
So take my strong advice
O yüzden şu büyük önerimi aklında tut
Just remember to always think twice
Hatırla bak her zaman iki kez düşünmeyi
(Do think twice)
(İki kez düşün)
Do think twice
İki kez düşün
Hooo
Hooo
***
She told my baby
Bebeğime söyledi
We’d danced ‘til three
Saat üçe dek dans ettiğimizi
Then she looked at me
Sonra bana baktı
Then showed a photo
Sonra bir fotoğraf gösterdi
My baby cried
Bebeğim ağlamaya başladı
His eyes were like mine (oh, no!)
Gözleri benimkiler gibiydi (Of, hayır!)
Coz we dance on the floor, in the round, baby
Pistte yuvarlağın içinde dans ediyoruz diye
***
People always told me
İnsanlar hep diyorlardı bana
Be careful of what you do
Ne yaptığına dikkat et
And don’t go around
Ve ortalıkta gezinme
Breaking young girls’ hearts
Genç kızların kâlbini kırarak
(Don’t break no hearts)
(Kâlp kırma)
***
She came and stood right by me
Geldi ve yanımda durdu
Then the smell of sweet perfume
Sonra tatlı parfümün kokusu
This happened much too soon
Çok çabuk gelişti her şey
She called me to her room
Beni odasına çağırdı
***
Billie Jean is not my lover
Billie Jean sevgilim değil benim
She’s just a girl who claims that
Yalnızca iddia eden bir kız O
I am the one
Benim bir tânesi olduğumu
But the kid is not my son
Ama çocuk benim oğlum değil
No, no, no, no, no, no, no, no
Hayır, hayır
***
Billie Jean is not my lover
Billie Jean sevgilim değil benim
She’s just a girl who claims that
Yalnızca iddia eden bir kız O
I am the one
Benim bir tânesi olduğumu
But the kid is not my son
Ama çocuk benim oğlum değil
No, no
Hayır, hayır
***
She says I am the one
O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
(Oh, babe)
(Of, bebek)
But the kid is not my son
Ama çocuk benim oğlum değil
***
He, he, he
He, he, he
Hoo!
Hoo!
Hoo!
Hoo!
***
She says I am the one
O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
But the kid is not my son
Ama çocuk benim oğlum değil
No, no, no
Hayır, hayır, hayır
Billie Jean is not my lover
Billie Jean sevgilim değil benim
She’s just a girl who claims that
Yalnızca iddia eden bir kız O
I am the one
Benim bir tânesi olduğumu
***
(You know what you did to me, babe)
(Sen bana ne yaptığını biliyorsun, bebek)
But the kid is not my son
Ama çocuk benim oğlum değil
No, no, no, no
Hayır, hayır, hayır, hayır
No, no
Hayır, hayır
She says I am the one
O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
But the kid is not my son
Ama çocuk benim oğlum değil
***
No, no
Hayır, hayır
***
She says I am the one
O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
You know what you did
Sen ne yaptığını biliyorsun
She says he is my son
Benim oğlum olduğunu söylüyor
Breaking my heart, babe
Kâlbimi kırıyorsun, bebek
She says I am the one
O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
***
Billie Jean is not my lover
Billie Jean sevgilim değil benim
Billie Jean is not my lover
Billie Jean sevgilim değil benim
Billie Jean is not my lover
Billie Jean sevgilim değil benim
***
Billie Jean is not my lover
Billie Jean sevgilim değil benim
Billie Jean is not my lover
Billie Jean sevgilim değil benim
Billie jean is not my lover
Billie Jean sevgilim değil benim