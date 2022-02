Michael Jackson

Michael Joseph Jackson 29 Ağustos 1958 tarihinde, Amerika'nın Indiana eyâletinin, Gary şehrinde dünyaya gelmiştir. Şarkıcının fabrika işçisi olan babası, müzikle ilgilenerek gitar çalmış ve çocuklarını da küçük yaşlarda müzikle tanıştırmıştır. 60’lı yılların ilk zamanlarında büyük erkek kardeşleri, Jackie, Tito ve Jermaine, babaları tarafından “The Jackson Brothers” adında bir grup kurmuştur. Grup kulüplerde şarkı söylemeye ve yarışmalara katılmaya başlamıştır. Jackson’un sahip olduğu ses ve dans yeteneği ile hızlı bir şekilde keşfedilmiştir. Küçük yaşlarda olmasına rağmen, solo şarkılardaki başarılı performansıyla, 1964‘de, diğer kardeşi Marlon’la birlikte gruba dahil edilmiştir. Grup artık beş kişiden oluştuğu için grup üyeleri grubun adını “The Jackson 5” olarak yenilemiştir. The Jackson 5 1968'e kadar geçen süreç boyunca amatör çalışmalarını gece kulüplerinde ve barlarda sürdürmüştür. Grup New York'ta bulunan Apollo Tiyatrosu'nda düzenlenen bir yarışmada birinci gelmiş ve o zamanın en popüler R&B plak şirketi Motown'ın kurucusu Berry Gordy tarafından beğenilmiştir. 1968 yılında Motown'la imzaladıkları sözleşmeden sonra Kaliforniya'ya taşınan grup ünlenmeye başlamıştır. Jackson 1978 yılında, korkuluğu canlandırdığı "The Wiz" adlı müzikal filmde rol almıştır. Böylelikle 1979 yılında, başarılı şarkıcının ilk bağımsız solo albümü olan "Off the Wall", Jones'un yapımcılığında Epic Records'tan müzik piyasasına sunulmuştur. "Don't Stop 'Til You Get Enough", "She's Out Of My Life", "Off The Wall", "Rock With You" vb. çeşitli hit parçaya yer verilen bu albüm satış rekorları kırmıştır. Pop müziğin Kralının albümü American Music Awards tarafından 3 dalda ödül kazanmıştır. En İyi Soul/R&B Albümü - Off the Wall, En İyi Soul/R&B Erkek Şarkıcı, En İyi Soul/R&B Şarkı - Don't Stop 'Til You Get Enough), gibi birçok ödüle sahip olmuştur. Ayrıca ünlü şarkıcı Don't Stop 'Til You Get Enough"la "En İyi R&B Erkek Vokal" dalında ilk Grammy ödülüne layık görülmüştür. Kendine özgü müzik, giyim ve dans tarzı ile farkını göstermiş olan efsane yıldız moonwalk ile hafızalara kazınmıştır. 1988 yılında "Moonwalker" adlı müzikal film gösterime girmiş ve seyirciler tarafından çok beğenilmiştir. Film satış rekoru kırmış böylelikle yıldız sanatçı, pop,rock ve soul müziğinin kralı ilan edilerek dünya çapında ünlenmiştir. Jackson, 2006 yılında Tokyo'da, MTV'nin Video Müzik Ödülleri'nde Yaşayan Efsane ödülünü kazanmıştır. Daha sonra "Visionary: The Video Singles" adında, birçok hit şarkısını içeren albümünü çıkarmıştır. Başarılı sanatçı Dünya Müzik Ödülleri'nde, 100 milyondan fazla satış rakamına ulaştığı için Elmas ödülünü kazanmıştır. Pop'un Kralı 25 Haziran 2009 tarihinde kalbinin durması sonucunda Los Angeles'ta hayatını kaybetmiştir. 7 Temmuz 2009'da, Jackson'ın ölmeden önce son provasını yaptığı Staples Center'da adına bir anma töreni düzenlenmiştir. Bu törene birçok ünlü isim, tüm ailesi, çocukları ve hayranları da katılmıştır. Anma töreni dünyada en çok kişi tarafından izlenen cenaze töreni ve televizyon olayı olarak tarihe geçmiştir.