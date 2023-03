Miley Ray Cyrus, 23 Kasım 1992 tarihinde Amerika’da doğdu. Cyrus, bir Disney televizyon dizisi olan Hannah Montana'daki Miley Stewart/Hannah Montana rolüyle kitlelerce üne kavuşmuştur. "Can't Be Tamed" adlı albümünü 2010 yılının Mayıs ayında çıkarmış ve aynı isimli şarkısına klip çekmiştir. Müzik kariyerine 3 yıl boyunca ara veren şarkıcı, 3 Haziran 2013'te "Bangerz" adlı 4. albümünün ilk single çalışması "We Can't Stop"ı yayınlamıştır. Bu single 16 ülkede birinci olmuş ve YouTube'da 24 saat içerisinde 10,7 milyon kere izlenerek Justin Bieber'ın "Beauty and A Beat" single'ının rekorunu geçmiş ve YouTube'da en çok izlenen video olmuştur. Ardından, 2. single çalışması olan "Wrecking Ball"u yayınlamıştır. Bu single çalışması YouTube'da 24 saat içerisinde tam 19,2 milyon kişi tarafından izlenilerek One Direction grubunun Best Song Ever single'ının rekorunu da kırmayı başarmıştır. 2017 yılında Miley Cyrus & Her Dead Petz albümü 10 Nisan'da ücretli bir şekilde iTunes'ta ve diğer müzik programlarında yerini aldı.'Younger Now' olan yeni albümünün ilk single'ı olan "Malibu" şarkısını, klibi ile 11 Mayıs tarihinde yayınladı. "Plastic Hearts" albümü ise 29 Eylül 2020'de piyasaya sürüldü.