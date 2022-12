Michael Jackson

She was more like a beauty queen Daha çok bir güzellik krâliçesi gibiydi From a movie scene Bir film sahnesinden I said, don’t mind Dedim ki, umursama But what do you mean Ama ne demek istiyorsun sen? I am the one Tek kişi benim Who will dance on the floor in the round Pistte yuvarlağın içinde dans edecek olan She said I am the one who will dance Benim o kişi olduğumu söyledi, On the floor in the round Dans pistinde dans edecek olan *** She told me her name was Billie Jean Bana isminin Billie Jean olduğunu söyledi As she caused a scene Ve bir manzaraya neden oldu Then every head turned with eyes Sonra bütün başlar bakışlarını çevirdi That dreamed of being the one Tek kişi olmanın hayâlini kuran Who will dance on the floor in the round Pistte yuvarlağın içinde dans edecek olan *** People always told me İnsanlar hep diyorlardı bana Be careful what you do Ne yaptığına dikkat et And don’t go around Ve ortalıkta gezinme Breaking young girls’ hearts Genç kızların kâlbini kırarak And mother always told me, Ve annem hep diyordu bana Be careful who you love Kimi sevdiğine dikkat et Be careful what you do Ne yaptığına dikkat et ‘Cause the lie becomes the truth Çünkü yalan gerçek olur *** Billie Jean is not my lover Billie Jean sevgilim değil benim She’s just a girl who claims that Yalnızca iddia eden bir kız O I am the one Benim bir tânesi olduğumu But the kid is not my son Ama çocuk benim oğlum değil She says I am the one O benim bir tânesi olduğumu söylüyor But the kid is not my son Ama çocuk benim oğlum değil *** For forty days and forty nights 40 gün 40 gece The law was on her side Yasa ondan yana oldu But who can stand Ama kim dayanabilir ki When she’s in demand O’na tâlepler olduğunda? Her schemes and plans O’nun plânları ve projeleri ‘Cause we danced on the floor in the round Pistte yuvarlağın içinde dans ettik diye So take my strong advice O yüzden şu büyük önerimi aklında tut Just remember to always think twice Hatırla bak her zaman iki kez düşünmeyi (Do think twice) (İki kez düşün) Do think twice İki kez düşün Hooo Hooo *** She told my baby Bebeğime söyledi We’d danced ‘til three Saat üçe dek dans ettiğimizi Then she looked at me Sonra bana baktı Then showed a photo Sonra bir fotoğraf gösterdi My baby cried Bebeğim ağlamaya başladı His eyes were like mine (oh, no!) Gözleri benimkiler gibiydi (Of, hayır!) Coz we dance on the floor, in the round, baby Pistte yuvarlağın içinde dans ediyoruz diye *** People always told me İnsanlar hep diyorlardı bana Be careful of what you do Ne yaptığına dikkat et And don’t go around Ve ortalıkta gezinme Breaking young girls’ hearts Genç kızların kâlbini kırarak (Don’t break no hearts) (Kâlp kırma) *** She came and stood right by me Geldi ve yanımda durdu Then the smell of sweet perfume Sonra tatlı parfümün kokusu This happened much too soon Çok çabuk gelişti her şey She called me to her room Beni odasına çağırdı *** Billie Jean is not my lover Billie Jean sevgilim değil benim She’s just a girl who claims that Yalnızca iddia eden bir kız O I am the one Benim bir tânesi olduğumu But the kid is not my son Ama çocuk benim oğlum değil No, no, no, no, no, no, no, no Hayır, hayır *** Billie Jean is not my lover Billie Jean sevgilim değil benim She’s just a girl who claims that Yalnızca iddia eden bir kız O I am the one Benim bir tânesi olduğumu But the kid is not my son Ama çocuk benim oğlum değil No, no Hayır, hayır *** She says I am the one O benim bir tânesi olduğumu söylüyor (Oh, babe) (Of, bebek) But the kid is not my son Ama çocuk benim oğlum değil *** He, he, he He, he, he Hoo! Hoo! Hoo! Hoo! *** She says I am the one O benim bir tânesi olduğumu söylüyor But the kid is not my son Ama çocuk benim oğlum değil No, no, no Hayır, hayır, hayır Billie Jean is not my lover Billie Jean sevgilim değil benim She’s just a girl who claims that Yalnızca iddia eden bir kız O I am the one Benim bir tânesi olduğumu *** (You know what you did to me, babe) (Sen bana ne yaptığını biliyorsun, bebek) But the kid is not my son Ama çocuk benim oğlum değil No, no, no, no Hayır, hayır, hayır, hayır No, no Hayır, hayır She says I am the one O benim bir tânesi olduğumu söylüyor But the kid is not my son Ama çocuk benim oğlum değil *** No, no Hayır, hayır *** She says I am the one O benim bir tânesi olduğumu söylüyor You know what you did Sen ne yaptığını biliyorsun She says he is my son Benim oğlum olduğunu söylüyor Breaking my heart, babe Kâlbimi kırıyorsun, bebek She says I am the one O benim bir tânesi olduğumu söylüyor *** Billie Jean is not my lover Billie Jean sevgilim değil benim Billie Jean is not my lover Billie Jean sevgilim değil benim Billie Jean is not my lover Billie Jean sevgilim değil benim *** Billie Jean is not my lover Billie Jean sevgilim değil benim Billie Jean is not my lover Billie Jean sevgilim değil benim Billie jean is not my lover Billie Jean sevgilim değil benim