Michael Jackson

As He Came Into The Window Pencereye geldiği esnada *** It Was The Sound Of A Crescendo Bu bir kreşendonun sesiydi *** He Came Into Her Apartment Kızın dairesine girdi *** He Left The Bloodstains On The Carpet Kan izlerini halının üzerinde bıraktı *** She Ran Underneath The Table Kız masanın altına kaçtı *** He Could See She Was Unable Adam kızın aciz olduğunu görebiliyordu *** So She Ran Into The Bedroom Sonra kız yatak odasına kaçtı *** She Was Struck Down, It Was Kızın işi bitmişti, bu *** Her Doom Onun sonuydu *** Annie Are You Ok Annie iyi misin? *** So, Annie Are You Ok Annie iyi misin? *** Are You Ok, Annie İyi misin, Annie? *** (Annie Are You Ok) Annie iyi misin? *** (Will You Tell Us That You’re Ok) Bize iyi olduğunu söyleyecek misin? *** (There’s A Sign In The Window) Pencerede bir iz var *** (That He Struck You-A Crescendo Annie) Sana vurduğuna dair- Bir kreşendo Annie *** (He Came Into Your Apartment) Dairene girdi *** (He Left The Bloodstains On The Carpet) Kan izlerini halıda bıraktı *** (Then You Ran Into The Bedroom) Sonra yatak odasına kaçtın *** (You Were Struck Down) İşin bitmişti *** (It Was Your Doom) Bu senin sonundu ] *** You’ve Been Hit By Vuruldun *** You’ve Been Hit By- Vuruldun *** A Smooth Criminal Kusursuz bir katil tarafından *** So They Came Into The Outway Sonra çıkışa geldiler *** It Was Sunday-What A Black Day Bir Pazar günüydü- Ne kara bir gün *** Mouth To Mouth Resuscitation Ağız ağıza suni teneffüs *** Sounding Heartbeats-Intimidations Duyulan kalp atışları- Korkutmalar *** (You’ve Been Hit By) Vuruldun *** (You’ve Been Struck By- Vuruldun *** A Smooth Criminal) Kusursuz bir katil tarafından *** Okay, I Want Everybody To Tamam, şimdi herkesin *** Clear The Area Right Now! Alanı boşaltmasını istiyorum *** Aaow! Aovv *** (Annie Are You Ok) Annie iyi misin? *** I Don’t Know! Bilmiyorum! *** (Will You Tell Us, That You’re Ok) Bize iyi oplduğunu söyleyecek misin? *** I Don’t Know! Bilmiyorum *** (There’s A Sign In The Window) Pencerede bir iz var *** I Don’t Know! Bilmiyorum *** (That He Struck You-A Crescendo Annie) Sana vurduğuna dair- Bir kreşendo Annie *** I Don’t Know! Bilmiyorum *** (He Came Into Your Apartment) Dairene girdi *** I Don’t Know! Bilmiyorum *** (Left Bloodstains On The Carpet) Kan izlerini halıda bıraktı *** I Don’t Know Why Baby! Bilmiyorum neden bebeğim *** (Then You Ran Into The Bedroom) Sonra yatak odasına kaçtın *** I Don’t Know! Bilmiyorum *** (You Were Struck Down) İşin bitmişti *** (It Was Your Doom-Annie!) Bu senin sonundu Annie *** (Annie Are You Ok) Annie iyi misin? *** Dad Gone It-Baby! Baba gitti-bebeğim *** (Will You Tell Us, That You’re Ok) Bize iyi oplduğunu söyleyecek misin? *** Dad Gone It-Baby! Baba gitti-bebeğim *** (There’s A Sign In The Window) Pencerede bir iz var *** Dad Gone It-Baby! Baba gitti-bebeğim *** (That He Struck You-A Crescendo Annie) Sana vurduğuna dair- Bir kreşendo Annie *** Hoo! Hoo! Huu Huu *** (He Came Into Your Apartment) Dairene girdi *** Dad Gone It! Baba gitti *** (Left Bloodstains On The Carpet) Kan izlerini halıda bıraktı *** Hoo! Hoo! Hoo! Huu huu huu *** (Then You Ran Into The Bedroom) Sonra yatak odasına kaçtın *** Dad Gone It! Baba gitti *** (You Were Struck Down) İşin bitmişti *** (It Was Your Doom-Annie!) Bu senin sonundu Annie *** Aaow!!! Aovv!!!