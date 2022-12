I gave her money Ona para verdim I gave her time Ona zaman verdim I gave her everything inside one heart could find Bir kalbin içinde bulabilceği herşeyi verdim I gave her passion Ona tutku verdim My very soul Fazlasıyla ruhumu I gave her promises and secrets so untold Ona sözler verdim ve anlatılmamış sırlar *** And she promised me forever Ve bana sonsuza kadar söz verdi And a day we’d live as one Ve bir gün biz tek vücut gibi yaşayacaktık We made our vows Yeminlerimiz ettik We’d live a life anew Yepyeni bir hayat yaşayacaktık *** And she promised me in secret Ve o bana sır olarak söz verdi That she’d love me for all time Beni her zaman seveceğine dair It’s a promise so untrue Öylesine yalan bir sözdü Tell me what will I do? Söyle bana ne yapacağım? *** And it doesn’t seem to matter Ve sorun gibi gözükmüyor And it doesn’t seem right Ve doğru gözükmüyor Cuz the will has brought no fortune Çünkü istek kısmet getirmedi Still I cry alone at night Hala geceleri yalnız ağlıyorum *** Don’t you judge of my composure Soğukkanlılığımı yargılama Cuz I’m lyin to myself Çünkü kendime yalan söylüyorum And the reason why she left me Ve onun beni terkediş nedeni Did she find in someone else O bir başkasını mı buldu *** (Who is it?) (O kim?) It is a friend of mine O benim bir arkadaşım (Who is it?) Is it my brother? (O kim?) o benim kardeşim mi? (Who is it?) (O kim?) Somebody hurt my soul now birileri ruhumu acıtıyor şimdi (Who is it?) (O kim?) I can’t take this stuff no more Bunlara daha fazla dayanamıyorum *** I am the damned Ben lanetlendim I am the dead Ben ölüyüm I am the agony inside the dying head Ölen başın içindeki şiddetli ızdırabım *** This is injustice Bu haksızlık Woe unto thee Sana üzüntü I pray this punishment would have mercy on me Dua ediyorum bu cezalandırmanın bana acımasını *** And she promised me forever Ve bana sonsuza kadar söz verdi That she’d love me for all time Beni her zaman seveceğine dair We made our vows Yeminlerimizi ettik We’d live a love so true Çok gerçek bir aşk yaşayacaktık *** It seems that she has left me O beni terk etti gibi gözüküyor For such reasons unexplained Açıklanmamış sebeplerle I need to find the truth Gerçeği bulmam gerek Let’s see Görelim What will I do? Ne yapacağım? *** And it doesn’t seem to matter Ve sorun gibi gözükmüyor And it doesn’t seem right Ve doğru gözükmüyor Cuz the will has brought no fortune Çünkü istek kısmet getirmedi Still I cry alone at night Hala geceleri yalnız ağlıyorum *** Don’t you judge of my composure Soğukkanlılığımı yargılama Cuz I’m bothered everyday Çünkü hergün huzursuzum And she didn’t leave a letter Ve o bir mektup bile bırakmadı She just up and ran away O sadece kalktı ve kaçtı *** (Who is it?) (O kim?) It is a friend of mine O benim bir arkadaşım (Who is it?) Is it my brother? (O kim?) o benim kardeşim mi? (Who is it?) (O kim?) Somebody hurt my soul now birileri ruhumu acıtıyor şimdi (Who is it) (O kim?) I can’t take it cuz I’m lonely buna katlanamıyorum çünkü yalnızım Hee-hee Hee-hee *** (Who is it?) (O kim?) It is a friend of mine O benim bir arkadaşım (Who is it?) Is it my brother? (O kim?) o benim kardeşim mi? (Who is it?) (O kim?) Somebody hurt my soul now birileri ruhumu acıtıyor şimdi (Who is it) (O kim?) I can’t take it cuz I’m lonely buna katlanamıyorum çünkü yalnızım *** And it doesn’t seem to matter Ve sorun gibi gözükmüyor And it doesn’t seem right Ve doğru gözükmüyor Cuz the will has brought no fortune Çünkü istek kısmet getirmedi Still I cry alone at night Hala geceleri yalnız ağlıyorum *** Don’t you judge of my composure Soğukkanlılığımı yargılama Cuz I’m lyin to myself Çünkü kendime yalan söylüyorum And the reason why she left me Ve onun beni terkediş nedeni Did she find in someone else? O bir başkasını mı buldu? *** And it doesn’t seem to matter Ve sorun gibi gözükmüyor (Don’t bother me) (canımı sıkma) And it doesn’t seem right ve doğru gibi gözükmüyor (Dada dada dada) Cuz the will has brought no fortune Çünkü istek kısmet getirmedi Still I cry alone at night Hala geceleri yalnız ağlıyorum *** Don’t you judge of my composure Soğukkanlılığımı yargılama Cuz I’m bothered everday Çünkü her gün canım sıkkın And she didn’t leave a letter Ve o bir mektup bırakmadı (Can’t you really see I’m lonely?) (Yalnız olduğumu gerçekten göremiyor musun?) She just up and ran away o sadece kalktı ve kaçtı *** And it doesn’t seem to matter Ve sorun gibi gözükmüyor And it doesn’t seem right ve doğru gibi gözükmüyor (Hee-hee) Cuz the will has brought no fortune Çünkü istek kısmet getirmedi Still I cry alone at night Hala geceleri yalnız ağlıyorum