Black Or White Şarkı Sözleri
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Michael Jackson
Black Or White
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I Took My Baby
On A Saturday Bang
Bebeğimi bir cumartesi
eğlencesine götürdüm
Boy Is That Girl With You
Oğlum bu kız seninle mi?
Yes We’re One And The Same
Evet biz tekiz ve aynıyız
***
Now I Believe In Miracles
Şimdi mucizelere inanıyorum
And A Miracle
Has Happened Tonight
Ve bu gece bir mucize gerçekleşti
***
But, If
You’re Thinkin’
About My Baby
Ama eğer bu konuda düşünüyorsan bebeğim
It Don’t Matter If You’re
Black Or White
Siyah yada beyaz olman sorun değil
***
They Print My Message
In The Saturday Sun
Mesajımı Cumartesi Güneşinde
yayınladılar(gazete)
I Had To Tell Them
Onlara anlatmak zorundaydım
I Ain’t Second To None
Kimseye göre ikinci olmadığımı
***
And I Told About Equality
Ve ben eşitlikten bahsettim
And It’s True
Ve bu doğru
Either You’re Wrong
Yanlış da olsan
Or You’re Right
Doğru da
***
But, If
You’re Thinkin’
About My Baby
Ama eğer bu konuda düşünüyorsan bebeğim
It Don’t Matter If You’re
Black Or White
Siyah yada beyaz olman sorun değil
***
I Am Tired Of This Devil
Bu şeytandan bıktım
I Am Tired Of This Stuff
Bu meseleden bıktım
I Am Tired Of This Business
Bu işten bıktım
Saw When The
Going Gets Rough
Bunun kabalaştığını gördüğümde
I Ain’t Scared Of
Your Brother
Senin ağabeyinden korkmam
I Ain’t Scared Of No Sheets
Gazetelerden korkmam
I Ain’t Scare Of Nobody
Ben kimseden korkmam
Girl When The
Goin’ Gets Mean
Kızım bunlar acımasızlaşınca
***
Protection
koruma
For Gangs, Clubs
Çetelerden, klüplerden
And Nations
Ve Uluslar
Causing Grief In
Human Relations
İnsan ilişkilerinde hüzüne sebep oluyor
It’s A Turf War
Bir toprak savaşı var
On A Global Scale
Dünya çapında
I’d Rather Hear Both Sides
Of The Tale
Hikayenin her iki tarafını da dinlemeyi
tercih ederim
See, It’s Not About Races
Görüyor musun, bu ırklar hakkında değil
Just Places
Yalnızca yerler hakkında
Faces
Yüzler hakkında
Where Your Blood
Kanının
Comes From
Geldiği yer
Is Where Your Space Is
Alanının olduğu yerdir
I’ve Seen The Bright
İyisini gördüm
Get Dollar
Parayı al
I’m Not Going To Spend
Ben harcamayacağım
My Life Being A Color
Yaşamımı bir renk olarak
***
Don’t Tell Me You Agree With Me
Benimle anlaştığını söyleme
When I Saw You Kicking Dirt In My Eye
Senin gözüme pislik attığını gördüğümde
***
But, If
You’re Thinkin’
About My Baby
Ama eğer bu konuda düşünüyorsan bebeğim
It Don’t Matter If You’re
Black Or White
Siyah yada beyaz olman sorun değil
***
I Said If
Dedim ki eğer
You’re Thinkin’ Of
Being My Baby
Benim bebeğim olmayı düşünüyorsan
It Don’t Matter If You’re Black Or White
Siyah yada beyaz olman sorun değil
***
I Said If
Dedim ki eğer
You’re Thinkin’ Of
Being My Brother
eğer benim kardeşim olmayı düşünüyorsan
It Don’t Matter If You’re Black Or White
Siyah yada beyaz olman sorun olmaz
***
It’s Black, It’s White
O Siyah, O beyaz
It’s Tough For You
To Get By
Geçinmek senin için zor
It’s Black , It’s White, Whoo
O Siyah, O beyaz, Whoo