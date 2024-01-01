Yağmur yağar sere serpe Şarkı Sözleri
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Mircan Kaya
Yağmur yağar sere serpe
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Yağmur yağar, sere serpe
Kulağında elmas küpe
Uyuturum kızımı koka öpe
E, ninni
Ninni benim nazlı kızım sana ninni
Ninni benim nazlı kızım sana ninni
Yağmur yağar, lüle lüle
Oğlum gelir güle güle
Ter bıyığını sile sile
E, ninni
Ninni benim güzel oğlum sana ninni
Ninni benim güzel oğlum sana ninni