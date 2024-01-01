Yıllar Affetmez Şarkı Sözleri
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Michael Jackson
Yıllar Affetmez
-
Hold me
Like the River Jordan
And I will then say to thee
You are my friend
Carry me
Like you are my brother
Love me like a mother
Will you be there?
***
Weary, tell me will you hold me?
When wrong, will you scold me?
When lost will you find me?
But they told me
A man should be faithful
And walk when not able
And fight 'til the end, but I'm only human
***
Everyone's taking control of me
Seems that the world's got a role for me
I'm so confused will you show it to me
You'll be there for me
And care enough to bear me
***
Hold me (show me)
Lay your head lowly (told me)
Softly then boldly (yeah)
Carry me there (I'm only human)
Lead me (hold me)
Love me and feed me (lead again)
Kiss me and free me (yeah)
I will feel blessed (I'm only human)
***
Carry (carry)
Carry me boldly (carry, yeah)
Lift me up slowly (yeah)
Carry me there (I'm only human)
Save me (lift me)
Heal me and bathe me (lift me up, lift me up)
Softly you say to me
I will be there (I will be there)
***
Lift me (told me, yeah)
Lift me up slowly
Carry me boldly (yeah)
Show me you care (will you be there?)
Hold me (woo)
Lay your head lowly (get lonely sometimes)
Softly then boldly (I get lonely, yeah, yeah)
Carry me there (will you be there?)
***
Need me (woo)
Love me and feed me (lift me up, hold me up)
Kiss me and free me (lift me up sometimes, up sometimes)
I will feel blessed (oh-yeah)
-
Ay doğmuyor bulutlara darılmış
Benim gönlüm umutlara sarılmış
Ay doğmuyor bulutlara darılmış
Benim gönlüm umutlara sarılmış
**
Bu aşkımız şarkılara yazılmış
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
**
Bu aşkımız şarkılara yazılmış
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
**
Yollarına ümit ektim çürüdü
Hayatımı bir ızdırap bürüdü
Yollarına ümit ektim çürüdü
Hayatımı bir ızdırap bürüdü
**
Acı günler hep üstüme yürüdü
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
**
Acı günler hep üstüme yürüdü
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
-
Önceden saçımda aklar mı vardı
Gülen gözlerimde yaşlar mı vardı
Benim için mevsim hergün bahardı
Şimdi perişanım bir erkek yüzünden.
**
Dizlerimde yattığını unuttu
Felek gibi sabret dedi avuttu
**
Bir daldım ben yeşermeden kuruttu
Şimdi perişanım bir erkek yüzünden.
**
Dönüşü yok artık yollar çaresiz
Anılar şarkılar fallar çaresiz
Onsuz yaşıyorum bomboş gayesiz
Şimdi perişanım bir erkek yüzünden
-
Seni kalbimden kovdum
Bir daha giremezsin
Beddua ettim sana
Geriye dönemezsin
Seni kalbimden kovdum
Bir daha giremezsin
Beddua ettim sana
Geriye dönemezsin
Beddua ettim sana
Kimseyi sevemezsin
Mutluluk hakkın değil
Sevilip gülemezsin
Pişman olsan boşuna
Geriye dönemezsin
(Mutluluk hakkın değil) değil
(Sevilip gülemezsin) gülemezsin
(Pişman olsan boşuna) boşuna
(Geriye dönemezsin) dönemezsin
Aşk vermiştim ne yaptın
Aldın yere fırlattın
İkimizi sen yaktın, ah
Maziyi silemezsin
Aşk vermiştim ne yaptın
Aldın yere fırlattın
İkimizi sen yaktın, ah
Maziyi silemezsin
İkimizi sen yaktın, ah
Maziyi silemezsin
Mutluluk hakkın değil
Sevilip gülemezsin
Pişman olsan boşuna
Geriye dönemezsin
(Mutluluk hakkın değil) değil
(Sevilip gülemezsin) gülemezsin
(Pişman olsan boşuna) boşuna
(Geriye dönemezsin) dönemezsin
Mutluluk hakkın değil
Sevilip gülemezsin
Pişman olsan boşuna
Geriye dönemezsin
-
Ümitle sen bekle sonra terk edil
En güzel çağında kadere yenil
Buna da yaşamak hayatmı denir
Bahtını gücenmiş kulş feryadı bu
Seven sevdiğinden ayrılık aldı
Mazinin acısı gönülde kaldı
Alnıma yazılmış yazıya daldı
Bahtına gücenmiş kul feryadı bu
Dünyanın azabı içinde kaldık
Sevenler unutmuş sevmiyor artık
Gönüller dolusu aşklara yazık
Bahtına gücenmiş kul feryadı bu
-
Gözlerimin nuru gibi
Bedenimin ruhu gibi
Seven var mı benim gibi?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Ah, gözlerimin nuru gibi
Bedenimin ruhu gibi
Seven var mı benim gibi?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Duydunuz mu? Duydunuz mu?
Böyle seven duydunuz mu?
(Duydunuz mu? Duydunuz mu?)
(Böyle seven duydunuz mu?)
**
Onun için yaşıyorum
Onu kendim sanıyorum
Deli miyim bilmiyorum
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Ah, onun için yaşıyorum
Onu kendim sanıyorum
Deli miyim bilmiyorum
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
**
Duydunuz mu? Duydunuz mu?
Böyle seven duydunuz mu?
(Duydunuz mu? Duydunuz mu?)
(Böyle seven) duydunuz mu?
-
Böyle vefasızı sevmekten bıktım
Allah'ım al onun aşkını benden
Uğrunda dağ kadar hayaller yıktım
Allah'ım al onun aşkını benden
**
Böyle vefasızı sevmekten bıktım
Allah'ım al onun aşkını benden
Uğrunda dağ kadar hayaller yıktım
Allah'ım al onun aşkını benden
**
Her gece adını sayıklamaktan
Resmine baktıkça hep ağlamaktan
Usandım herkese onu sormaktan
Allah'ım al onun aşkını benden
**
Allah'ım al onun aşkını benden
Ona da severken yanmayı öğret
Bir yalan sevgiye kanmayı öğret
Hasretle yanarken onu da terk et
**
Allah'ım al onun aşkını benden
Ona da severken yanmayı öğret
Bir yalan sevgiye kanmayı öğret
Hasretle yanarken onu da terk et
**
Allah'ım al onun aşkını benden
Her gece adını sayıklamaktan
Resmine baktıkça hep ağlamaktan
Usandım herkese onu sormaktan
**
Allah'ım al onun aşkını benden
Allah'ım al onun aşkını benden