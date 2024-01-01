Michael Jackson

Will You Be There Hold me Like the River Jordan And I will then say to thee You are my friend Carry me Like you are my brother Love me like a mother Will you be there? *** Weary, tell me will you hold me? When wrong, will you scold me? When lost will you find me? But they told me A man should be faithful And walk when not able And fight 'til the end, but I'm only human *** Everyone's taking control of me Seems that the world's got a role for me I'm so confused will you show it to me You'll be there for me And care enough to bear me *** Hold me (show me) Lay your head lowly (told me) Softly then boldly (yeah) Carry me there (I'm only human) Lead me (hold me) Love me and feed me (lead again) Kiss me and free me (yeah) I will feel blessed (I'm only human) *** Carry (carry) Carry me boldly (carry, yeah) Lift me up slowly (yeah) Carry me there (I'm only human) Save me (lift me) Heal me and bathe me (lift me up, lift me up) Softly you say to me I will be there (I will be there) *** Lift me (told me, yeah) Lift me up slowly Carry me boldly (yeah) Show me you care (will you be there?) Hold me (woo) Lay your head lowly (get lonely sometimes) Softly then boldly (I get lonely, yeah, yeah) Carry me there (will you be there?) *** Need me (woo) Love me and feed me (lift me up, hold me up) Kiss me and free me (lift me up sometimes, up sometimes) I will feel blessed (oh-yeah)

Ay Doğmuyor Ay doğmuyor bulutlara darılmış Benim gönlüm umutlara sarılmış Ay doğmuyor bulutlara darılmış Benim gönlüm umutlara sarılmış ** Bu aşkımız şarkılara yazılmış Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun ** Bu aşkımız şarkılara yazılmış Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun ** Yollarına ümit ektim çürüdü Hayatımı bir ızdırap bürüdü Yollarına ümit ektim çürüdü Hayatımı bir ızdırap bürüdü ** Acı günler hep üstüme yürüdü Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun ** Acı günler hep üstüme yürüdü Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun

Bir Erkek Yüzünden Önceden saçımda aklar mı vardı Gülen gözlerimde yaşlar mı vardı Benim için mevsim hergün bahardı Şimdi perişanım bir erkek yüzünden. ** Dizlerimde yattığını unuttu Felek gibi sabret dedi avuttu ** Bir daldım ben yeşermeden kuruttu Şimdi perişanım bir erkek yüzünden. ** Dönüşü yok artık yollar çaresiz Anılar şarkılar fallar çaresiz Onsuz yaşıyorum bomboş gayesiz Şimdi perişanım bir erkek yüzünden

Seni Kalbimden Kovdum Seni kalbimden kovdum Bir daha giremezsin Beddua ettim sana Geriye dönemezsin Seni kalbimden kovdum Bir daha giremezsin Beddua ettim sana Geriye dönemezsin Beddua ettim sana Kimseyi sevemezsin Mutluluk hakkın değil Sevilip gülemezsin Pişman olsan boşuna Geriye dönemezsin (Mutluluk hakkın değil) değil (Sevilip gülemezsin) gülemezsin (Pişman olsan boşuna) boşuna (Geriye dönemezsin) dönemezsin Aşk vermiştim ne yaptın Aldın yere fırlattın İkimizi sen yaktın, ah Maziyi silemezsin Aşk vermiştim ne yaptın Aldın yere fırlattın İkimizi sen yaktın, ah Maziyi silemezsin İkimizi sen yaktın, ah Maziyi silemezsin Mutluluk hakkın değil Sevilip gülemezsin Pişman olsan boşuna Geriye dönemezsin (Mutluluk hakkın değil) değil (Sevilip gülemezsin) gülemezsin (Pişman olsan boşuna) boşuna (Geriye dönemezsin) dönemezsin Mutluluk hakkın değil Sevilip gülemezsin Pişman olsan boşuna Geriye dönemezsin

Kullar Affetmez Ümitle sen bekle sonra terk edil En güzel çağında kadere yenil Buna da yaşamak hayatmı denir Bahtını gücenmiş kulş feryadı bu Seven sevdiğinden ayrılık aldı Mazinin acısı gönülde kaldı Alnıma yazılmış yazıya daldı Bahtına gücenmiş kul feryadı bu Dünyanın azabı içinde kaldık Sevenler unutmuş sevmiyor artık Gönüller dolusu aşklara yazık Bahtına gücenmiş kul feryadı bu

Duydunuz Mu Gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Ah, gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Duydunuz mu? Duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? (Duydunuz mu? Duydunuz mu?) (Böyle seven duydunuz mu?) ** Onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Ah, onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? ** Duydunuz mu? Duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? (Duydunuz mu? Duydunuz mu?) (Böyle seven) duydunuz mu?