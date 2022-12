Michael Jackson

I Took My Baby On A Saturday Bang Bebeğimi bir cumartesi eğlencesine götürdüm Boy Is That Girl With You Oğlum bu kız seninle mi? Yes We’re One And The Same Evet biz tekiz ve aynıyız *** Now I Believe In Miracles Şimdi mucizelere inanıyorum And A Miracle Has Happened Tonight Ve bu gece bir mucize gerçekleşti *** But, If You’re Thinkin’ About My Baby Ama eğer bu konuda düşünüyorsan bebeğim It Don’t Matter If You’re Black Or White Siyah yada beyaz olman sorun değil *** They Print My Message In The Saturday Sun Mesajımı Cumartesi Güneşinde yayınladılar(gazete) I Had To Tell Them Onlara anlatmak zorundaydım I Ain’t Second To None Kimseye göre ikinci olmadığımı *** And I Told About Equality Ve ben eşitlikten bahsettim And It’s True Ve bu doğru Either You’re Wrong Yanlış da olsan Or You’re Right Doğru da *** But, If You’re Thinkin’ About My Baby Ama eğer bu konuda düşünüyorsan bebeğim It Don’t Matter If You’re Black Or White Siyah yada beyaz olman sorun değil *** I Am Tired Of This Devil Bu şeytandan bıktım I Am Tired Of This Stuff Bu meseleden bıktım I Am Tired Of This Business Bu işten bıktım Saw When The Going Gets Rough Bunun kabalaştığını gördüğümde I Ain’t Scared Of Your Brother Senin ağabeyinden korkmam I Ain’t Scared Of No Sheets Gazetelerden korkmam I Ain’t Scare Of Nobody Ben kimseden korkmam Girl When The Goin’ Gets Mean Kızım bunlar acımasızlaşınca *** Protection koruma For Gangs, Clubs Çetelerden, klüplerden And Nations Ve Uluslar Causing Grief In Human Relations İnsan ilişkilerinde hüzüne sebep oluyor It’s A Turf War Bir toprak savaşı var On A Global Scale Dünya çapında I’d Rather Hear Both Sides Of The Tale Hikayenin her iki tarafını da dinlemeyi tercih ederim See, It’s Not About Races Görüyor musun, bu ırklar hakkında değil Just Places Yalnızca yerler hakkında Faces Yüzler hakkında Where Your Blood Kanının Comes From Geldiği yer Is Where Your Space Is Alanının olduğu yerdir I’ve Seen The Bright İyisini gördüm Get Dollar Parayı al I’m Not Going To Spend Ben harcamayacağım My Life Being A Color Yaşamımı bir renk olarak *** Don’t Tell Me You Agree With Me Benimle anlaştığını söyleme When I Saw You Kicking Dirt In My Eye Senin gözüme pislik attığını gördüğümde *** But, If You’re Thinkin’ About My Baby Ama eğer bu konuda düşünüyorsan bebeğim It Don’t Matter If You’re Black Or White Siyah yada beyaz olman sorun değil *** I Said If Dedim ki eğer You’re Thinkin’ Of Being My Baby Benim bebeğim olmayı düşünüyorsan It Don’t Matter If You’re Black Or White Siyah yada beyaz olman sorun değil *** I Said If Dedim ki eğer You’re Thinkin’ Of Being My Brother eğer benim kardeşim olmayı düşünüyorsan It Don’t Matter If You’re Black Or White Siyah yada beyaz olman sorun olmaz *** It’s Black, It’s White O Siyah, O beyaz It’s Tough For You To Get By Geçinmek senin için zor It’s Black , It’s White, Whoo O Siyah, O beyaz, Whoo