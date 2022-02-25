Smooth Criminal Şarkı Sözleri
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Michael Jackson
Smooth Criminal
Tüm Şarkıları
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As He Came Into The Window
Pencereye geldiği esnada
***
It Was The Sound Of A Crescendo
Bu bir kreşendonun sesiydi
***
He Came Into Her Apartment
Kızın dairesine girdi
***
He Left The Bloodstains On The Carpet
Kan izlerini halının üzerinde bıraktı
***
She Ran Underneath The Table
Kız masanın altına kaçtı
***
He Could See She Was Unable
Adam kızın aciz olduğunu görebiliyordu
***
So She Ran Into The Bedroom
Sonra kız yatak odasına kaçtı
***
She Was Struck Down, It Was
Kızın işi bitmişti, bu
***
Her Doom
Onun sonuydu
***
Annie Are You Ok
Annie iyi misin?
***
So, Annie Are You Ok
Annie iyi misin?
***
Are You Ok, Annie
İyi misin, Annie?
***
(Annie Are You Ok)
Annie iyi misin?
***
(Will You Tell Us That You’re Ok)
Bize iyi olduğunu söyleyecek misin?
***
(There’s A Sign In The Window)
Pencerede bir iz var
***
(That He Struck You-A Crescendo Annie)
Sana vurduğuna dair- Bir kreşendo Annie
***
(He Came Into Your Apartment)
Dairene girdi
***
(He Left The Bloodstains On The Carpet)
Kan izlerini halıda bıraktı
***
(Then You Ran Into The Bedroom)
Sonra yatak odasına kaçtın
***
(You Were Struck Down)
İşin bitmişti
***
(It Was Your Doom)
Bu senin sonundu ]
***
You’ve Been Hit By
Vuruldun
***
You’ve Been Hit By-
Vuruldun
***
A Smooth Criminal
Kusursuz bir katil tarafından
***
So They Came Into The Outway
Sonra çıkışa geldiler
***
It Was Sunday-What A Black Day
Bir Pazar günüydü- Ne kara bir gün
***
Mouth To Mouth Resuscitation
Ağız ağıza suni teneffüs
***
Sounding Heartbeats-Intimidations
Duyulan kalp atışları- Korkutmalar
***
(You’ve Been Hit By)
Vuruldun
***
(You’ve Been Struck By-
Vuruldun
***
A Smooth Criminal)
Kusursuz bir katil tarafından
***
Okay, I Want Everybody To
Tamam, şimdi herkesin
***
Clear The Area Right Now!
Alanı boşaltmasını istiyorum
***
Aaow!
Aovv
***
(Annie Are You Ok)
Annie iyi misin?
***
I Don’t Know!
Bilmiyorum!
***
(Will You Tell Us, That You’re Ok)
Bize iyi oplduğunu söyleyecek misin?
***
I Don’t Know!
Bilmiyorum
***
(There’s A Sign In The Window)
Pencerede bir iz var
***
I Don’t Know!
Bilmiyorum
***
(That He Struck You-A Crescendo Annie)
Sana vurduğuna dair- Bir kreşendo Annie
***
I Don’t Know!
Bilmiyorum
***
(He Came Into Your Apartment)
Dairene girdi
***
I Don’t Know!
Bilmiyorum
***
(Left Bloodstains On The Carpet)
Kan izlerini halıda bıraktı
***
I Don’t Know Why Baby!
Bilmiyorum neden bebeğim
***
(Then You Ran Into The Bedroom)
Sonra yatak odasına kaçtın
***
I Don’t Know!
Bilmiyorum
***
(You Were Struck Down)
İşin bitmişti
***
(It Was Your Doom-Annie!)
Bu senin sonundu Annie
***
(Annie Are You Ok)
Annie iyi misin?
***
Dad Gone It-Baby!
Baba gitti-bebeğim
***
(Will You Tell Us, That You’re Ok)
Bize iyi oplduğunu söyleyecek misin?
***
Dad Gone It-Baby!
Baba gitti-bebeğim
***
(There’s A Sign In The Window)
Pencerede bir iz var
***
Dad Gone It-Baby!
Baba gitti-bebeğim
***
(That He Struck You-A Crescendo Annie)
Sana vurduğuna dair- Bir kreşendo Annie
***
Hoo! Hoo!
Huu Huu
***
(He Came Into Your Apartment)
Dairene girdi
***
Dad Gone It!
Baba gitti
***
(Left Bloodstains On The Carpet)
Kan izlerini halıda bıraktı
***
Hoo! Hoo! Hoo!
Huu huu huu
***
(Then You Ran Into The Bedroom)
Sonra yatak odasına kaçtın
***
Dad Gone It!
Baba gitti
***
(You Were Struck Down)
İşin bitmişti
***
(It Was Your Doom-Annie!)
Bu senin sonundu Annie
***
Aaow!!!
Aovv!!!