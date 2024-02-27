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7/24 Dinle Miley Cyrus
Flowers

Flowers

Yabancı Pop

11 Parça | 39:05
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Flowers

Şarkı Sözleri Miley Cyrus 03:20
02

When I Look at You

Şarkı Sözleri Miley Cyrus 03:43
03

Wrecking Ball

Şarkı Sözleri Miley Cyrus 03:44
04

We Can't Stop

Şarkı Sözleri Miley Cyrus 03:51
05

The Climb

Şarkı Sözleri Miley Cyrus 03:54
06

Jolene

Şarkı Sözleri Miley Cyrus 02:59
07

Party In The U.S.A

Şarkı Sözleri Miley Cyrus 03:25
08

Mother's Daughter

Şarkı Sözleri Miley Cyrus 03:40
09

Heart Of Glass

Şarkı Sözleri Miley Cyrus 03:34
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