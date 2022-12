Michael Jackson

Lovely Is The Feelin’ Now –Güzel bir his şimdi Fever, Temperatures Risin’ Now –Ateş, dereceler yükseliyor şimdi Power (Ah Power) Is The Force The Vow –Güç (ah güç) kuvvet yeminidir That Makes It Happen It Asks No Questions Why (Ooh) –Bu olmasını sağlar neden soruları sormaz (ohhh) So Get Closer (Closer Now) –Öyleyse yakınlaş (yakınlaş şimdi) To My Body Now Just Love Me –Benim vücuduma şimdi sadece beni sev ‘Til You Don’t Know How (Ooh) –Sen nasıl olduğunu bilmeyene kadar (oooh) *** Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma *** Touch Me And I Feel On Fire –Bana dokun ve ben ateşte gibi hissederim Ain’t Nothin’ Like A Love Desire (Ooh) –Hiçbir şey aşk arzusu gibi delidir değil mi I’m Melting (I’m Melting) –Eriyorum (eriyorum) Like Hot Candle Wax Sensation (Ah Sensation) –Sıcak mumun erimesi hissi gibi (ah his) Lovely Where We’re At (Ooh) –Güzel, biz neredeyiz (ooohh) So Let Love Take Us Through The Hours –Aşkın bizi saatlerce alıp götürmesine izin ver I Won’t Be Complanin’ –Sızlanmayacağım ‘Cause This Is Love Power (Ooh) –Çünkü bu aşkın gücü (ooh) *** Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma (Ooh) *** Heartbreak Enemy Despise –Gönül yarası düşmanı hor görür Eternal (Ah Eternal) –Ebedi (ah ebedi) Love Shines In My Eyes (Ooh) –Aşk gözlerimde parlar (oooh) So Let Love Take Us Through The Hours –Aşkın bizi saatlerce alıp götürmesine izin ver I Won’t Be Complanin’ (No No) –Sızlanmayacağım (hayır hayır) ‘Cause Your Love Is Alright, Alright –Çünkü senin aşkın doğru, doğru *** Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop *** –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop *** –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop *** –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma *** Lovely Is The Feeling Now I Won’t Be Complanin’ (Ooh Ooh) –Güzel bir his şimdi , sızlanmayacağım (ooh ooh) The Force Is Love Power –Kuvvet aşkın gücüdür *** Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma *** Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma *** Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma *** Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma Keep On With The Force Don’t Stop –Durmayan güçle devam et Don’t Stop ‘Til You Get Enough –Hevesini alana kadar durma