Michael Jackson

Skin head, dead head Dazlak, sıkıcı kimse Everybody gone bad Herkes bozuk Situation, aggravation Durum, kötüleşme Everybody allegation Herkesin idddiası In the suite, on the news Süitte, haberlerde Everybody dog food Herkes köpek maması Bang bang, shot dead Bam bam, ölümüne ateş Everybody’s gone mad Herkes bozuk *** All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor *** Beat me, hate me Döv beni, benden nefret et You can never break me Ama beni kontrol edemezsin Will me, thrill me Arzula beni, heyecanlandır beni You can never kill me Beni asla öldüremezsin Jew me, Sue me Yahudi ben, beni dava et Everybody do me Herkes beni yapıyor Kick me, kike me Tekmele beni, beni hor gör Don’t you black or white me Beni siyah yada beyaz yapma *** All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor *** Tell me what has become of my life Anlat bana yaşamımın ne hale geldiğini I have a wife and two children who love me Bir karım var ve beni seven iki çocuğum I am the victim of police brutality, now Polis acımasızlığının bir kurbanıyım, şimdi I’m tired of bein’ the victim of hate Nefretin kurbanı olmaktan yoruldum You’re rapin’ me of my pride Gururumun ırzına geçiyorsun Oh, for God’s sake Oh, Tanrı Aşkına I look to heaven to fulfill its prophecy… Cennete bakıyorum onun kehanetini gerçekleştirmek için Set me free Beni özgür bırak *** Skin head, dead head Dazlak, sıkıcı kimse Everybody gone bad Herkes bozuk trepidation, speculation telaş, spekülasyon Everybody allegation Herkesin idddiası In the suite, on the news Süitte, haberlerde Everybody dog food Herkes köpek maması black man, black mail siyah adam, şantaj Throw your brother in jail Kardeşini hapse at *** All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor *** Tell me what has become of my rights Anlat bana haklarımın ne hale geldiğini Am I invisible because you ignore me? Ben görünmez miyim çünkü beni görmezden geliyorsun? Your proclamation promised me free liberty, now Beyannamen bana bedava özgürlük sözü verdi, şimdi I’m tired of bein’ the victim of shame Ben utanç kurbanı olmaktan yoruldum They’re throwing me in a class with a bad name Beni damgalayarak bir sınıfa atıyorlar I can’t believe this is the land from which I came Bunun geldiğim kara parçası(vatan) olduğuna inanamıyorum You know I do really hate to say it Biliyorsun bunu söylemekten gerçekten nefret ediyorum The government don’t wanna see Hükümet görmek istemiyor But if Roosevelt was livin’ Ama eğer Roosevelt yaşasaydı He wouldn’t let this be, no, no O bunun olmasına izin vermeyecekti, hayır, hayır *** Skin head, dead head Dazlak, sıkıcı kimse Everybody gone bad Herkes bozuk Situation, speculation Durum, spekülasyon Everybody litigation Herkes davalı Beat me, bash me Döv beni, yumrukla beni You can never trash me Beni asla mahvedemezsin Hit me, kick me Vur bana, tekmele beni You can never get me Bana asla sahip olamazsın *** All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor *** Some things in life they just don’t wanna see Onlar hayattaki bazı şeyleri görmek istemiyor But if Martin Luther was livin’ Ama eğer Martin Luther yaşasaydı He wouldn’t let this be O bunun olmasına izin vermeyecekti *** Skin head, dead head Dazlak, sıkıcı kimse Everybody gone bad Herkes bozuk Situation, segregation Durum, toplumsal kopma Everybody allegation Herkes suçluyor In the suite, on the news Süitte, haberlerde Everybody dog food Herkes köpek maması Kick me, strike me Tekmele beni, düşündür beni Don’t you wrong or right me Beni yanlış yada doğru yapma *** All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor *** All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor *** All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor All I wanna say is that Tüm söylemek istediğim They don’t really care about us Onlar bizi gerçekten umursamıyor