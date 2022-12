Michael Jackson

Another day has gone Bir gün daha geçti I’m still all alone Hala yapayalnızım How could this be Bu nasıl olabilir You’re not here with me Burada benimle değilsin *** You never said goodbye Asla elveda demedin Someone tell me why Biri bana nedenini söyledi Did you have to go Gitmen mi gerekiyordu And leave my world so cold Ve dünyamı böyle soğuk bırakman *** Everyday I sit and ask myself Hergün oturup kendime soruyorum How did love slip away Aşk nasıl kaçıp gider Something whispers in my ear and says Bir şey kulağıma fısıltıyla diyor ki *** That you are not alone Yalnız değilsin For I am here with you Seninle buradayım çünkü Though you’re far away Sen çok uzakta olsan bile I am here to stay Ben burada kalacağım *** But you are not alone Ama yalnız değilsin For I am here with you Seninle buradayım çünkü Though we’re far apart Ayrı kalsak bile You’re always in my heart Hep kalbimdesin *** But you are not alone Ama yalnız değilsin ‘Lone, ‘lone Yalnız, yalnız Why, ‘lone Neden yalnız *** Just the other night Böyle bir gecede I thought I heard you cry Ağladığını duydum sandım Asking me to come Gelmemi istediğini And hold you in my arms Ve kollarıma almamı seni *** I can hear your prayers Dualarını duyabiliyorum Your burdens I will bear Yükünü ben taşıyacağım But first I need your hand Ama önce elini vermen gerek Then forever can begin Sonra başlayacak sonsuza dek *** Everyday I sit and ask myself Hergün oturup kendime soruyorum How did love slip away Aşk nasıl kaçıp gider Something whispers in my ear and says Bir şey kulağıma fısıltıyla diyor ki *** That you are not alone Yalnız değilsin For I am here with you Seninle buradayım çünkü Though you’re far away Sen çok uzakta olsan bile I am here to stay Ben burada kalacağım *** For you are not alone Ama yalnız değilsin For I am here with you Seninle buradayım çünkü Though we’re far apart Ayrı kalsak bile You’re always in my heart Hep kalbimdesin For you are not alone Ama yalnız değilsin *** Whisper three words and I’ll come runnin Üç kelime fısılda ve koşarak geleceğim And girl you know that I’ll be there Ve biliyorsun kızım orada olacağım I’ll be there Orada olacağım *** You are not alone Yalnız değilsin For I am here with you Çünkü seninle buradayım Though you’re far away Çok uzakta olsan bile *** I am here to stay Ben burada kalacağım For you are not alone Yalnız kalmaman için For I am here with you Burada seninleyim *** Though we’re far apart Ayrı kalsak bile You’re always in my heart Her zaman kalbimdesin For you are not alone Yalnız kalmaman için For I am here with you Seninle burada olacağım *** Though you’re far away Çok uzakta olsan bile I am here to stay Ben burada kalacağım For you are not alone Yalnız kalmaman için For I am here with you Seninle buradayım *** Though we’re far apart Ayrı olsak bile You’re always in my heart Her zaman kalbimdesin