Filenin Sultanları - Avrupa Şampiyonası Şarkısı Şarkı Sözleri
Milli Takım Marşları Filenin Sultanları - Avrupa Şampiyonası Şarkısı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Milli Takım Marşları Filenin Sultanları - Avrupa Şampiyonası Şarkısı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Filenin Sultanları - Avrupa Şampiyonası Şarkısı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Milli Takım Marşları
Filenin Sultanları - Avrupa Şampiyonası Şarkısı
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Doğasında başarı, tarihinde gurur var!
Dar gelir coşkumuza bütün salonlar.
Önümüzde kupalar, arkanızda milyonlar.
İşte şampiyon işte taraftar!
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Oooooooo oooooo ooooo
Filenin Sultanlarıııı
Vuruyor smaçları, kazanıyor maçları!
Oooooooo oooooo ooooo
Filenin Sultanlarıııı
Doğasında başarı, alıyor kupaları!
***
Her yere taşırız şanlı bayrağımızı.
Siz vurunca ölçülmez topların hızı.
Yaparsınız biliriz ne isterseniz.
Ay yıldızlı gururla hep sizinleyiz!
***
Oooooooo oooooo ooooo
Filenin Sultanlarıııı
Vuruyor smaçları, kazanıyor maçları!
Oooooooo oooooo ooooo
Filenin Sultanlarıııı
Doğasında başarı, alıyor kupaları!