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7/24 Dinle
Miley Cyrus
Flowers
Yabancı Pop
11 Parça | 39:05
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01
Flowers
Şarkı Sözleri
Miley Cyrus
03:20
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02
When I Look at You
Şarkı Sözleri
Miley Cyrus
03:43
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03
Wrecking Ball
Şarkı Sözleri
Miley Cyrus
03:44
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04
We Can't Stop
Şarkı Sözleri
Miley Cyrus
03:51
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05
The Climb
Şarkı Sözleri
Miley Cyrus
03:54
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06
Jolene
Şarkı Sözleri
Miley Cyrus
02:59
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07
Party In The U.S.A
Şarkı Sözleri
Miley Cyrus
03:25
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08
Mother's Daughter
Şarkı Sözleri
Miley Cyrus
03:40
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09
Heart Of Glass
Şarkı Sözleri
Miley Cyrus
03:34
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