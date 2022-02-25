You Are Not Alone Şarkı Sözleri
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Michael Jackson
You Are Not Alone
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Another day has gone
Bir gün daha geçti
I’m still all alone
Hala yapayalnızım
How could this be
Bu nasıl olabilir
You’re not here with me
Burada benimle değilsin
***
You never said goodbye
Asla elveda demedin
Someone tell me why
Biri bana nedenini söyledi
Did you have to go
Gitmen mi gerekiyordu
And leave my world so cold
Ve dünyamı böyle soğuk bırakman
***
Everyday I sit and ask myself
Hergün oturup kendime soruyorum
How did love slip away
Aşk nasıl kaçıp gider
Something whispers in my ear and says
Bir şey kulağıma fısıltıyla diyor ki
***
That you are not alone
Yalnız değilsin
For I am here with you
Seninle buradayım çünkü
Though you’re far away
Sen çok uzakta olsan bile
I am here to stay
Ben burada kalacağım
***
But you are not alone
Ama yalnız değilsin
For I am here with you
Seninle buradayım çünkü
Though we’re far apart
Ayrı kalsak bile
You’re always in my heart
Hep kalbimdesin
***
But you are not alone
Ama yalnız değilsin
‘Lone, ‘lone
Yalnız, yalnız
Why, ‘lone
Neden yalnız
***
Just the other night
Böyle bir gecede
I thought I heard you cry
Ağladığını duydum sandım
Asking me to come
Gelmemi istediğini
And hold you in my arms
Ve kollarıma almamı seni
***
I can hear your prayers
Dualarını duyabiliyorum
Your burdens I will bear
Yükünü ben taşıyacağım
But first I need your hand
Ama önce elini vermen gerek
Then forever can begin
Sonra başlayacak sonsuza dek
***
Everyday I sit and ask myself
Hergün oturup kendime soruyorum
How did love slip away
Aşk nasıl kaçıp gider
Something whispers in my ear and says
Bir şey kulağıma fısıltıyla diyor ki
***
That you are not alone
Yalnız değilsin
For I am here with you
Seninle buradayım çünkü
Though you’re far away
Sen çok uzakta olsan bile
I am here to stay
Ben burada kalacağım
***
For you are not alone
Ama yalnız değilsin
For I am here with you
Seninle buradayım çünkü
Though we’re far apart
Ayrı kalsak bile
You’re always in my heart
Hep kalbimdesin
For you are not alone
Ama yalnız değilsin
***
Whisper three words and I’ll come runnin
Üç kelime fısılda ve koşarak geleceğim
And girl you know that I’ll be there
Ve biliyorsun kızım orada olacağım
I’ll be there
Orada olacağım
***
You are not alone
Yalnız değilsin
For I am here with you
Çünkü seninle buradayım
Though you’re far away
Çok uzakta olsan bile
***
I am here to stay
Ben burada kalacağım
For you are not alone
Yalnız kalmaman için
For I am here with you
Burada seninleyim
***
Though we’re far apart
Ayrı kalsak bile
You’re always in my heart
Her zaman kalbimdesin
For you are not alone
Yalnız kalmaman için
For I am here with you
Seninle burada olacağım
***
Though you’re far away
Çok uzakta olsan bile
I am here to stay
Ben burada kalacağım
For you are not alone
Yalnız kalmaman için
For I am here with you
Seninle buradayım
***
Though we’re far apart
Ayrı olsak bile
You’re always in my heart
Her zaman kalbimdesin